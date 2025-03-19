Российским школьникам хотят разрешить работать по выходным
Работодатели смогут привлекать подростков к работе в выходные дни во время летних каникул
19 марта 2025, 08:30, ИА Амител
В России работодателям могут разрешить привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Агентство ссылается на поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студотрядов.
"Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", – поясняют авторы.
Подростки с 14 лет смогут работать с письменного согласия и при наличии документа от одного из родителей. С 15 лет для трудоустройства потребуется только заявление самого работника. Дети-сироты должны предоставить собственное письменное согласие, а также органа опеки и попечительства.
09:37:41 19-03-2025
Вряд ли им это надо...
10:01:13 19-03-2025
А чего так скромно- разрешим? Давайте сразу- заставим!
10:59:17 19-03-2025
Гость (10:01:13 19-03-2025) А чего так скромно- разрешим? Давайте сразу- заставим!... Никто никого заставлять не станет. Сами детей приведёте
10:56:02 19-03-2025
Возвращение к царской России, которую мы потеряли? Дешевый детский труд увеличивает прибыль предприимчивого бизнесмена? А что стесняться, давайте сразу в шахты детей отправлять будем, женщинам то уже разрешили.
06:03:31 20-03-2025
Гость (10:56:02 19-03-2025) Возвращение к царской России, которую мы потеряли? Дешевый д...
А почему бы и нет. Хлебнете еще, когда они до вашей смерти на шее будут висеть.