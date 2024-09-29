В Бийске полицейские вернули прогульщиков за школьные парты
Во время проведения профилактической акции инспекторы ПДН нашли шестерых детей, которые пропускали уроки
29 сентября 2024, 07:33, ИА Амител
Школьный класс / Фото: unsplash.com
Бийские полицейские вернули прогульщиков занятий за школьные парты, сообщили в МВД Алтайского края
В городе завершилась традиционная акция "Вернем детей в школу", в рамках которой инспекторы ПДН и работники образования выезжали в рейды и посещали дома, где проживают трудные дети.
"Основная цель мероприятия заключалась в выявлении учеников, которые не посещают занятия", – говорится в публикации.
В итоге за неделю в школы вернули шесть прогульщиков, а на профилактический учет поставили трех родителей и трех детей.
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