Российский бизнесмен отсудил у BMW 300 млн рублей за неработающий вентилятор
Компания набрала большой долг из-за неустойки
24 ноября 2024, 16:15, ИА Амител
Предприниматель из Московской области добился судебного решения о выплате компенсации в размере 300 миллионов рублей от компании BMW за неисправный вентилятор в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В 2021 году россиянин приобрел автомобиль BMW X7 за 11 миллионов рублей в полной комплектации, включая систему обдува спинок передних сидений. Однако вскоре после покупки мужчина обнаружил, что кондиционер начал издавать странные звуки и царапать обшивку салона.
Предприниматель обратился в суд, требуя компенсацию и замену автомобиля. Суд удовлетворил его иск, обязав компанию предоставить новый автомобиль и выплатить неустойку. Однако BMW, покинув российский рынок, проигнорировала решение суда.
Сумма неустойки – 6,5 миллиона рублей в месяц, что в общей сложности составило 300 миллионов рублей. Представители компании вели себя неподобающе во время судебного процесса, называя независимую экспертизу "ерундой". Судья неоднократно делал замечания о недопустимости такого поведения.
16:34:11 24-11-2024
Отсудить не значит получить.
11:28:33 25-11-2024
Гость (16:34:11 24-11-2024) Отсудить не значит получить. ... Точно, а пошлину судебную он заплатит суду за всю эту начисленную сумму. У меня такая же история была, суд выиграл, сумма не такая большая как тут, но все же существенная, суд выкатил дополнительную пошлину мне по итогам, пришлось оплатить, а в итоге я с ответчика ничего не получил, судебные приставы ничего взыскать не смогли, ни копейки, просто замечательно. Брали бы пошлину с уже полученных фактически взысканий, а не заранее, было бы справедливо, а так получается ты подаешь в суд и ты же еще попадаешь на деньги.
17:40:16 24-11-2024
Да ни хрена они ему не заплатят
19:28:30 24-11-2024
Дурь всё это. Юридическая казуистика в стиле вымогателей из 90-х.
20:06:06 24-11-2024
Ну добился, а получит ли?
10:21:50 25-11-2024
Обменяю камаз сахарной свеклы на БМВ с неработающим обдувом сиденья.