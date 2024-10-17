Российский аналог Apple Pay планируют запустить на iPhone
Технология будет работать через Bluetooth
17 октября 2024, 18:40, ИА Амител
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы "Мир", представила новое решение для бесконтактных платежей с помощью смартфонов на Android и iOS. Об этом сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин на форуме "Финополис", пишет РБК.
Решение, называемое "Волна" и основанное на технологии Bluetooth Low Energy, позволяет осуществлять платежи на расстоянии, превышающем возможности NFC, как онлайн, так и офлайн. Для его работы потребуются специальные платежные терминалы.
Уже около двух десятков банков заинтересованы в тестировании "Волны", после чего она будет интегрирована в их мобильные приложения.
Этот сервис особенно актуален в свете ограничений после начала СВО на Украине и санкций в отношении РФ, из-за которых россияне потеряли возможность использовать Apple Pay и Google Pay для бесконтактных платежей. С помощью "Волны" пользователи смогут снова оплачивать покупки посредством смартфонов.
20:37:45 17-10-2024
А ннльзя как у всех ?
Без аналогов ?
21:37:31 17-10-2024
Гость (20:37:45 17-10-2024) А ннльзя как у всех ?Без аналогов ?... Нельзя. Эппл и Гугл на аппаратном уровне заблокировали оплату телефоном. Теперь чтобы заплатить телефоном Эппл необходимо клеить платежный стикер. Здесь же предлагается простая софтина, которая вернет возможность платить телефоном. Сообщаю: у очень многих людей на руках телефоны Эппл, а не андрюшеподобные чинки.
06:16:36 18-10-2024
Гость (21:37:31 17-10-2024) Нельзя. Эппл и Гугл на аппаратном уровне заблокировали оплат... Во-первых, мир Пэй отлично работает на Андроиде, а во-вторых, если внимательно читали, оплата по блютусу будет и нужно переделывать терминалы, уж лучше стикеры тогда
09:01:05 18-10-2024
То есть, не смотря на существующий "Мир пэй" и десяток вариантов от банков, они придумали новую ненужную фигню, ради которой все-все магазины должны будут приобрести новые аппараты считывания???
Дайте угадаю, эти новые картридеры будет производить (закупать в Китае) фирма, принадлежащая жене гендиректора?
Мертворожденная инициатива чисто ради популизма и распила выделенного бабла
15:29:11 18-10-2024
Гость из будущего (09:01:05 18-10-2024) То есть, не смотря на существующий "Мир пэй" и десяток вариа... ну ка Старк когда-то. муж придумывает, а жена и сын касс-аппараты продает!