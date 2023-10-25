Октябрь – любимый месяц бюджетников и работников госсектора. Именно на него приходится ежегодная индексация зарплат

25 октября 2023, 15:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 октября 2023 года зарплаты госслужащих и бюджетников вырастут на 5,5%, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подобная индексация доходов работников государства проводится раз в год, в октябре. Кто конкретно и какую прибавку получит в 2023-м – разбирался amic.ru.

Кому повысят зарплаты?

Доходы вырастут у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей. Если точнее, прибавку к зарплате получат госслужащие федеральных министерств, служб и агентств – от специалиста до заместителей министров, руководителей служб и агентств.

А еще повышенные зарплаты начислят служащим, работающим в качестве обслуживающих специалистов: работникам судов, фондов, автономных организаций, получающих финансирование из бюджета.

Третья категория, которая может рассчитывать на прибавку, – сотрудники учреждений в области культуры, образования, науки, здравоохранения и других секторов экономики, учредителем которых является федеральная власть.

И сколько человек затронет решение?

Всего в России 2,4 млн госслужащих. Индексация зарплат им заложена в бюджете страны. Всего же на повышение зарплат работников федеральных госучреждений в 2023-2025 годах планируется выделить 280 млрд рублей.

Кому еще проиндексируют выплаты?

C 1 октября также вырастут пенсии силовиков и военных. Оклад увеличат в 1,105 раза или на 10%. Это вдвое выше показателей годовой инфляции. Прибавка затронет экс-сотрудников ФСБ, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Следкома РФ, ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, пожарных, сотрудников таможни и органов контроля за оборотом наркотиков. Согласно пояснительной записке к документу, уже этой осенью размер средней пенсии по линии Минобороны составит почти 42 тысячи рублей.

А в 2024 году опять увеличат зарплаты бюджетников?

Нет. Оклады федеральных госслужащих в 2024 году увеличиваться не будут. Об этом ранее стало известно из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год. Информацию об этом также подтверждали источники РБК, которые объяснили, что отказ от индексаций в следующем году – часть мероприятий по оптимизации расходов федеральной казны.