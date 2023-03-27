НОВОСТИПроисшествия

Российский подросток приковал себя цепью у школы и потребовал конфет

Молодой человек закончил "демонстрацию" только после появления сотрудников Росгвардии

27 марта 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: vk.com/bez_cenznn
Фото: vk.com/bez_cenznn

Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу и потребовал конфет. Как сообщает РИА Новости, молодой человек закончил "демонстрацию" только после появления сотрудников Росгвардии – в их присутствии он самостоятельно освободился и ушёл домой.

Инцидент произошёл возле школы в Приокском районе в пятницу, 24 марта. Подошедшим к нему детям и учителям школьник заявлял, что требует конфет.

"Как только мальчик увидел прибывших сотрудников Росгвардии, он самостоятельно открыл замок на цепи и пошёл домой с бабушкой", – рассказали в пресс-службе ГУМВД по региону. 

Отмечается, что сейчас ребёнок находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". Вместе с тем ни он сам, ни его семья на учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состоят.

Комментарии 5

  • Интересная тема. Может развиться в массовое явление, если из-за одной сопли гвардейцы прискакали.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Таблетки жрать перестал? Синдром отмены?
    28 марта, Гость   Ответить
  • маленький вымогатель... он ещё не знает что ему надо не конфет, а ремня)
    28 марта, Гость   Ответить
  • дожили. детям конфеты приходится выбивать
    28 марта, Гость   Ответить
  • А у него точно небыло плаката с лозунгами?
    28 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров