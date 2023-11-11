Российский алкоголь резко подешевеет к Новому году

Скидок на иностранное спиртное ждать не стоит

11 ноября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алкоголь российского производства подешевеет к Новому году на 5-10%, узнал Mash.

По данным канала, в стране достаточно запасов спиртного, чтобы цена немного снизилась. Тем самым перед праздниками на отечественные марки будут скидки. В то же время импортного спиртного распродажи не коснутся.

Но в 2024-м алкоголь в стране подорожает. Эксперты ожидают, что в начале года европейские и игристые вина подскочат в цене в среднем на 10%, а к весне-лету – на 50%. Подобная ситуация ждет и российские вина – они подорожают на 10-30%.

Причиной грядущего роста цен станет повышение акциза на вино с 1 мая 2024 года и колебания курса.