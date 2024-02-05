Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах
Пока это правило носит рекомендательный характер
05 февраля 2024, 09:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893
Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи. Об этом сообщает РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в данный момент уточняются формулировки, которые будут использоваться в документе.
Парламентарий заявила, что во время полета ребенок может испытывать различные трудности, справиться с которыми ему помогут взрослые. Кроме того, в самолете нередко может возникать ситуация, когда детям необходимо быть рядом с родителями.
Сейчас это правило носит рекомендательный характер, но его планируют сделать обязательным.
09:27:38 05-02-2024
Давно пора, а то дополнительне деньги за это берут!
10:15:52 05-02-2024
Давно пора!, это бред семья по всему салону, ходишь упрашиваешь поменяться!, уже не знают на чем деньги содрать!, скоро действительно, стоячие места продавать будут - в хвосте у туалета.....
12:49:36 05-02-2024
колхозник (10:15:52 05-02-2024) Давно пора!, это бред семья по всему салону, ходишь упрашива... ну колхоз только такое и мог написать, хочешь лететь вместе бронируй заранее или выкупай
10:17:19 05-02-2024
А если нет рядом 3- 4 места? Кого-то сгонят? А если без детей, то уже не семья?
10:26:08 05-02-2024
Родителей с маленькими детьми нужно садить отдельно от других пассажиров,желательно в конце самолета. Это же полный треш, когда чужой ребенок орет все 8 часов полета, его мать-кукушка в телефон пялится вместо того, чтобы успокоить своё чадо.
10:39:10 05-02-2024
горожанка (10:26:08 05-02-2024) Родителей с маленькими детьми нужно садить отдельно от други... Не в хвост, а прямо сразу эа экипажем. Пусть тоже участвуют в этом "празднике жизни"
16:23:51 05-02-2024
Гость (10:39:10 05-02-2024) Не в хвост, а прямо сразу эа экипажем. Пусть тоже участвуют ... вообще-то в хвосте экипаж (стюардессы) тоже летят
10:43:43 05-02-2024
горожанка (10:26:08 05-02-2024) Родителей с маленькими детьми нужно садить отдельно от други... А если не пялится, а пытается успокоить, но у неё это не получается? В таком случае ситуация вызывает у вас жалость или по прежнему злость? А как вы относитесь к полным пассажирам или пассажирам от которых, например, плохо пахнет?
10:54:26 05-02-2024
Гость (10:43:43 05-02-2024) А если не пялится, а пытается успокоить, но у неё это не пол... Вы гражданочка поменьше хомячте и почаще мойтесь
10:58:44 05-02-2024
Гость (10:43:43 05-02-2024) А если не пялится, а пытается успокоить, но у неё это не пол... А какая такая суровая необходимость лететь куда-то с грудным ребенком? Я не имею ввиду лечение-это редкость.
13:27:50 05-02-2024
Гость (10:58:44 05-02-2024) А какая такая суровая необходимость лететь куда-то с грудным... Чтобы вас нервно неуравновешанных выбесить.
11:12:04 05-02-2024
горожанка (10:26:08 05-02-2024)желательно в конце самолета. Им только отдельный самолет поможет)
10:45:22 05-02-2024
А какие проблемы выбрать места сразу при покупке билетов? Ну да, чуть доплатить, зато всей семьей будете сидеть именно там, где хотите. И не надо будет никого просить пересаживаться, чего, кстати, нельзя делать по правилам безопасности.
11:04:26 05-02-2024
Гость (10:45:22 05-02-2024) А какие проблемы выбрать места сразу при покупке билетов? Ну... Доплата от 500 рублей за одно место это чуть-чуть? В СССР даже в голову такое не могло прийти!
18:23:07 05-02-2024
Гость (11:04:26 05-02-2024) Доплата от 500 рублей за одно место это чуть-чуть? В СССР да... В S7, к примеру, стандартное место - 300 р., у "Аэрофлота - от 250 до 360 р, у "Победы" - от 199 р. Разоритесь?
12:48:46 05-02-2024
Гость (10:45:22 05-02-2024) А какие проблемы выбрать места сразу при покупке билетов? Ну... жмотярство.. летит огромная семья человек 5, этож сколько прийдется заплатить? а так походил по салону- поныл, тебе и уступят место. Всегда выкупаю билеты где можно ноги вытянуть. Однажды летела одна на 3 пустых в ряд (так совпало) спала весь полет, но негодование и злой шепот был, типа разлеглась тут а у меня дитятко 2 лет на коленях 8 часов бесплатно летит.
16:26:58 05-02-2024
Гость (12:48:46 05-02-2024) жмотярство.. летит огромная семья человек 5, этож сколько пр... не, ну чего возмущались на вас? мелким детям русским по белому написано — отдельное место НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
10:55:37 05-02-2024
в туалет то бесплатно еще пускают?
11:27:32 05-02-2024
Гость (10:55:37 05-02-2024) в туалет то бесплатно еще пускают?... Вроде да, но это не точно)
12:01:25 05-02-2024
Вы еще воду заставьте продавать в аэропортах хотя бы в за 2 цены... А на что же они жить будут?
16:23:05 05-02-2024
Гость (12:01:25 05-02-2024) Вы еще воду заставьте продавать в аэропортах хотя бы в за 2 ... в Шереметьево стоят кулеры с бесплатной горячей и холодной водой, например. Пей не хочу.
16:09:14 05-02-2024
То есть я мама(папа) берут себе место в бизнес класс( или улучшенный эконом, любой вариант), а ребёнку дешманский эконом и авиакомпания будет вынуждена посадить ребёнка с родителем.
08:25:24 08-02-2024
Гость (16:09:14 05-02-2024) То есть я мама(папа) берут себе место в бизнес класс( или ул... А почему ребенка с родителем, а не родителя с ребенком? Вас и посадят в эконом к ребенку...