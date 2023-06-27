В России захотели отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч

Предлагаемая мера поспособствует экономическому росту страны, считают либерал-демократы

27 июня 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР 26 июня внесут на рассмотрение законопроект об отмене НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. В случае принятия Госдумой норма вступит в силу с 1 января 2024 года, пишет ТАСС.

Авторы инициативы считают, что мера позволит людям с такими доходами повысить уровень жизни, так как они будут сохранять немалую часть заработанного.

Предлагаемая мера поддержки "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан". Она позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны, считают либерал-демократы.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ планирует индексировать пенсии в 2025-2026 годах дважды в год.