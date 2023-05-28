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Российским кинопроизводителям не хватает оборудования для производства фильмов

90% техники, используемой в индустрии, привозится из зарубежья

28 мая 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российские кинопроизводители испытывают нехватку техники для работы над фильмами. Об этом сообщает РБК.

Работа отрасли напрямую зависит от продукции иностранных производителей. Их доля составляет около 90% от общего объёма.

В то же время российским производителям не хватает мощностей для производства техники, а нарастить их невозможно без государственного стимулирования.

Отмечается, что импортозамещение в этой сфере может занять годы или даже десятилетия. 

Экономика

Комментарии 5

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Гость

17:36:51 28-05-2023

Всего вредного лишаемся: кока-кола, фильмы....

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Гость

17:55:15 28-05-2023

Пусть обратятся к импортозамещателям, какие проблемы ?

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Гость

21:05:40 28-05-2023

Мозгов им не хватает нормальные фильмы снимать...

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Гость

08:39:59 29-05-2023

Будем ролики на рутубе смотреть.

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Гость

08:48:11 29-05-2023

Ни одного нормального фильма, за 20 лет, пересмотрите Шырли-мырли - даже дЕбильная комедия стала пророческой, вот как надо влиять на гоев.

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