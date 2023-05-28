Российским кинопроизводителям не хватает оборудования для производства фильмов

90% техники, используемой в индустрии, привозится из зарубежья

28 мая 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские кинопроизводители испытывают нехватку техники для работы над фильмами. Об этом сообщает РБК.

Работа отрасли напрямую зависит от продукции иностранных производителей. Их доля составляет около 90% от общего объёма.

В то же время российским производителям не хватает мощностей для производства техники, а нарастить их невозможно без государственного стимулирования.

Отмечается, что импортозамещение в этой сфере может занять годы или даже десятилетия.