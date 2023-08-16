В Сибири ребенок лизнул провод от зарядки и умер от удара током
Семья на профилактическом учете не состояла
16 августа 2023, 12:43, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Кемеровской области следствие устанавливает обстоятельства гибели полуторагодовалого ребенка, пишет "Сибдепо".
Инцидент произошел в Новокузнецке вечером 13 августа.
"Мать, зайдя в комнату, обнаружила сына без признаков жизни, рядом лежал провод от зарядного устройства, включенного в розетку", – пояснили в региональном СК.
Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
Как отмечает издание, семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.
12:50:19 16-08-2023
А если бы стояла, то можно лизать что ли? Или не умер бы тогда?
12:52:36 16-08-2023
И снова кто виноват?
12:55:07 16-08-2023
кто виноват? - производитель зарядок!
12:59:29 16-08-2023
Запретить зарядники однозначно.
13:15:59 16-08-2023
Там, наверное, не лизнул, а куснул, и не раз...
13:35:13 16-08-2023
Гость (13:15:59 16-08-2023) Там, наверное, не лизнул, а куснул, и не раз...... у меня кот зарядку грызёт. ни разу не стукнуло током
14:16:07 16-08-2023
Гость (13:35:13 16-08-2023) у меня кот зарядку грызёт. ни разу не стукнуло током... Включенную в розетку?
14:18:30 16-08-2023
Гость (14:16:07 16-08-2023) Включенную в розетку?... да
13:25:28 16-08-2023
кто виноват? - производитель зарядок!----- ну или производитель розеток еще может быть. А больше никто.
14:08:53 16-08-2023
видимо настолько страшно жить в этом мире, что души малых деток вот так трагично уходят из этого бытия...
14:27:18 16-08-2023
Гость (14:08:53 16-08-2023) видимо настолько страшно жить в этом мире, что души малых де... Напишите еще что-нибудь драматически-пафосное. Очень способствует!
14:29:08 16-08-2023
да подтверждаю мои то же как то грызли зарядку включенную
14:38:53 16-08-2023
у меня кот зарядку грызёт. ни разу не стукнуло током---- предполагаете, что оставленный без присмотра ребенок еще куда то дотянулся?