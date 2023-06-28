Российским магазинам хотят разрешить раздавать товары с истекающим сроком годности
Авторы инициативы утверждают, что крупные ретейлеры ее поддержали
28 июня 2023, 08:52, ИА Амител
Депутаты подготовили законопроект, согласно которому НДС не будет взиматься с продуктов, если их раздают бесплатно незадолго до истечения срока годности. Об этом сообщают "Известия".
"Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам", – отметили авторы законопроекта.
По их мнению, инициатива позволит решить сразу два вопроса. Во-первых, избавить продавцов от необходимости утилизировать уже просроченную продукцию, а во-вторых, разобраться с нехваткой продуктов у определенных слоев населения.
08:58:18 28-06-2023
Раньше разрешали выкидывать в контейнеры. народ там махач устраивал дабы забрать с мусорки первому.
09:22:08 28-06-2023
Стыдно конечно такое нашим людям предлагать,но уж лучше так,чем выбрасывать!
09:31:07 28-06-2023
А они и сейчас просрочкой торгуют. Работал в машке, знаю. И многие, в том числе проверяющие, знают прекрасно об этом.
09:58:55 28-06-2023
Гость (09:31:07 28-06-2023) А они и сейчас просрочкой торгуют. Работал в машке, знаю. И ... Такая же фигня в "Пятерочке".
20:37:57 28-06-2023
Гость (09:58:55 28-06-2023) Такая же фигня в "Пятерочке".... Да в любой торговой сети такое. К примеру, в "супермаркете" Лента на Попова просроченную колбасу "Любительская" продави по акцией "товар дня", срок годности которой давно закончился. Так что вся торговля такая.
09:40:00 28-06-2023
Никто ничего раздавать не будет. Налпят, как в одной "небольшой" сети, "успей купить" и сгноят, но свои 65% наценки сохранят... Заставят, на крайняк, сотрудников купить...
09:44:17 28-06-2023
Стыдно пенсии, зарплаты средние Алтайские иметь ничтожно маленькие! А раздавать просрочку очень даже полезно!
10:33:04 28-06-2023
Речь не о просрочке, а о товарах с истекающим сроком годности, которые и сейчас во всех сетях ПРОДАЮТ по сниженной на 35-50% цене. Некоторые такие категории продуктов очень даже быстро разбирают, филе куриное, хорошее молоко, например.
10:41:25 28-06-2023
Гость (10:33:04 28-06-2023) Речь не о просрочке, а о товарах с истекающим сроком годност... Никто не будет такие товары просто раздавать. Их, думается, и так неплохо разбирают, если цены действительно снижены. Инициатива ни о чем.
11:42:16 28-06-2023
хотят разрешить раздавать товары ------- а разве сейчас это запрещено?
13:30:27 28-06-2023
Гость (11:42:16 28-06-2023) хотят разрешить раздавать товары ------- а разве сейчас это... ...что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам...
14:37:43 28-06-2023
Гость (13:30:27 28-06-2023) ...что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозм... а в случае утилизации просрочки они автоматически от ндс не освобождаются?
13:03:58 28-06-2023
Ха, т.е. даром отдать еще и закон нужен, а сейчас в машке ра гнилье с надписью уценка ....это выгодна Ракшину если надо он пряники и так раздает....
13:18:29 28-06-2023
Зачем раздавать бесплатно, когда можно продать по полной цене? Ещё продать сотрудникам просрочку - тоже норм вариант в марийке
14:59:56 28-06-2023
идея конечно понятна, но по факту как всегда работать будет иначе, просто теперь еще больше тухлятины появится на полках, и за это будет еще меньше надзора, и надо теперь будет еще внимательней разглядывать даты. Тогда примите ЗАКОН чтобы в таком случае ДАТА ГОДНОСТИ была крупно и НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ. и размер ее был не менее 20-30% от этикетки, типа кк про вред курения на пачках сигарет, точно так же должна быть видна ДАТА. ибо даже зрячий члеовек на половине товаров не может найти ее, а уж пожилым вообще нет шанса!