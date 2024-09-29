Российским школьникам предложили учить узбекский язык из-за мигрантов

Родители некоторых учеников вступились за директора

29 сентября 2024, 10:20, ИА Амител

Класс / Фото: pxhere.com/ru/photo/1137993

В Калининграде руководитель образовательного учреждения предложила ученикам изучать узбекский язык. Об этом стало известно из сообщения в издании "Московский комсомолец".

Конфликт возник из-за того, что в одном из классов оказалось несколько учеников-мигрантов, которые практически не владеют русским языком. На родительском собрании этот вопрос был поднят, и директор школы выступила с необычным предложением.

Мать одного из учеников сообщила, что слова директора были искажены. Она утверждала, что директор просила родителей войти в положение мигрантов и понять, что им сложнее.

"В шутку она добавила, что можно помочь детям мигрантов, выучив несколько слов на узбекском языке", – рассказала родительница.

Телеканал "Царьград" сообщил, что мигранты якобы угрожали другим родителям. Кроме того, недовольным родителям предложили перевести детей в другую школу.