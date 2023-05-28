Российским кинопроизводителям не хватает оборудования для производства фильмов
90% техники, используемой в индустрии, привозится из зарубежья
28 мая 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российские кинопроизводители испытывают нехватку техники для работы над фильмами. Об этом сообщает РБК.
Работа отрасли напрямую зависит от продукции иностранных производителей. Их доля составляет около 90% от общего объёма.
В то же время российским производителям не хватает мощностей для производства техники, а нарастить их невозможно без государственного стимулирования.
Отмечается, что импортозамещение в этой сфере может занять годы или даже десятилетия.
17:36:51 28-05-2023
Всего вредного лишаемся: кока-кола, фильмы....
17:55:15 28-05-2023
Пусть обратятся к импортозамещателям, какие проблемы ?
21:05:40 28-05-2023
Мозгов им не хватает нормальные фильмы снимать...
08:39:59 29-05-2023
Будем ролики на рутубе смотреть.
08:48:11 29-05-2023
Ни одного нормального фильма, за 20 лет, пересмотрите Шырли-мырли - даже дЕбильная комедия стала пророческой, вот как надо влиять на гоев.