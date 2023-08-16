В Сибири ребенок лизнул провод от зарядки и умер от удара током

Семья на профилактическом учете не состояла

16 августа 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Кемеровской области следствие устанавливает обстоятельства гибели полуторагодовалого ребенка, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Новокузнецке вечером 13 августа.

"Мать, зайдя в комнату, обнаружила сына без признаков жизни, рядом лежал провод от зарядного устройства, включенного в розетку", – пояснили в региональном СК.

Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Как отмечает издание, семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.