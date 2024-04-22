Российских приставов призвали отправлять на фронт авто, конфискованные за пьяную езду

По словам общественника, такая практика есть в Пермском крае и опыт следует распространить на всю РФ

22 апреля 2024, 22:55, ИА Амител

Внедорожник / Фото: unsplash.com

Общественник Владислав Махмудов предложил судебным приставам передавать конфискованные у пьяных водителей автомобили на нужды бойцов СВО. Как сообщает RostovGazeta, он предложил распространить на всю Россию опыт Пермского края.

Махмудов отметил, что в 2022 году в Уголовный кодекс ввели новую норму, которая разрешает конфисковать авто в случае повторного задержания человека в нетрезвом виде. Отправить полученные таким образом внедорожники он предложил на фронт.

"Автомобили только на пользу нашим бойцам", – уверен собеседник издания.