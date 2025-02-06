Российский подросток попал под суд за канал, одобрявший нападения на школы

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

06 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Мужчина работает на ноутбуке / Фото: unsplash.com

В Воронеже 15-летнего подростка задержали за создание закрытого Telegram-канала, в котором он одобрял нападения на школы. Как сообщает Baza, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Девятиклассник публиковал в канале посты о преступниках, совершавших атаки на учебные заведения, делился личными размышлениями и намекал на возможность собственной атаки.

Незадолго до задержания он приобрел на маркетплейсе нож, который, по словам его близких, собирался подарить отцу.

Сейчас подросток находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в организации деятельности террористической организации и приготовлении к убийству.