Российский аналог Apple Pay планируют запустить на iPhone

Технология будет работать через Bluetooth

17 октября 2024, 18:40, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы "Мир", представила новое решение для бесконтактных платежей с помощью смартфонов на Android и iOS. Об этом сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин на форуме "Финополис", пишет РБК.

Решение, называемое "Волна" и основанное на технологии Bluetooth Low Energy, позволяет осуществлять платежи на расстоянии, превышающем возможности NFC, как онлайн, так и офлайн. Для его работы потребуются специальные платежные терминалы.

Уже около двух десятков банков заинтересованы в тестировании "Волны", после чего она будет интегрирована в их мобильные приложения.

Этот сервис особенно актуален в свете ограничений после начала СВО на Украине и санкций в отношении РФ, из-за которых россияне потеряли возможность использовать Apple Pay и Google Pay для бесконтактных платежей. С помощью "Волны" пользователи смогут снова оплачивать покупки посредством смартфонов.