Российский бизнес начал готовиться к "черной пятнице"

Из-за этого увеличился спрос на перевозку товаров между городами

20 октября 2024, 14:20, ИА Амител

Магазин / Фото: pxhere.com/ru/photo/1176303

В России бизнес начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", поэтому междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличились почти на треть, рассказали РИА Новости в "Авито".

"В третьем квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился на 29% по сравнению со вторым кварталом. Популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты связывают эту тенденцию с приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга"11.11", – отметили в компании.

Также в третьем квартале наблюдается рост спроса на перегон автомобилей между городами на 37% и ввоз транспортных средств из-за рубежа на 20% по сравнению со вторым кварталом. В июле – сентябре россияне стали больше заказывать перевозки негабаритных грузов в международном сообщении, такие доставки выросли на 63% по сравнению со вторым кварталом. Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) из-за увеличения объема онлайн-торговли и спроса со стороны промышленного производства, пояснили в "Авито".