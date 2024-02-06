Российский боец выжил под обстрелом благодаря подарку жены

Осколок пробил руку и мог попасть в сердце, но изменил направление из-за оберега

06 февраля 2024, 14:45, ИА Амител

Осколок снаряда не попал в сердце бойца на СВО благодаря подаренному женой талисману, сообщает Telegram-канал Народного фронта в Забайкальском крае.

Однажды ночью боец позвонил жене и сказал: "Дорогая, твоя кукла спасла мне жизнь". Оказалось, что перед отправкой на фронт женщина сделала маленькую куклу-подорожницу, которую мужчина положил в плечевой карман – именно в это место угодил осколок.

"Мужчину ранило – в плечо попал осколок снаряда. Пробив руку, он мог попасть в сердце. Но этого не случилось, а все благодаря маленькой кукле", – рассказали активисты.

После этого женщина решила делать такие обереги и отправлять на СВО: за полгода она отправила бойцам более 500 подорожниц.