Российский алкоголь резко подешевеет к Новому году
Скидок на иностранное спиртное ждать не стоит
11 ноября 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Алкоголь российского производства подешевеет к Новому году на 5-10%, узнал Mash.
По данным канала, в стране достаточно запасов спиртного, чтобы цена немного снизилась. Тем самым перед праздниками на отечественные марки будут скидки. В то же время импортного спиртного распродажи не коснутся.
Но в 2024-м алкоголь в стране подорожает. Эксперты ожидают, что в начале года европейские и игристые вина подскочат в цене в среднем на 10%, а к весне-лету – на 50%. Подобная ситуация ждет и российские вина – они подорожают на 10-30%.
Причиной грядущего роста цен станет повышение акциза на вино с 1 мая 2024 года и колебания курса.
09:22:18 11-11-2023
Бухнем
10:04:46 11-11-2023
Вино и так очень дорогое, надо на него еще акциз поднять, чтобы его не покупали, а покупали крепкие напитки и спивались. Л - логика.
15:10:35 11-11-2023
Гость (10:04:46 11-11-2023) Вино и так очень дорогое, надо на него еще акциз поднять, чт... В крепкие напитки добавляют лед, если хотят снизить их крепость.
11:45:21 11-11-2023
Чтобы напится до поросячьего визга и умереть. Меньше народа, больше кислорода и проблем будет меньше.
15:11:29 11-11-2023
Гость (11:45:21 11-11-2023) Чтобы напится до поросячьего визга и умереть. Меньше народа,... Вас силком кто-то заставляет напиваться? Каждый выбирает, что ему ближе. А свинья везде грязь найдет.
16:14:35 11-11-2023
Гость (15:11:29 11-11-2023) Вас силком кто-то заставляет напиваться? Каждый выбирает, чт... Для таких важно другим указать, что делать и как жить. Своей жизни нет по каким-то причинам, так надо чужой жить.
11:45:44 11-11-2023
больше выпивать налогоплательщикам нужно, а то со своим зож на пенсии долго живут.
12:52:43 11-11-2023
лучше бы хлеб с колбасой...!
13:07:55 11-11-2023
А куда деваться импортозамещателям промышляющими синькой РФ? Большинство населения гонят дисцилят и делают вина . И импортозамещятельское дерьмище рядом не стояло. А эконом класс с успехом занимают аптеках с боярышника и средствами дезинфекции...
23:25:56 11-11-2023
Гость (13:07:55 11-11-2023) А куда деваться импортозамещателям промышляющими синькой РФ... Кому надо синьку не пьют, пьют строго чистуху. Впрочем и эти спиваются.
09:41:05 12-11-2023
Гость (13:07:55 11-11-2023) А куда деваться импортозамещателям промышляющими синькой РФ... Большинство населения не гонит дистиллят. Этим промышляют жители деревень и опустившееся городское отребье. Нормальным людям в своих квартирах устраивать алко-варильню в голову не придет. Просто поставьте рядом двух людей - один пьет приличный вискарь из винотеки, второй свою сивуху - сразу будет видно кто есть кто. И то что называете домашним вином - это шмурдяк, бормотуха. Вы просто хорошего вина не пили. И, кстати, насчет российских вин: сейчас появилась масса очень качественных производителей в России, и вина сейчас есть по уровню Франции. Вы не поленитесь и сходите как-нибудь на экскурсию в хороший винный магазин - Ин Вино, Винотека, Ладога, Штопор. Посмотрите там на новые российские вина, например Голубицкий&Голубицкий. Посмотрите на ценник этих вин начиная от 2000 и выше. Как-нибудь накопите денег - купите и попробуйте. И осознайте, что можно давиться сивухой, но люди получают наслаждение от высококачественного продукта)
19:00:21 12-11-2023
Ты сам шмурдяк- бормотуха. Мое домашнее вино вкуснее твоего за 2 тыс., готовится исключительно из своих ягод и сахара, без всяких дрожжей. А мой самогон лучше и чище любого вискаря. И изготавливается все это, и хранится в подвале моего дома. Но тебе в квартире конечно такой вкуснятины не изготовить. И еще открою тебе один секрет, пиво со своей мини пивоварни вкуснее, чем с пивзавода.
00:03:24 13-11-2023
5-10% - это резко?!!!
07:48:56 13-11-2023
Чтобы забыть, что происходит