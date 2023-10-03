Российский электромобиль "Атом" получил 36 тысяч предзаказов
Точная цена автомобиля не называется, но авторы заявляют, что машина будет представлена в массовом сегменте
03 октября 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: Atom
36 тысяч предзаказов на автомобиль "Атом" получила российская компания "Кама". Об этом сообщает РИА Новости.
Представители компании отметили, что любой человек мог сделать предзаказ на машину и получить ключ к личному кабинету.
Автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, батарея, в зависимости от модели, будет рассчитана на 500 километров хода. Дизайном машины занималось бюро из Италии. Производить электрокары будут на мощностях "Москвича".
Точная цена пока не называется, но в "Каме" заверили, что машина будет продаваться в массовом сегменте.
14:58:37 03-10-2023
=)
15:14:08 03-10-2023
ё- мобиль, всегда под выборы его анонсируют. Традиция такая.
15:16:04 03-10-2023
Оформил предзаказ, с Ё-мобиля пересяду на этот новый.
16:42:50 03-10-2023
Наше то там что есть?
20:37:51 03-10-2023
Пугает реальные проблемы эксплуатации Е-авто при сибирских -30 градусов по Цельсию и пока отсутствие сети станций зарядки.