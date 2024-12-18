Российским школьникам рассказали, что мат вызывает бесплодие

С учениками беседовал священник

18 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В гимназии № 6 подмосковного города Ивантеевки прошла лекция "Россия без сквернословия", где ученикам объясняли вред нецензурной лексики. Об этом сообщает "Осторожно новости".

"К ученикам шестых классов пригласили священника, который рассказал о происхождении матерных слов и их влиянии на жизнь", – пишет издание.

После мероприятия детям раздали брошюры, в которых перечислялись причины отказаться от использования сквернословия.

В одной из глав утверждалось, что нецензурные выражения способствуют "развращению подростков, ранним сексуальным связям, нежелательной беременности, абортам и даже бесплодию".

Авторы буклета также назвали мат "сверхтоксичным ядом", влияющим на умственные способности, психику и интеллект.