Житель Рубцовска предстал перед судом за публичное оправдание терроризма

Он комментировал новости, связанные со спецоперацией

30 января 2025, 20:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Рубцовска, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2023 по 2024 год он размещал содержащие оправдание терроризма комментарии в одном из популярных мессенджеров.

"Под новостями о ходе специальной военной операции, которые публиковались в группах и сообществах, молодой человек оставлял комментарии, направленные на публичное оправдание и пропаганду терроризма", – рассказали в СК.

Алтайские сотрудники ФСБ выявили преступления.

Следствие собрало достаточно доказательств, дело с обвинительным заключением направлено в суд.