Российским школьникам предложили учить узбекский язык из-за мигрантов
Родители некоторых учеников вступились за директора
29 сентября 2024, 10:20, ИА Амител
В Калининграде руководитель образовательного учреждения предложила ученикам изучать узбекский язык. Об этом стало известно из сообщения в издании "Московский комсомолец".
Конфликт возник из-за того, что в одном из классов оказалось несколько учеников-мигрантов, которые практически не владеют русским языком. На родительском собрании этот вопрос был поднят, и директор школы выступила с необычным предложением.
Мать одного из учеников сообщила, что слова директора были искажены. Она утверждала, что директор просила родителей войти в положение мигрантов и понять, что им сложнее.
"В шутку она добавила, что можно помочь детям мигрантов, выучив несколько слов на узбекском языке", – рассказала родительница.
Телеканал "Царьград" сообщил, что мигранты якобы угрожали другим родителям. Кроме того, недовольным родителям предложили перевести детей в другую школу.
10:30:06 29-09-2024
Лучше им конечно учиться дома, зачем деток мучить изучением русского языка. Да и дома то им лучше будет, все таки привычная среда обитания.
10:30:15 29-09-2024
Цензурных слов нет.
10:46:56 29-09-2024
Я знаю эти слова, которые предлагают выучить. Писать их здесь не буду. Но в личной беседе с узбеками могу употребить. Ну и вопрос - почему в классе оказались дети мигрантов, не знающие русский язык? Как они попали в Россию? А родители их знают русский?
10:57:11 29-09-2024
Государственный язык добавить?
О, логично.
11:39:11 29-09-2024
Ага, ещё что? Учить языки всех иностранцев, что приезжают?
12:03:20 29-09-2024
Русский язык официальный язык в Российской Федерации. Лица, не знающие русский язык должны находиться на территории РФ в качестве туристов. (60 дней и досвидос). Так же, лица не знающие русский язык не могут становиться гражданами РФ, а значит им не положены соц.выплаты, они не могут рассчитывать на места в садах и школах, не имеют права трудоустраиваться. Пора навести порядок в сфере миграционной политики
10:57:29 30-09-2024
Гость (12:03:20 29-09-2024) Русский язык официальный язык в Российской Федерации. Лица, ... А что делать тувинским, чеченским, якутским детям? Тоже выдворить с родителями? Но куда?
00:15:33 01-10-2024
Гость (12:03:20 29-09-2024) Русский язык официальный язык в Российской Федерации. Лица, ...
У нас в Узбекистане живут русские много лет и их достаточно много, но они не знают узбекского языка. Мы узбеки гостеприимные, выучили русский язык чтобы общаться с «нашими» русскими? Мы не говорим им так как вы написали, мы не гоняем их с нашей страны, потому что мы добрый народ, у нас есть человечность и мы рады каждому гостю. А агрессия, это уже внутри отдельного человека, и это никак не связано с нацией. Приглашаю вас в наш тёплый, солнечный, красочный и гостеприимный Узбекистан.
13:13:06 29-09-2024
А не должны ли дети и их родители знать язык страны пребывания? А не наоборот? И какие здесь могут быть шутки? Скоро в собственной стране будем чувствовать себя иностранцами.
13:15:53 29-09-2024
Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят... Когда наши дети начинают учить английский/немецкий, им тоже не просто даётся. А несколько узбекских слов они по-любому выучат. Я с детства помню "Салам алейкум")))
13:43:22 29-09-2024
Этой директрисе нужно довести норматив до ученика. Норматив питания учеников. Норматив учебного плана учителями. Норматив содержания здания школы и ещё кучу нормативов. Вот чем директрисе нужно заниматься. Нормативами! А кто перед ней всяким "салей алейкум" .... Ещё раз сверься с нормативом.
16:06:27 29-09-2024
Узбека русскому может научить только узбек, преподавая на узбекском языке. Методика обучения иностранного языка. Собственно и остальные предметы, преподаваемые на незнакомом языке, они не усвоят
16:13:45 29-09-2024
Домашнее обучение -выход для детей мигрантов.
17:15:39 29-09-2024
Очень смешно
20:23:00 29-09-2024
Интересно, а учителя этой школы владеют узбекским? Их директор заставила выучить необходимые слова? Если же у детей этнических узбеков российское гражданство( как получили, другой вопрос, но фактор не отменить), то переводить на домашнее обучение, пока не смогут понимать русский. Если граждане другого государства, то пусть едут домой.
20:57:59 29-09-2024
А почему предложившим, никто не предложил "чемодан-вокзал-Ташкент" для изучения узбекского языка?
16:54:52 30-09-2024
Гость (20:57:59 29-09-2024) А почему предложившим, никто не предложил "чемодан-вокзал-Та... Брат, я русский родился вырос в Ташкенте (Узбекистан) я его здесь так и не выучил узб язык. в течение 2х лет перееду с семьёй в Самару! и ты представляешь как я реагирую на такие новости!))) уезжаю специально более в родную среду, где не нужно знать Узб. язык, и тут такое:)
21:20:49 29-09-2024
Вообще-то издевательство какое-то отправлять в школу детишек, не понимающих русского языка. Вдруг ребенок заболеет, не сможет никому объяснить, что ему плохо. Опасная затея, потом учителя и директор будут отвечать в случае чего...
22:21:05 29-09-2024
из комментаторов кто-то прочитал статью?! похоже, что нет
23:25:54 29-09-2024
Учить языки врагов - дело полезное
11:45:46 02-10-2024
Кулау-прокаженный (23:25:54 29-09-2024) Учить языки врагов - дело полезное ... Прокаженный, у тебя вообще-то есть друг? Или все враги? Покажись психиатру
05:38:59 30-09-2024
Вообще наверно они учили немецкий думали поедут в Коненцберг а приехали в клининград
06:14:23 30-09-2024
Вот и все, что нужно знать о положении в современной школе. Только флаг поднимать, да гимны петь. Училки тупы до безобразия.
11:32:35 30-09-2024
В Узбекистане есть некоторые школы на русском языке обучают, некоторые школы на таджикском языке тоже обучают вот это равноправие интернациональный народ 😊
13:06:12 30-09-2024
Гость (21:20:49 29-09-2024) Вообще-то издевательство какое-то отправлять в школу детише... В Узбекистане есть хорошая практика для детей,не владеющих русским языком открываются платные языковые курсы или нулевые классы. Польза двойная: деньги в школьный фонд и владеющие русским языком первоклашки. Не говорящих на русском просто не принимают в школы
13:09:53 30-09-2024
Ещё один выход: не владеющих языком детей учить в отдельных классах по особым программам
13:15:26 30-09-2024
Валентина (13:09:53 30-09-2024) Ещё один выход: не владеющих языком детей учить в отдельных ... а зачем?
16:28:46 30-09-2024
У нас в Узбекистане дети идут в первый класс русских школ совершенно не зная русского, а выпускаются зная в совершенстве и русский и английский уровня ielts. Так что нет никакой проблемы в том, что дети не знают русского языка, они очень быстро его изучают
16:35:57 30-09-2024
Эркин (16:28:46 30-09-2024) У нас в Узбекистане дети идут в первый класс русских школ со...
А ты сидишь в узбекистане и пишишь на сайте Барнаула? Смешно. Не бельмеса они не знают. Насяльника!
16:36:28 30-09-2024
Эркин (16:28:46 30-09-2024) У нас в Узбекистане дети идут в первый класс русских школ со... а как начальникамана на английском?
16:43:15 01-10-2024
Гость (16:36:28 30-09-2024) а как начальникамана на английском?... вот оказывается какие спецы по английскому в Узбекистоне. только минусовать в состоянии, а на простейший вопрос языки засунули в ротовую полость...
18:15:28 30-09-2024
Эркин (16:28:46 30-09-2024) У нас в Узбекистане дети идут в первый класс русских школ со... Если в Узбекистане набирается класс из детей, не владеющих русским, то у них особая программа по изучению языка. Совсем не такая, как в России в школах. А когда в класс в РФ с русскими детьми сажают иностранцев, не знающих языка, то как их должен учить педагог, непонятно.
17:58:20 30-09-2024
Конечно надо учить узбекский язык. Но только если завтра вдруг россиянам понадобится ехать в Узбекистан на заработки. А пока все наоборот - узбекистанцы едут в Россию на заработки. Поэтому пусть перед поездкой учат русский язык и только потом приезжают.
22:07:19 30-09-2024
Алексей (17:58:20 30-09-2024) Конечно надо учить узбекский язык. Но только если завтра вдр... Русские едут в Узбекистан жить и работать, потом остаются и создают семья. Рождаются дети и они ходят в русские классы в Узбекистане. У нас нет такого, если не знаешь узбекский езжай к себе. Не только к русским, но и другим нациям.
18:31:13 30-09-2024
Гость (10:46:56 29-09-2024) Я знаю эти слова, которые предлагают выучить. Писать их здес... Ребята дайте им узбекам выучить русский язык, Да родители этих детям сами очень прекрасно знают язык, но мы хотим чтобы наши дети выучили русского языка и традиции и т.д. Что в этом плохо?
23:21:30 30-09-2024
Гость (18:31:13 30-09-2024) Ребята дайте им узбекам выучить русский язык, Да родители эт... Судя по твоей писанине, с русским языком, ты через дверь знакомился...
10:31:40 01-10-2024
Гость (00:15:33 01-10-2024) У нас в Узбекистане живут русские много лет и их достато... Да ладно,прям выучили чтоб общаться!в классе где учиться моя дочь,39 учеников узбекской национальности,только одна она русскоговорящих.Спрашивается,зачем отдали родители учеников в русский класс?Ответ родителей,поедут учиться в Россию!А вы говорите,что выучили чтоб общаться с русскими!