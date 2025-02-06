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Российский подросток попал под суд за канал, одобрявший нападения на школы

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

06 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Мужчина работает на ноутбуке / Фото: unsplash.com
Мужчина работает на ноутбуке / Фото: unsplash.com

В Воронеже 15-летнего подростка задержали за создание закрытого Telegram-канала, в котором он одобрял нападения на школы. Как сообщает Baza, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Девятиклассник публиковал в канале посты о преступниках, совершавших атаки на учебные заведения, делился личными размышлениями и намекал на возможность собственной атаки.

Незадолго до задержания он приобрел на маркетплейсе нож, который, по словам его близких, собирался подарить отцу.

Сейчас подросток находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности террористической организации и приготовлении к убийству.

Происшествия суд дети школы

Комментарии 2

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Musik

09:42:04 06-02-2025

закрытого Telegram-канал.
о как.
всех закрыть.

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Гость

19:14:32 06-02-2025

потому что профилактикой нужно заниматься. у нас в Школе каждые 3 мес специалисты из ведомств

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