НОВОСТИОбщество

Российским школьникам рассказали, что мат вызывает бесплодие

С учениками беседовал священник

18 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В гимназии № 6 подмосковного города Ивантеевки прошла лекция "Россия без сквернословия", где ученикам объясняли вред нецензурной лексики. Об этом сообщает "Осторожно новости".

"К ученикам шестых классов пригласили священника, который рассказал о происхождении матерных слов и их влиянии на жизнь", – пишет издание.

После мероприятия детям раздали брошюры, в которых перечислялись причины отказаться от использования сквернословия.

В одной из глав утверждалось, что нецензурные выражения способствуют "развращению подростков, ранним сексуальным связям, нежелательной беременности, абортам и даже бесплодию".

Авторы буклета также назвали мат "сверхтоксичным ядом", влияющим на умственные способности, психику и интеллект.

дети школы

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

17:04:27 18-12-2024

Не дотягивают до уровня трэша в сеансе изгнания демонов в Сталин-центре.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:31 18-12-2024

Если бы мат вызывал бесплодие, Русь бы вымерла много веков назад

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:50 18-12-2024

На очереди беседы о том что земля плоская?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:13 18-12-2024

А священнику врать грешно. Ай-яй-яй.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ

17:55:40 18-12-2024

Так вона че... Вот пачиму население то уменьшатся.... А мы то думаим...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:46 18-12-2024

Когда на улице матерятся дети.
Я девочкам говорю что у них титьки не вырастут. А мальчикам что писька не вырастет.
И это помогает.
Над матершинником в компании начинают друзья, или подружки подшучтвать .
А если я им скажу что если они будут материться то не залетят. Я думаю дети только матом будут разговаривать.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:53 18-12-2024

какое-то коллективное помешательство.
то сталин либерала изгоняет, то матерщинники детей рожать не могут.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:09:43 18-12-2024

А обман чужих детей вызывает страшные заболевания у всего рода обманувшего.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:13 18-12-2024

Сначала в школу приглашают священника, а потом удивляются, что он несёт чушь. Подождите пару лет, и на биологии начнут преподавать телегонию и креационизм

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:04 18-12-2024

Мат отрицательно влияет на здоровье, это правда.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:40 19-12-2024

У администрации школы деменция? Так это все от мата!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров