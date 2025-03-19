Российским школьникам хотят разрешить работать по выходным

Работодатели смогут привлекать подростков к работе в выходные дни во время летних каникул

19 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Прием на работу / Фото: unsplash.com / Scott Graham

В России работодателям могут разрешить привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, если они трудоустроены через службу занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Агентство ссылается на поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студотрядов.

"Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", – поясняют авторы.

Подростки с 14 лет смогут работать с письменного согласия и при наличии документа от одного из родителей. С 15 лет для трудоустройства потребуется только заявление самого работника. Дети-сироты должны предоставить собственное письменное согласие, а также органа опеки и попечительства.