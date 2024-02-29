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Российский подросток погиб из-за провода для зарядки iPhone

Парня убило током

29 февраля 2024, 07:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17-летний подросток из Ногинска погиб от удара током из провода для зарядки айфона, сообщает Mash.

Вечером парень общался с девушкой по телефону и внезапно вскрикнул. Затем связь оборвалась, и подруга больше не смогла до него дозвониться.

Утром юношу с сильным ожогом уха почти до плеча обнаружила мать. Рядом лежал подгоревший айфон, который был подключен к зарядке с замотанным скотчем проводом.

В 2023 году подросток из Кемеровской области лизнул провод от зарядки и умер от удара током.

Происшествия

Комментарии 17

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Гость

08:47:24 29-02-2024

Ну правильно, во-первых пользовался уже неисправным шнуром для ЗУ, а во-вторых, скорее всего, зарядка вообще левая, не оригинальная была. Экономят на спичках…

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Гость

09:18:12 29-02-2024

Зато Iphone.

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Гость

09:23:54 29-02-2024

говорят, что новая модель iPhone будет не с цифровым индексом 16, а с буквенным iLoh

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Гость

09:54:00 29-02-2024

Гость (09:23:54 29-02-2024) говорят, что новая модель iPhone будет не с цифровым индексо... говорят, что андроид себе покупают только люди по имени Антон. Ну, чтобы рифмовать удобнее было.

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Гость

16:05:29 29-02-2024

Гость (09:54:00 29-02-2024) говорят, что андроид себе покупают только люди по имени Анто... А все Эдики тайно владеют иФонами и даже пользуются ими... ну как "пользуются"..., в руках теребят...

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Эрг Ноор

10:40:02 29-02-2024

Оригинальная не оригинальная,исправная или нет,одно единственное несложное правило-не пользоваться телефоном когда он стоит на зарядке.Почему производители не сделают его автоматический переход в спящий режим при зарядке.Сколько несчастных случаев и ванной и на суше.

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Гость

01:31:35 01-03-2024

Эрг Ноор (10:40:02 29-02-2024) Оригинальная не оригинальная,исправная или нет,одно единстве... при окончании зарядки контролер аккума отключает питание. а импульснику-бп ничего не доспеется.

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Гость

13:01:41 29-02-2024

А некоторые сидят в ванне и феном пользуются, а фен бывает в воду падает из рук.

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Гость

01:14:35 01-03-2024

Невероятно. Блок включается в розетку. с него выходит 5 вольт. Если даже блок и пробило... предохранитель, преобразователь,выпрямитель,стабилизатор.... А в телефоне тоже смд шные детали,не расчитанные на работу электрического стула.. Не верю!Не верю.

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Гость

10:25:51 01-03-2024

интересное у парня было ухо. до плеча

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Гость

11:15:33 01-03-2024

лизнул провод от зарядки и умер от удара током. В детстве мы все пробовали крону на язык, водители хватаются за клемы аккумуляторов и все живы. В кроне-она же корунд.. 9 вольт, в аккумуляторе 12, в заряднике 5. Сила тока при этом меньше всего в заряднике. Забавно.

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Гость

11:20:31 01-03-2024

Гость (11:15:33 01-03-2024) лизнул провод от зарядки и умер от удара током. В детстве мы... а теперь вспомните про постоянный и переменный токи.

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Гость

11:34:38 01-03-2024

Гость (11:20:31 01-03-2024) а теперь вспомните про постоянный и переменный токи.... Самое удивительное,что при воспоминании о переменке,удивляешься еще больше. В автомобильных аккумах 12 вольт постоянки, в батарейке тоже и там за последние 100 с лишним лет не был замечен синус. В заряднике тоже на выходе постоянка, присутствующая составляющая пренебрежительно мала. А устройство зарядника таково, что даже в 90 ими не пользовались бандиты. Только давайте не будем,сколько надо мА и куда их засунуть, что бы завалить человека. Даже в США отощли от электрического стула. А тут зарядник. Расмешили.

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гость 223

11:43:53 01-03-2024

Гость (11:15:33 01-03-2024) лизнул провод от зарядки и умер от удара током. В детстве мы...
Причем здесь 5 или 12в. Посмотрите схему любого импульсного блока питания! там на выходе гальванически всегда! присутствует сеть 220в. Поэтому висящие в USB розетках провода смертельно опасны для маленьких детей, которые тащат их в рот!

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Гость

12:26:28 01-03-2024

гость 223 (11:43:53 01-03-2024)
Причем здесь 5 или 12в. Посмотрите схему любого импульсного... Между сетью и выпрямителем со стабилизатором напряжения присутствует транс, исключающий вашу пресловутую гальванику. Это вам не совковые 3 УСЦТ.

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223

15:51:19 01-03-2024

Гость (12:26:28 01-03-2024) гость 223 (11:43:53 01-03-2024)
Причем здесь 5 или 12... Вы слова гальваническая связь понимаете? причем здесь трансформатор? Тем более 3УСЦТ? принцип работы блока питания или физика изменилась с совковых времен? Вы хотя бы разберитесь- что за трансформатор в импульсном блоке. Или хотя бы задумайтесь почему в сырых помещениях запрещено использовать импульсники?

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гость 223

11:52:27 01-03-2024

И таких случаев много было и в барнауле!

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