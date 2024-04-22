НОВОСТИПроисшествия

Российских приставов призвали отправлять на фронт авто, конфискованные за пьяную езду

По словам общественника, такая практика есть в Пермском крае и опыт следует распространить на всю РФ

22 апреля 2024, 22:55, ИА Амител

Внедорожник / Фото: unsplash.com
Внедорожник / Фото: unsplash.com

Общественник Владислав Махмудов предложил судебным приставам передавать конфискованные у пьяных водителей автомобили на нужды бойцов СВО. Как сообщает RostovGazeta, он предложил распространить на всю Россию опыт Пермского края.

Махмудов отметил, что в 2022 году в Уголовный кодекс ввели новую норму, которая разрешает конфисковать авто в случае повторного задержания человека в нетрезвом виде. Отправить полученные таким образом внедорожники он предложил на фронт.

"Автомобили только на пользу нашим бойцам", – уверен собеседник издания.

Происшествия спецоперация

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:02:40 23-04-2024

Автомобиль-частная собственность. А то, что в 2022 году в Уголовный кодекс ввели новую норму, только на руку ГИБДД, приставам... пиши справку счет и забирай даром машину.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:33 23-04-2024

Гость (09:02:40 23-04-2024) Автомобиль-частная собственность. А то, что в 2022 году в У... безопасность граждан от обожранного за рулём тоже ценность... За левый ствол садят, вот и за это нужно строго карать, пьянь опаснее даже чем ствол.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:19 23-04-2024

согласен. Если ты поставил в опасность граждан своим авто то пусть твое авто поработает на вывозку раненых с поля боя и возможно после зщавершения сво вернется обратно

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров