Российский электромобиль "Атом" получил 36 тысяч предзаказов

Точная цена автомобиля не называется, но авторы заявляют, что машина будет представлена в массовом сегменте

03 октября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: Atom

36 тысяч предзаказов на автомобиль "Атом" получила российская компания "Кама". Об этом сообщает РИА Новости.

Представители компании отметили, что любой человек мог сделать предзаказ на машину и получить ключ к личному кабинету.

Автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, батарея, в зависимости от модели, будет рассчитана на 500 километров хода. Дизайном машины занималось бюро из Италии. Производить электрокары будут на мощностях "Москвича".

Точная цена пока не называется, но в "Каме" заверили, что машина будет продаваться в массовом сегменте.