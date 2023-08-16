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В Сибири ребенок лизнул провод от зарядки и умер от удара током

Семья на профилактическом учете не состояла

16 августа 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Кемеровской области следствие устанавливает обстоятельства гибели полуторагодовалого ребенка, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошел в Новокузнецке вечером 13 августа.

"Мать, зайдя в комнату, обнаружила сына без признаков жизни, рядом лежал провод от зарядного устройства, включенного в розетку", – пояснили в региональном СК.

Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Как отмечает издание, семья на профилактическом учете не состояла, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия дети Кемеровская область

Комментарии 13

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Гость

12:50:19 16-08-2023

А если бы стояла, то можно лизать что ли? Или не умер бы тогда?

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Гость

12:52:36 16-08-2023

И снова кто виноват?

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Гость

12:55:07 16-08-2023

кто виноват? - производитель зарядок!

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Гость

12:59:29 16-08-2023

Запретить зарядники однозначно.

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Гость

13:15:59 16-08-2023

Там, наверное, не лизнул, а куснул, и не раз...

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Гость

13:35:13 16-08-2023

Гость (13:15:59 16-08-2023) Там, наверное, не лизнул, а куснул, и не раз...... у меня кот зарядку грызёт. ни разу не стукнуло током

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Гость

14:16:07 16-08-2023

Гость (13:35:13 16-08-2023) у меня кот зарядку грызёт. ни разу не стукнуло током... Включенную в розетку?

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Гость

14:18:30 16-08-2023

Гость (14:16:07 16-08-2023) Включенную в розетку?... да

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Гость

13:25:28 16-08-2023

кто виноват? - производитель зарядок!----- ну или производитель розеток еще может быть. А больше никто.

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Гость

14:08:53 16-08-2023

видимо настолько страшно жить в этом мире, что души малых деток вот так трагично уходят из этого бытия...

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Гость

14:27:18 16-08-2023

Гость (14:08:53 16-08-2023) видимо настолько страшно жить в этом мире, что души малых де... Напишите еще что-нибудь драматически-пафосное. Очень способствует!

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Гость

14:29:08 16-08-2023

да подтверждаю мои то же как то грызли зарядку включенную

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Гость

14:38:53 16-08-2023

у меня кот зарядку грызёт. ни разу не стукнуло током---- предполагаете, что оставленный без присмотра ребенок еще куда то дотянулся?

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