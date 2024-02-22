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Российский мэр надел перчатку перед тем, как жать руки жителям

Местные жители высмеяли градоначальника и посоветовали в следующий раз надеть противогаз

22 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

В Тюменской области мэр города Ишима Федор Шишкин надел резиновую перчатку перед тем, как жать руки жителям, пишет "Газета.ru".

Шишкин с медицинской перчаткой на правой руке вручал молодым семьям жилищные сертификаты. Местные жители высмеяли градоначальника и посоветовали в следующий раз надеть противогаз.

Сам Шишкин пояснил, что надел перчатку из-за поврежденного пальца.

"Была надета перчатка в целях предотвращения попадания инфекции из-за поврежденного пальца. Жители города знают, что я всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию", – отметил глава города.

чиновники забавные истории

Комментарии 6

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ВВП

10:51:42 22-02-2024

Может он заразный, беспокоиться о населении)))

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Гость

11:02:22 22-02-2024

Правильно сделал.

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Гость

11:25:05 22-02-2024

Ему бы еще презерватив натянул на бошку или противогаз! Болит рука-есть пластырь, напалечник, да перебинтовать можно в крайнем случае. Здороваясь с человеком в перчатке проявляете тем самым крайнюю степень невоспитанности и неуважения ...

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Гость

13:03:27 22-02-2024

Гость (11:25:05 22-02-2024) Ему бы еще презерватив натянул на бошку или противогаз! Боли... и это при том, что при рукопожатии перчатка с руки снимается! невоспитанный. Действительно мог бы руку перебинтовать, хотя бы смотрелось в данной ситуации прилично...

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Гость

14:09:58 22-02-2024

Разговаривать с человеком в маске прилично, а руку в перчатке подать неприлично)) а в чем разница то? И там, и там одно и то же - либо боится заразиться чем нибудь, либо боится заразить)

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Дядька

18:38:23 22-02-2024

09: 58. Да, уж гость... вы видно мадам интеллигентная, корень вилкой заправляете.

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