Житель Рубцовска предстал перед судом за публичное оправдание терроризма
Он комментировал новости, связанные со спецоперацией
30 января 2025, 20:30, ИА Амител
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Рубцовска, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, с 2023 по 2024 год он размещал содержащие оправдание терроризма комментарии в одном из популярных мессенджеров.
"Под новостями о ходе специальной военной операции, которые публиковались в группах и сообществах, молодой человек оставлял комментарии, направленные на публичное оправдание и пропаганду терроризма", – рассказали в СК.
Алтайские сотрудники ФСБ выявили преступления.
Следствие собрало достаточно доказательств, дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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