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Российский бизнесмен отсудил у BMW 300 млн рублей за неработающий вентилятор

Компания набрала большой долг из-за неустойки

24 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

BMW / Фото: pxhere.com/ru/photo/697881
BMW / Фото: pxhere.com/ru/photo/697881

Предприниматель из Московской области добился судебного решения о выплате компенсации в размере 300 миллионов рублей от компании BMW за неисправный вентилятор в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году россиянин приобрел автомобиль BMW X7 за 11 миллионов рублей в полной комплектации, включая систему обдува спинок передних сидений. Однако вскоре после покупки мужчина обнаружил, что кондиционер начал издавать странные звуки и царапать обшивку салона.

Предприниматель обратился в суд, требуя компенсацию и замену автомобиля. Суд удовлетворил его иск, обязав компанию предоставить новый автомобиль и выплатить неустойку. Однако BMW, покинув российский рынок, проигнорировала решение суда.

Сумма неустойки – 6,5 миллиона рублей в месяц, что в общей сложности составило 300 миллионов рублей. Представители компании вели себя неподобающе во время судебного процесса, называя независимую экспертизу "ерундой". Судья неоднократно делал замечания о недопустимости такого поведения.

суд

Комментарии 6

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Гость

16:34:11 24-11-2024

Отсудить не значит получить.

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Гость

11:28:33 25-11-2024

Гость (16:34:11 24-11-2024) Отсудить не значит получить. ... Точно, а пошлину судебную он заплатит суду за всю эту начисленную сумму. У меня такая же история была, суд выиграл, сумма не такая большая как тут, но все же существенная, суд выкатил дополнительную пошлину мне по итогам, пришлось оплатить, а в итоге я с ответчика ничего не получил, судебные приставы ничего взыскать не смогли, ни копейки, просто замечательно. Брали бы пошлину с уже полученных фактически взысканий, а не заранее, было бы справедливо, а так получается ты подаешь в суд и ты же еще попадаешь на деньги.

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Алекс

17:40:16 24-11-2024

Да ни хрена они ему не заплатят

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Гость

19:28:30 24-11-2024

Дурь всё это. Юридическая казуистика в стиле вымогателей из 90-х.

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Гость

20:06:06 24-11-2024

Ну добился, а получит ли?

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Гость

10:21:50 25-11-2024

Обменяю камаз сахарной свеклы на БМВ с неработающим обдувом сиденья.

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