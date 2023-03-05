Российский офицер рассказал о применении новых мощнейших бомб в зоне СВО

По его данным, данные бомбы были задействованы при атаке укрепрайонов Вооружённых сил Украины (ВСУ) близ Авдеевки

05 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил в своём Telegram-канале командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным Алабай.

"Сегодня в Донецке только и разговоров: "Что такого мы начали применять мощного, что от штурма Авдеевки вся столица ДНР ходит ходуном?" Отвечаю: Минобороны начало применять в зоне СВО новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б массой 1500 килограммов", – написал офицер.

По его данным, эти бомбы были задействованы при атаке укрепрайонов Вооружённых сил Украины (ВСУ) близ Авдеевки. Как уточнил Новиков, УПАБ-1500Б была впервые представлена публике только в 2019 году. Она оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и может поражать высокозащищённые объекты на дальности до 40 километров.