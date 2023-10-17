На сколько вырастут минимальные цены на водку и другой крепкий алкоголь в 2024 году?
С предложением повысить стоимость спиртного выступил российский Минфин
17 октября 2023, 14:54, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В России с 2024 года, скорее всего, подорожают крепкие спиртные напитки. Минфин РФ опубликовал проект приказа, который предлагает увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на некоторые виды алкоголя. В частности, речь идет о водке, бренди и коньяке. Кроме того, власти предлагают установить цену и на ром.
О том, на сколько увеличатся минимальные цены на водку и другие крепкие напитки, – в материале amic.ru.
1
На сколько увеличится минимальная цена на водку в 2024 году?
На 18 рублей. Согласно проекту приказа, в 2024 году 0,5 литра водки будут стоить не меньше 299 рублей. При этом сейчас минимальная розничная цена за тот же объем напитка составляет 281 рубль.
2
На сколько увеличится минимальная цена на бренди в 2024 году?
На 28 рублей. Из документа следует, что в 2024 году минимальная стоимость 0,5 литра бренди будет составлять 403 рубля вместо нынешних 375 рублей.
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На сколько увеличится минимальная цена на коньяк в 2024 году?
Минимальная розничная цена 500 мл коньяка сейчас составляет 517 рублей. Согласно проекту приказа, в 2024 году она увеличится до 556 рублей. Таким образом, МРЦ вырастет на 39 рублей.
4
Какой будет минимальная цена на ром?
Раньше минимальная розничная цена на ром в России не устанавливалась. В документе предлагается исправить это и определить МРЦ за 0,5 литра на отметке 403 рубля.
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Когда ждать подорожания крепких спиртных напитков?
С 1 января 2024 года. Согласно проекту приказа, минимальные розничные цены на алкоголь будут проиндексированы в самом начале года.
6
Из-за чего власти повышают минимальные розничные цены на алкоголь?
В пояснительной записке проекта говорится, что МРЦ требуют повышения из-за подорожания оборудования, а также ряда внешних торговых ограничений.
"При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов", – цитирует "Интерфакс" текст пояснительной записки.
7
Зачем нужна минимальная розничная цена на спиртное?
МРЦ на водку и другой алкоголь устанавливают в России с 2009 года. Таким образом власти пытаются бороться с подпольным производством спиртного. Все, что продается дешевле минимальной розничной цены, считается контрафактом.
15:08:11 17-10-2023
Ну значит больше купят самогонных аппаратов. Я точно куплю.
15:20:32 17-10-2023
Вискарь оставили в покое?)
19:27:13 17-10-2023
Себестоимость бутылки (тара + водка) составляет около 35 рублей. С учетом НДС и акциза (544 рубля за 1 литр) цена повысится примерно на 305 рублей. Все для народа.
23:59:44 17-10-2023
Повышение цен на всё и вся - это закономерность нашего бандитского капитализма