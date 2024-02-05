Собственный магазин приложений для iPhone создадут в России

Предположительно, он будет называться Nash Store

05 февраля 2024, 08:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/99443

В ближайшее время жители Европы смогут устанавливать на свои iPhone сторонние приложения, чем собираются воспользоваться российские разработчики. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что разработчики видят в изменениях большой потенциал и рассчитывают на то, что пользователи смогут им воспользоваться.

При этом на текущий момент функциональность, позволяющая запускать альтернативные магазины на устройствах Apple, официально подтверждена только в ЕС.

Российский магазин приложений, который планируют сделать после введения новых правил, предположительно, будет называться Nash Store.