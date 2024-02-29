Российский подросток погиб из-за провода для зарядки iPhone
Парня убило током
29 февраля 2024, 07:50, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
17-летний подросток из Ногинска погиб от удара током из провода для зарядки айфона, сообщает Mash.
Вечером парень общался с девушкой по телефону и внезапно вскрикнул. Затем связь оборвалась, и подруга больше не смогла до него дозвониться.
Утром юношу с сильным ожогом уха почти до плеча обнаружила мать. Рядом лежал подгоревший айфон, который был подключен к зарядке с замотанным скотчем проводом.
В 2023 году подросток из Кемеровской области лизнул провод от зарядки и умер от удара током.
08:47:24 29-02-2024
Ну правильно, во-первых пользовался уже неисправным шнуром для ЗУ, а во-вторых, скорее всего, зарядка вообще левая, не оригинальная была. Экономят на спичках…
09:18:12 29-02-2024
Зато Iphone.
09:23:54 29-02-2024
говорят, что новая модель iPhone будет не с цифровым индексом 16, а с буквенным iLoh
09:54:00 29-02-2024
Гость (09:23:54 29-02-2024) говорят, что новая модель iPhone будет не с цифровым индексо... говорят, что андроид себе покупают только люди по имени Антон. Ну, чтобы рифмовать удобнее было.
16:05:29 29-02-2024
Гость (09:54:00 29-02-2024) говорят, что андроид себе покупают только люди по имени Анто... А все Эдики тайно владеют иФонами и даже пользуются ими... ну как "пользуются"..., в руках теребят...
10:40:02 29-02-2024
Оригинальная не оригинальная,исправная или нет,одно единственное несложное правило-не пользоваться телефоном когда он стоит на зарядке.Почему производители не сделают его автоматический переход в спящий режим при зарядке.Сколько несчастных случаев и ванной и на суше.
01:31:35 01-03-2024
Эрг Ноор (10:40:02 29-02-2024) Оригинальная не оригинальная,исправная или нет,одно единстве... при окончании зарядки контролер аккума отключает питание. а импульснику-бп ничего не доспеется.
13:01:41 29-02-2024
А некоторые сидят в ванне и феном пользуются, а фен бывает в воду падает из рук.
01:14:35 01-03-2024
Невероятно. Блок включается в розетку. с него выходит 5 вольт. Если даже блок и пробило... предохранитель, преобразователь,выпрямитель,стабилизатор.... А в телефоне тоже смд шные детали,не расчитанные на работу электрического стула.. Не верю!Не верю.
10:25:51 01-03-2024
интересное у парня было ухо. до плеча
11:15:33 01-03-2024
лизнул провод от зарядки и умер от удара током. В детстве мы все пробовали крону на язык, водители хватаются за клемы аккумуляторов и все живы. В кроне-она же корунд.. 9 вольт, в аккумуляторе 12, в заряднике 5. Сила тока при этом меньше всего в заряднике. Забавно.
11:20:31 01-03-2024
Гость (11:15:33 01-03-2024) лизнул провод от зарядки и умер от удара током. В детстве мы... а теперь вспомните про постоянный и переменный токи.
11:34:38 01-03-2024
Гость (11:20:31 01-03-2024) а теперь вспомните про постоянный и переменный токи.... Самое удивительное,что при воспоминании о переменке,удивляешься еще больше. В автомобильных аккумах 12 вольт постоянки, в батарейке тоже и там за последние 100 с лишним лет не был замечен синус. В заряднике тоже на выходе постоянка, присутствующая составляющая пренебрежительно мала. А устройство зарядника таково, что даже в 90 ими не пользовались бандиты. Только давайте не будем,сколько надо мА и куда их засунуть, что бы завалить человека. Даже в США отощли от электрического стула. А тут зарядник. Расмешили.
11:43:53 01-03-2024
Гость (11:15:33 01-03-2024) лизнул провод от зарядки и умер от удара током. В детстве мы...
Причем здесь 5 или 12в. Посмотрите схему любого импульсного блока питания! там на выходе гальванически всегда! присутствует сеть 220в. Поэтому висящие в USB розетках провода смертельно опасны для маленьких детей, которые тащат их в рот!
12:26:28 01-03-2024
гость 223 (11:43:53 01-03-2024)
Причем здесь 5 или 12в. Посмотрите схему любого импульсного... Между сетью и выпрямителем со стабилизатором напряжения присутствует транс, исключающий вашу пресловутую гальванику. Это вам не совковые 3 УСЦТ.
15:51:19 01-03-2024
Гость (12:26:28 01-03-2024) гость 223 (11:43:53 01-03-2024)
Причем здесь 5 или 12... Вы слова гальваническая связь понимаете? причем здесь трансформатор? Тем более 3УСЦТ? принцип работы блока питания или физика изменилась с совковых времен? Вы хотя бы разберитесь- что за трансформатор в импульсном блоке. Или хотя бы задумайтесь почему в сырых помещениях запрещено использовать импульсники?
11:52:27 01-03-2024
И таких случаев много было и в барнауле!