Российским школьникам рассказали, что мат вызывает бесплодие
С учениками беседовал священник
18 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
В гимназии № 6 подмосковного города Ивантеевки прошла лекция "Россия без сквернословия", где ученикам объясняли вред нецензурной лексики. Об этом сообщает "Осторожно новости".
"К ученикам шестых классов пригласили священника, который рассказал о происхождении матерных слов и их влиянии на жизнь", – пишет издание.
После мероприятия детям раздали брошюры, в которых перечислялись причины отказаться от использования сквернословия.
В одной из глав утверждалось, что нецензурные выражения способствуют "развращению подростков, ранним сексуальным связям, нежелательной беременности, абортам и даже бесплодию".
Авторы буклета также назвали мат "сверхтоксичным ядом", влияющим на умственные способности, психику и интеллект.
17:04:27 18-12-2024
Не дотягивают до уровня трэша в сеансе изгнания демонов в Сталин-центре.
17:17:31 18-12-2024
Если бы мат вызывал бесплодие, Русь бы вымерла много веков назад
17:30:50 18-12-2024
На очереди беседы о том что земля плоская?
17:54:13 18-12-2024
А священнику врать грешно. Ай-яй-яй.
17:55:40 18-12-2024
Так вона че... Вот пачиму население то уменьшатся.... А мы то думаим...
19:14:46 18-12-2024
Когда на улице матерятся дети.
Я девочкам говорю что у них титьки не вырастут. А мальчикам что писька не вырастет.
И это помогает.
Над матершинником в компании начинают друзья, или подружки подшучтвать .
А если я им скажу что если они будут материться то не залетят. Я думаю дети только матом будут разговаривать.
20:05:53 18-12-2024
какое-то коллективное помешательство.
то сталин либерала изгоняет, то матерщинники детей рожать не могут.
20:09:43 18-12-2024
А обман чужих детей вызывает страшные заболевания у всего рода обманувшего.
20:55:13 18-12-2024
Сначала в школу приглашают священника, а потом удивляются, что он несёт чушь. Подождите пару лет, и на биологии начнут преподавать телегонию и креационизм
22:08:04 18-12-2024
Мат отрицательно влияет на здоровье, это правда.
07:56:40 19-12-2024
У администрации школы деменция? Так это все от мата!