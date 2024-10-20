Российский бизнес начал готовиться к "черной пятнице"
Из-за этого увеличился спрос на перевозку товаров между городами
20 октября 2024, 14:20, ИА Амител
В России бизнес начал готовиться к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга "11.11", поэтому междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличились почти на треть, рассказали РИА Новости в "Авито".
"В третьем квартале 2024 года интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился на 29% по сравнению со вторым кварталом. Популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%. Эксперты связывают эту тенденцию с приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который стартует с середины ноября. Бизнес готовится к "Черной пятнице" и Всемирному дню шопинга"11.11", – отметили в компании.
Также в третьем квартале наблюдается рост спроса на перегон автомобилей между городами на 37% и ввоз транспортных средств из-за рубежа на 20% по сравнению со вторым кварталом. В июле – сентябре россияне стали больше заказывать перевозки негабаритных грузов в международном сообщении, такие доставки выросли на 63% по сравнению со вторым кварталом. Транспортные услуги по перевозке негабаритных грузов между городами стали популярнее на четверть (+24%) из-за увеличения объема онлайн-торговли и спроса со стороны промышленного производства, пояснили в "Авито".
14:54:33 20-10-2024
Скоро лохи побегут "халявой"
15:20:07 20-10-2024
Да в России 6 пятниц в месяц черная пятница. Не смешите ерундой. Знаем мы их скидки. Вещь стоила 1000 рублей. Пишут скидка 70% и ставят ценник 1200 рублей. В России априори не может быть скидок.
18:50:13 20-10-2024
Типа заранее подняли цены в два раза, чтобы потом немного опустить?