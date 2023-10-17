С предложением повысить стоимость спиртного выступил российский Минфин

17 октября 2023, 14:54, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В России с 2024 года, скорее всего, подорожают крепкие спиртные напитки. Минфин РФ опубликовал проект приказа, который предлагает увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на некоторые виды алкоголя. В частности, речь идет о водке, бренди и коньяке. Кроме того, власти предлагают установить цену и на ром.

О том, на сколько увеличатся минимальные цены на водку и другие крепкие напитки, – в материале amic.ru.

1 На сколько увеличится минимальная цена на водку в 2024 году? На 18 рублей. Согласно проекту приказа, в 2024 году 0,5 литра водки будут стоить не меньше 299 рублей. При этом сейчас минимальная розничная цена за тот же объем напитка составляет 281 рубль.

2 На сколько увеличится минимальная цена на бренди в 2024 году? На 28 рублей. Из документа следует, что в 2024 году минимальная стоимость 0,5 литра бренди будет составлять 403 рубля вместо нынешних 375 рублей.

3 На сколько увеличится минимальная цена на коньяк в 2024 году? Минимальная розничная цена 500 мл коньяка сейчас составляет 517 рублей. Согласно проекту приказа, в 2024 году она увеличится до 556 рублей. Таким образом, МРЦ вырастет на 39 рублей.

4 Какой будет минимальная цена на ром? Раньше минимальная розничная цена на ром в России не устанавливалась. В документе предлагается исправить это и определить МРЦ за 0,5 литра на отметке 403 рубля.

5 Когда ждать подорожания крепких спиртных напитков? С 1 января 2024 года. Согласно проекту приказа, минимальные розничные цены на алкоголь будут проиндексированы в самом начале года.

6 Из-за чего власти повышают минимальные розничные цены на алкоголь? В пояснительной записке проекта говорится, что МРЦ требуют повышения из-за подорожания оборудования, а также ряда внешних торговых ограничений. "При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов", – цитирует "Интерфакс" текст пояснительной записки.