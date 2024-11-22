Житель Алтая пообещал женщине купить "хорошую новую машину" и пропал с ее деньгами

Ущерб составил 800 тысяч рублей

22 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: Courtney Corlew / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, который пообещал женщине купить авто за 800 тысяч рублей и пропал с ее деньгами.

Как сообщили в МВД Алтайского края, горожанка познакомилась со злоумышленником в 2023 году через знакомых, которым он ранее помог приобрести автомобиль.

"Они пообщались, и вскоре женщина передала ему деньги, чтобы он купил ей новую хорошую машину во Владивостоке. После получения средств мужчина пропал и перестал выходить на связь", – рассказали в ведомстве.

В итоге женщина обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что подозреваемый – безработный и ранее судимый 35-летний житель Алтайского края. Все деньги горожанки он потратил в Москве еще в августе. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве.