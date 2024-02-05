Российским авиакомпаниям запретят рассаживать семьи в самолетах

Пока это правило носит рекомендательный характер

05 февраля 2024, 09:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в данный момент уточняются формулировки, которые будут использоваться в документе.

Парламентарий заявила, что во время полета ребенок может испытывать различные трудности, справиться с которыми ему помогут взрослые. Кроме того, в самолете нередко может возникать ситуация, когда детям необходимо быть рядом с родителями.

Сейчас это правило носит рекомендательный характер, но его планируют сделать обязательным.