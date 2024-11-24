Российский бизнесмен отсудил у BMW 300 млн рублей за неработающий вентилятор

Компания набрала большой долг из-за неустойки

24 ноября 2024, 16:15, ИА Амител

BMW / Фото: pxhere.com/ru/photo/697881

Предприниматель из Московской области добился судебного решения о выплате компенсации в размере 300 миллионов рублей от компании BMW за неисправный вентилятор в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году россиянин приобрел автомобиль BMW X7 за 11 миллионов рублей в полной комплектации, включая систему обдува спинок передних сидений. Однако вскоре после покупки мужчина обнаружил, что кондиционер начал издавать странные звуки и царапать обшивку салона.

Предприниматель обратился в суд, требуя компенсацию и замену автомобиля. Суд удовлетворил его иск, обязав компанию предоставить новый автомобиль и выплатить неустойку. Однако BMW, покинув российский рынок, проигнорировала решение суда.

Сумма неустойки – 6,5 миллиона рублей в месяц, что в общей сложности составило 300 миллионов рублей. Представители компании вели себя неподобающе во время судебного процесса, называя независимую экспертизу "ерундой". Судья неоднократно делал замечания о недопустимости такого поведения.