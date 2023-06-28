Российским магазинам хотят разрешить раздавать товары с истекающим сроком годности

Авторы инициативы утверждают, что крупные ретейлеры ее поддержали

28 июня 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты подготовили законопроект, согласно которому НДС не будет взиматься с продуктов, если их раздают бесплатно незадолго до истечения срока годности. Об этом сообщают "Известия".

"Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам", – отметили авторы законопроекта.

По их мнению, инициатива позволит решить сразу два вопроса. Во-первых, избавить продавцов от необходимости утилизировать уже просроченную продукцию, а во-вторых, разобраться с нехваткой продуктов у определенных слоев населения.