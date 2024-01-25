Пойдем на прорыв? От российских военных ожидают большого наступления на фронтах СВО

Время и место сокрушительного удара — вопрос военного искусства

25 января 2024, 11:27, ИА Амител

Российские военные / Фото: mil.ru

В конце 2023-го – начале 2024-го международные наблюдатели (чаще из недружественных государств) заговорили о возможном большом наступлении российских военных в ходе СВО. При том, что сейчас ВС РФ владеют инициативой почти на всей линии боевого соприкосновения и методично выдавливают противника из прифронтовых населенных пунктов. Журналист amic.ru Андрей Магас попытался понять причину этих участившихся публикаций в западных СМИ, степень их достоверности и оценить ситуацию в прифронтовых регионах.

Атаки из-под земли

Проблемы с получением оружия и боеприпасов извне уже заставили украинскую армию перейти в оборону – это обстоятельство подчеркивает большинство вменяемых аналитиков и авторов публикаций. Так, польское издание Onet приводит данные минобороны Британии, согласно которому "российские войска в течение двух недель постепенно активизируют наступательные действия на Украине, пользуясь тем, что замерзшая земля облегчает передвижение бронетехники по местности".

В интервью германскому телеканалу ZDF полковник австрийской армии Маркус Рейнер предположил, что ведущиеся ВС РФ наступательные действия по нескольким направлениям могут стать прологом к очень крупному прорыву. "На стратегическом, оперативном и тактическом уровнях можно наблюдать, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении", – сказал он.

Рейнер подкрепил свою версию тем, что российской стороне удалось "укрепить свой военно-промышленный комплекс, особенно за последний год, и значительно нарастить производство боеприпасов".

Британский историк Нил Фергюсон в интервью германскому изданию Die Welt высказал мнение, что российские войска осуществят решающий прорыв в 2024 году. Он призвал в союзники Клио: "Конечно, многие на Западе не хотели верить в данный сценарий, к тому же забыли уроки истории: в первой половине военного конфликта русские проявляют себя плохо, а вот во второй – побеждают".

Другой военкор, Александр Сладков, отметил в своем телеграм-канале, что российская армия в настоящее время владеет инициативой по всей линии фронта. "Мы по-прежнему применяем методы "подземных атак", – сооружаем тоннели и, внезапно возникая из-под земли, идем вперед. Такая атака была под Северском, враг потерял позиции и много людей", – сообщает он.

Военный эксперт Василий Дандыкин напоминает, что западные наблюдатели выдвигают свои предположения, отмечая в то же время крах украинского "контрнаступа".

"Их сильно беспокоит данный провал, ведь Киеву поставлялась техника, вооружение, выделялись деньги. А теперь дела обстоят далеко не блестяще. Таким образом на Западе пытаются осмыслить", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук, доцент кафедры политического анализа и социально- психологических процессов РЭУ им Плеханова Вадим Масликов считает, что западные СМИ, обсуждающие тему возможного наступления российских военных, беспокоит неготовность их общественного мнения, политической системы, экономики и ВПК к усилению глобальной напряженности.

"Они явно опасаются, что их сограждане не готовы к эскалации финансовых и военных расходов для обеспечения ВСУ, ведущих к ослаблению их социально-экономической и политической устойчивости. Кроме того, оценивая заявленные руководством России причины СВО, Запад делает вывод о дальнейших шагах ВС РФ по возвращению североатлантического альянса на обговариваемые еще с Ельциным рубежи 1991-го года, что приведет, по их мнению, к развалу НАТО и угрозам существования стран, вовлечённых в войну с Россией", – поделился он мнением с amic.ru.

Масликов также отмечает возросший интерес к данной теме британской прессы.

"Великобритания, как важнейший проявленный бенефициар конфликта, существенно активизирует свою деятельность по разжиганию политической, военной и террористической напряженности. Она все более активно проявляет себя как в деятельности НАТО в связи с конфликтом на Украине в целом, так и в плане подготовки военных операций и диверсионно-террористических актов украинской стороны", – полагает эксперт.

ВСУ пытаются учиться у "генерала Армагеддона"

Дандыкин также обращает внимание, что ВСУ начали возводить дополнительную линию обороны, подобную той, что в 2023-м создавали российские военные.

"Но у нас тогда было время, а у ВСУ его сейчас нет", – добавляет эксперт.

Как пишет британская газета The Telegraph, защитные сооружения стали возводить с ноября 2023-го после соответствующего приказа Зеленского.

"Новая система обороны сильно напоминает так называемую "линию Суровикина" – трехуровневую структуру, включающую траншеи, танковые ловушки и опорные пункты, успешно использованную Россией для отражения украинских наступлений", – говорится в материале.

Газета не исключает, что "более сильные укрепления замедлят движение российских войск и сократят количество жертв в ВСУ". Однако "украинская линия обороны, которую ВСУ пытаются скопировать у России, вряд ли сможет стать такой же мощной", полагает The Telegraph.

Военкор Александр Коц сообщал о возведении ВСУ защитных сооружений в Черниговской области, граничащей с РФ и Белоруссией, еще в середине декабря.

"Противник начал строить "линии Суровикина". Сколько они смеялись над нашими фортификационными сооружениями. А в итоге сами возводят то же самое – и противотанковые рвы, и траншеи с бетонными колпаками, и даже "зубы дракона". А где же передовые натовские технологии и оборонительные тактики?" – написал Коц в своем телеграм-канале.

Кроме того, линия обороны спешно формируется ВСУ в Харьковской области. Телеграм-канал "Два майора" указывает, что в Киеве ожидают наступательной операции именно на данном направлении. Украинская сторона "готовит укрепрайоны, зачищает прифронтовые села, расквартировывает войска в освободившиеся дома мирных жителей".

"Действия ДРГ противника на Брянском направлении также могут указывать на попытки разведки боем нашего наступательного потенциала на конкретном участке фронта", – говорится в сообщении.

Полтора месяца в запасе

Британское издание The Financial Times утверждает, ссылаясь на двух украинских чиновников, что российское наступление последует летом 2024-го. Источники полагают, что ВС РФ попытаются взять под контроль оставшиеся территории регионов, вошедших в состав России в сентябре 2022-го – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Они также не исключают, что российские военные могут пойти на Харьков или даже Киев.

Впрочем, неназванный западный чиновник заявил изданию, что "перспективы оперативного прорыва какой-либо из сторон в 2024 году невелики".

Стоит напомнить, что еще в декабре прошлого года американское издание The Hilll предположило, что Россия может перейти в наступление весной 2024-го, поскольку западные партнеры Киева не смогут предоставить нужное количество военной техники и боеприпасов и мощь ВСУ ослабнет. "И в этот раз Киев, возможно, падет, а Зеленский будет вынужден бежать или погибнет", – говорилось в публикации.

"Вопрос, когда и где наступать – это вопрос военного искусства, напоминает Василий Дандыкин. – Сейчас у наших военных еще есть где-то полтора месяца перед весенней распутицей. Главное – не дать противнику уйти в глухую оборону. Посмотрим, что будет предпринято".

Военкор, участник проекта WarGonzo Дмитрий Селезнев отметил, что в настоящее время фронты, конечно, продвигаются.

"Есть продвижение наших войск под Авдеевкой, в районе Бахмута, Кременной. На Запорожье, Херсонщине мы держим фронты. Думаю, боевые действия завершатся не так скоро", – предположил он в беседе с amic.ru.

Военкор также сомневается, что в ближайшее время следует ожидать большого наступления ВС России, хотя с ресурсами у ВСУ сейчас большая напряженка.

"Как известно, в США Конгресс не пропускает помощь Украине, а в Европе транши украинскому режиму блокируют Венгрия и Словакия. Конечно, Зеленский что-то по мелочам у различных стран собирает. Вполне возможно, и еще какая-то помощь поступает, которая не афишируется", – сообщил он.

Собеседник отметил, что сила украинской армии еще достаточно велика.

"По моим ощущениям, если помощь прекратится – фронт у них начнет сыпаться примерно через полгода. В этот период они будут использовать имеющиеся запасы. Так что разговоры и некие данные о нашем большом продвижении – скорее всего, это всего лишь вбросы и часть информационной войны", – предположил он.

Запугивают мирных

Василий Дандыкин указывает, что в настоящее время линия фронта сильно растянута, это требует значительных ресурсов.

"Мы видим, что прифронтовыми стали Белгородская, Брянская, Курская области, которые подвергаются обстрелам, а также Белоруссия. С этим надо что-то делать", – считает он.

При этом эксперт не сомневается, что удары по мирному населению с украинской стороны будут продолжаться:

"Это для западных стран расходный материал, как и ВСУ. Так что жалеть и проявлять гуманизм они не станут", – указал эксперт.

Вадим Масликов считает, что перед ВС РФ может стоять задача наступления на харьковском направлении.

"Это объективная реальность – для безопасности Белгорода, Курска, Брянска и других городов необходимо отодвинуть линию фронта на запад. Также Харьков представляет важный военно-промышленный и логистический центр, центр скопления существенных активных сил и резервов ведения войны. Наконец, там исторически преобладает русская культура и пророссийские настроения", – заявил он.

По мнению Масликова, после освобождения Харькова и Харьковской области на очереди будет Днепропетровск.

Дмитрий Селезнев не сомневается, что недавние ракетные удары ВСУ по Белгороду и Донецку имеют целью запугивание мирного населения.

"В настоящее время я нахожусь в Донецке, тут довольно холодно – минус десять, к тому же полгорода обесточено, это результат позавчерашнего обстрела – сами можете представить состояние людей. В последнее время опасность представляют украинские дроны, и хотя линию фронта мы отодвинули, неприятель пытается компенсировать отход за счет беспилотников", – рассказывает он.

Селезнев подчеркнул, что дроны могут ударить по машинам, в том числе скорой помощи, спасателям, электрикам, просто гражданским авто.

"Сообщения об этом появляются практически каждый день. Удары по гражданскому населению можно назвать признаком агонии, невозможностью держать Авдеевский фронт, но эта агония может продлиться долго. И, теряя Авдеевку, проблем и жертв нам ВСУ попытаются доставить как можно больше", – рассказал Дмитрий Селезнев.

Между тем, западные страны готовятся оказать давление на других направлениях, сообщил Василий Дандыкин.