В Бийске полицейские вернули прогульщиков за школьные парты

Во время проведения профилактической акции инспекторы ПДН нашли шестерых детей, которые пропускали уроки

29 сентября 2024, 07:33, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com

Бийские полицейские вернули прогульщиков занятий за школьные парты, сообщили в МВД Алтайского края

В городе завершилась традиционная акция "Вернем детей в школу", в рамках которой инспекторы ПДН и работники образования выезжали в рейды и посещали дома, где проживают трудные дети.

"Основная цель мероприятия заключалась в выявлении учеников, которые не посещают занятия", – говорится в публикации.

В итоге за неделю в школы вернули шесть прогульщиков, а на профилактический учет поставили трех родителей и трех детей.