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Российский электромобиль "Атом" получил 36 тысяч предзаказов

Точная цена автомобиля не называется, но авторы заявляют, что машина будет представлена в массовом сегменте

03 октября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: Atom
Фото: Atom

36 тысяч предзаказов на автомобиль "Атом" получила российская компания "Кама". Об этом сообщает РИА Новости.

Представители компании отметили, что любой человек мог сделать предзаказ на машину и получить ключ к личному кабинету.

Автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, батарея, в зависимости от модели, будет рассчитана на 500 километров хода. Дизайном машины занималось бюро из Италии. Производить электрокары будут на мощностях "Москвича".

Точная цена пока не называется, но в "Каме" заверили, что машина будет продаваться в массовом сегменте.

Авто

Комментарии 5

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Соляро-вод.

14:58:37 03-10-2023

=)

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Гость

15:14:08 03-10-2023

ё- мобиль, всегда под выборы его анонсируют. Традиция такая.

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Алошарий

15:16:04 03-10-2023

Оформил предзаказ, с Ё-мобиля пересяду на этот новый.

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Гость

16:42:50 03-10-2023

Наше то там что есть?

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Гость

20:37:51 03-10-2023

Пугает реальные проблемы эксплуатации Е-авто при сибирских -30 градусов по Цельсию и пока отсутствие сети станций зарядки.

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