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Российский аналог Apple Pay планируют запустить на iPhone

Технология будет работать через Bluetooth

17 октября 2024, 18:40, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы "Мир", представила новое решение для бесконтактных платежей с помощью смартфонов на Android и iOS. Об этом сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин на форуме "Финополис", пишет РБК.

Решение, называемое "Волна" и основанное на технологии Bluetooth Low Energy, позволяет осуществлять платежи на расстоянии, превышающем возможности NFC, как онлайн, так и офлайн. Для его работы потребуются специальные платежные терминалы.

Уже около двух десятков банков заинтересованы в тестировании "Волны", после чего она будет интегрирована в их мобильные приложения.

Этот сервис особенно актуален в свете ограничений после начала СВО на Украине и санкций в отношении РФ, из-за которых россияне потеряли возможность использовать Apple Pay и Google Pay для бесконтактных платежей. С помощью "Волны" пользователи смогут снова оплачивать покупки посредством смартфонов.

деньги новые технологии

Комментарии 5

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Гость

20:37:45 17-10-2024

А ннльзя как у всех ?
Без аналогов ?

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Гость

21:37:31 17-10-2024

Гость (20:37:45 17-10-2024) А ннльзя как у всех ?Без аналогов ?... Нельзя. Эппл и Гугл на аппаратном уровне заблокировали оплату телефоном. Теперь чтобы заплатить телефоном Эппл необходимо клеить платежный стикер. Здесь же предлагается простая софтина, которая вернет возможность платить телефоном. Сообщаю: у очень многих людей на руках телефоны Эппл, а не андрюшеподобные чинки.

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Гость

06:16:36 18-10-2024

Гость (21:37:31 17-10-2024) Нельзя. Эппл и Гугл на аппаратном уровне заблокировали оплат... Во-первых, мир Пэй отлично работает на Андроиде, а во-вторых, если внимательно читали, оплата по блютусу будет и нужно переделывать терминалы, уж лучше стикеры тогда

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Гость из будущего

09:01:05 18-10-2024

То есть, не смотря на существующий "Мир пэй" и десяток вариантов от банков, они придумали новую ненужную фигню, ради которой все-все магазины должны будут приобрести новые аппараты считывания???

Дайте угадаю, эти новые картридеры будет производить (закупать в Китае) фирма, принадлежащая жене гендиректора?

Мертворожденная инициатива чисто ради популизма и распила выделенного бабла

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Гость

15:29:11 18-10-2024

Гость из будущего (09:01:05 18-10-2024) То есть, не смотря на существующий "Мир пэй" и десяток вариа... ну ка Старк когда-то. муж придумывает, а жена и сын касс-аппараты продает!

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