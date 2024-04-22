Российских приставов призвали отправлять на фронт авто, конфискованные за пьяную езду
По словам общественника, такая практика есть в Пермском крае и опыт следует распространить на всю РФ
22 апреля 2024, 22:55, ИА Амител
Внедорожник / Фото: unsplash.com
Общественник Владислав Махмудов предложил судебным приставам передавать конфискованные у пьяных водителей автомобили на нужды бойцов СВО. Как сообщает RostovGazeta, он предложил распространить на всю Россию опыт Пермского края.
Махмудов отметил, что в 2022 году в Уголовный кодекс ввели новую норму, которая разрешает конфисковать авто в случае повторного задержания человека в нетрезвом виде. Отправить полученные таким образом внедорожники он предложил на фронт.
"Автомобили только на пользу нашим бойцам", – уверен собеседник издания.
09:02:40 23-04-2024
Автомобиль-частная собственность. А то, что в 2022 году в Уголовный кодекс ввели новую норму, только на руку ГИБДД, приставам... пиши справку счет и забирай даром машину.
12:36:33 23-04-2024
Гость (09:02:40 23-04-2024) Автомобиль-частная собственность. А то, что в 2022 году в У... безопасность граждан от обожранного за рулём тоже ценность... За левый ствол садят, вот и за это нужно строго карать, пьянь опаснее даже чем ствол.
15:03:19 23-04-2024
согласен. Если ты поставил в опасность граждан своим авто то пусть твое авто поработает на вывозку раненых с поля боя и возможно после зщавершения сво вернется обратно