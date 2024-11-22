Житель Алтая пообещал женщине купить "хорошую новую машину" и пропал с ее деньгами
Ущерб составил 800 тысяч рублей
22 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали мужчину, который пообещал женщине купить авто за 800 тысяч рублей и пропал с ее деньгами.
Как сообщили в МВД Алтайского края, горожанка познакомилась со злоумышленником в 2023 году через знакомых, которым он ранее помог приобрести автомобиль.
"Они пообщались, и вскоре женщина передала ему деньги, чтобы он купил ей новую хорошую машину во Владивостоке. После получения средств мужчина пропал и перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.
В итоге женщина обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что подозреваемый – безработный и ранее судимый 35-летний житель Алтайского края. Все деньги горожанки он потратил в Москве еще в августе. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве.
09:28:44 22-11-2024
"Они пообщались, и вскоре женщина передала ему деньги, чтобы он купил ей новую хорошую машину во Владивостоке......купить авто за 800 тысяч рублей .....сказочники))
13:35:05 22-11-2024
Гость (09:28:44 22-11-2024) "купить авто за 800 тысяч рублей . Небольшая праворулька года 20-21 вполне за эти деньги выйдет. Для России она почти новой будет.
13:39:00 22-11-2024
Гость (13:35:05 22-11-2024) Небольшая праворулька года 20-21 вполне за эти деньги выйдет... Вы цены на машины видели, чтоб такую глупость написать? Загляните на тот же Drom и потеряйтесь от сумм..
09:32:22 22-11-2024
новую хорошую машину за 800 тысяч рублей? Сколько нонче гранта стоит? На что она рассчитывала?
12:04:44 22-11-2024
А я его очень понимаю. Тратятся деньги быстро и незаметно. Особенно когда не заработал.