Российский мэр надел перчатку перед тем, как жать руки жителям

Местные жители высмеяли градоначальника и посоветовали в следующий раз надеть противогаз

22 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

В Тюменской области мэр города Ишима Федор Шишкин надел резиновую перчатку перед тем, как жать руки жителям, пишет "Газета.ru".

Шишкин с медицинской перчаткой на правой руке вручал молодым семьям жилищные сертификаты. Местные жители высмеяли градоначальника и посоветовали в следующий раз надеть противогаз.

Сам Шишкин пояснил, что надел перчатку из-за поврежденного пальца.