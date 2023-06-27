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В России захотели отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч

Предлагаемая мера поспособствует экономическому росту страны, считают либерал-демократы

27 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР 26 июня внесут на рассмотрение законопроект об отмене НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. В случае принятия Госдумой норма вступит в силу с 1 января 2024 года, пишет ТАСС.

Авторы инициативы считают, что мера позволит людям с такими доходами повысить уровень жизни, так как они будут сохранять немалую часть заработанного.

Предлагаемая мера поддержки "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан". Она позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны, считают либерал-демократы.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ планирует индексировать пенсии в 2025-2026 годах дважды в год.

Работа налоги

Комментарии 18

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Гость

10:21:58 27-06-2023

не верю

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Гость

10:29:54 27-06-2023

Прям думают о нас сил нет... А может расскажите почему стоит безумный марж на продукты и товары в магазинах?!

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Гость

10:30:46 27-06-2023

не отменят

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Гость

10:31:09 27-06-2023

Для начала хотя бы снизили. А так, как с пенсионным возрастом - хоть бы не подняли.

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Гость

10:40:19 27-06-2023

Давно пора....

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Гость

10:45:22 27-06-2023

ЕдРо не даст.

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Гость

10:48:58 27-06-2023

И навалить НДФЛ побольше, на тех, кто > 30 получает.

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Гость

11:24:56 27-06-2023

Гость (10:48:58 27-06-2023) И навалить НДФЛ побольше, на тех, кто > 30 получает. ... Вот вот... Налога и от работадателя нормально в 30%..это как минимум среднее по России зарплата 40... Не должна облагаться налогом в 13%

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Гость

10:56:13 27-06-2023

Хотеть - значит мочь?

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Гость

11:21:56 27-06-2023

Вопрос, почему меньше 30?! Прожиточный минимум с вычетом налога 15-16 средний... 1 взрослый+1ребенок это как минимум 30-32.. Это минимум... Почему до 30... Как минимум до 40.. Это люди которые выживают с такими ценами на товары и услуги, особенно ЖКХ...

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Гость

11:33:49 27-06-2023

Популизм.

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Гость

12:10:22 27-06-2023

как какая-нибудь поблажка, так сразу по фиксированной сумме!? а как штрафы - так сразу от МРОТ!!! да ещё по стране! делайте тоже по МРОТ! кто меньше получает не платит...

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Гость

14:15:23 27-06-2023

скажут, тогда надо повысить ндфл тем, кто получает >30 тыс., а потом забудут отменить ндфл тем, кто получает

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Гость

14:27:43 27-06-2023

Ещё до пандемии депутаты предлагали убрать налоги с тех, у кого доход МРОТ. Но отказались от этой затеи. в стране слишком много мротников, они основные плательщики налогов в казну.

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Гость

14:42:43 27-06-2023

Уровень доверия у Россиян по отношению к ВВП - 90%!

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Афиноген

16:18:15 27-06-2023

Предвыборная болтовня и ничего больше.Они сколько уже за нос нас всех водят-то НДФЛ убрать,то продуктовые карточки ввести ,то четырёхдневную рабочую неделю сделать и так далее.Не верю я им всем.

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Владимир В.

07:34:00 28-06-2023

Конечно,предвыборный пиар.Ничего этого не будет.А вот при СССР налога подоходного до суммы в 70 руб.не было.

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Гость

07:58:37 28-06-2023

Владимир В. (07:34:00 28-06-2023) Конечно,предвыборный пиар.Ничего этого не будет.А вот при СС... смысла в подоходном налоге для бюджетников вообще нет. это называется перекладывание яиц из одной коробки в другую. можно сразу платить голую зп и все. а то сначала из бюджета бабло выделяют и потом кусочек его же обратно в бюджет забирают.

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