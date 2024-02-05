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Собственный магазин приложений для iPhone создадут в России

Предположительно, он будет называться Nash Store

05 февраля 2024, 08:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/99443
Фото: pxhere.com/ru/photo/99443

В ближайшее время жители Европы смогут устанавливать на свои iPhone сторонние приложения, чем собираются воспользоваться российские разработчики. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что разработчики видят в изменениях большой потенциал и рассчитывают на то, что пользователи смогут им воспользоваться.

При этом на текущий момент функциональность, позволяющая запускать альтернативные магазины на устройствах Apple, официально подтверждена только в ЕС.

Российский магазин приложений, который планируют сделать после введения новых правил, предположительно, будет называться Nash Store.

техника

Комментарии 3

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Гость

09:07:14 05-02-2024

Всразу бы и телефоны свои (дисковые) делали

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Гость

10:29:08 05-02-2024

Nascha Laffka надо было назвать)

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Гость

16:04:08 05-02-2024

Ну всё. Пропал Калабуховский дом. (c) М.А. Булгаков "Собачье сердце"

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