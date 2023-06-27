В России захотели отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч
Предлагаемая мера поспособствует экономическому росту страны, считают либерал-демократы
27 июня 2023, 10:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы от ЛДПР 26 июня внесут на рассмотрение законопроект об отмене НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. В случае принятия Госдумой норма вступит в силу с 1 января 2024 года, пишет ТАСС.
Авторы инициативы считают, что мера позволит людям с такими доходами повысить уровень жизни, так как они будут сохранять немалую часть заработанного.
Предлагаемая мера поддержки "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан". Она позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны, считают либерал-демократы.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ планирует индексировать пенсии в 2025-2026 годах дважды в год.
10:21:58 27-06-2023
не верю
10:29:54 27-06-2023
Прям думают о нас сил нет... А может расскажите почему стоит безумный марж на продукты и товары в магазинах?!
10:30:46 27-06-2023
не отменят
10:31:09 27-06-2023
Для начала хотя бы снизили. А так, как с пенсионным возрастом - хоть бы не подняли.
10:40:19 27-06-2023
Давно пора....
10:45:22 27-06-2023
ЕдРо не даст.
10:48:58 27-06-2023
И навалить НДФЛ побольше, на тех, кто > 30 получает.
11:24:56 27-06-2023
Гость (10:48:58 27-06-2023) И навалить НДФЛ побольше, на тех, кто > 30 получает. ... Вот вот... Налога и от работадателя нормально в 30%..это как минимум среднее по России зарплата 40... Не должна облагаться налогом в 13%
10:56:13 27-06-2023
Хотеть - значит мочь?
11:21:56 27-06-2023
Вопрос, почему меньше 30?! Прожиточный минимум с вычетом налога 15-16 средний... 1 взрослый+1ребенок это как минимум 30-32.. Это минимум... Почему до 30... Как минимум до 40.. Это люди которые выживают с такими ценами на товары и услуги, особенно ЖКХ...
11:33:49 27-06-2023
Популизм.
12:10:22 27-06-2023
как какая-нибудь поблажка, так сразу по фиксированной сумме!? а как штрафы - так сразу от МРОТ!!! да ещё по стране! делайте тоже по МРОТ! кто меньше получает не платит...
14:15:23 27-06-2023
скажут, тогда надо повысить ндфл тем, кто получает >30 тыс., а потом забудут отменить ндфл тем, кто получает
14:27:43 27-06-2023
Ещё до пандемии депутаты предлагали убрать налоги с тех, у кого доход МРОТ. Но отказались от этой затеи. в стране слишком много мротников, они основные плательщики налогов в казну.
14:42:43 27-06-2023
Уровень доверия у Россиян по отношению к ВВП - 90%!
16:18:15 27-06-2023
Предвыборная болтовня и ничего больше.Они сколько уже за нос нас всех водят-то НДФЛ убрать,то продуктовые карточки ввести ,то четырёхдневную рабочую неделю сделать и так далее.Не верю я им всем.
07:34:00 28-06-2023
Конечно,предвыборный пиар.Ничего этого не будет.А вот при СССР налога подоходного до суммы в 70 руб.не было.
07:58:37 28-06-2023
Владимир В. (07:34:00 28-06-2023) Конечно,предвыборный пиар.Ничего этого не будет.А вот при СС... смысла в подоходном налоге для бюджетников вообще нет. это называется перекладывание яиц из одной коробки в другую. можно сразу платить голую зп и все. а то сначала из бюджета бабло выделяют и потом кусочек его же обратно в бюджет забирают.