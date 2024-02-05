Собственный магазин приложений для iPhone создадут в России
Предположительно, он будет называться Nash Store
05 февраля 2024, 08:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/99443
В ближайшее время жители Европы смогут устанавливать на свои iPhone сторонние приложения, чем собираются воспользоваться российские разработчики. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что разработчики видят в изменениях большой потенциал и рассчитывают на то, что пользователи смогут им воспользоваться.
При этом на текущий момент функциональность, позволяющая запускать альтернативные магазины на устройствах Apple, официально подтверждена только в ЕС.
Российский магазин приложений, который планируют сделать после введения новых правил, предположительно, будет называться Nash Store.
09:07:14 05-02-2024
Всразу бы и телефоны свои (дисковые) делали
10:29:08 05-02-2024
Nascha Laffka надо было назвать)
16:04:08 05-02-2024
Ну всё. Пропал Калабуховский дом. (c) М.А. Булгаков "Собачье сердце"