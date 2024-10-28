Российский суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом
Продукция оказалась контрафактной
28 октября 2024, 11:42, ИА Амител
Предпринимательницу из Волгодонска Ростовской области привлекли к ответственности за продажу контрафактных носков и трусов. Как сообщает Rostovgazeta, "паль" продавалась под западными брендами Under Armour, Puma и Philipp Plein.
Факт продажи выявили полицейские, которые провели проверку в торговой точке этим летом. В продаже оказались более 120 пар носков и трусов от Puma, а также по две-три пары носков Under Armour и трусов Philipp Plein. В результате МВД обратилось в областной Арбитражный суд.
Разбирательства показали, что ИП никто не давал разрешение на использование товарных знаков. Женщине сделали предупреждение, а все трусы с носками по решению суда уничтожили.
Отметим, что бренд Under Armour принадлежит американскому производителю и поставщику спортивной одежды и экипировки. Бренды Puma и Philipp Plein – немецким корпорациям.
11:52:06 28-10-2024
дурдом
11:57:55 28-10-2024
Она их не производила а только продавала
11:58:48 28-10-2024
Да у нас все, что продается, паль голимая. Даже в так называемых "бутиках" за бешеные деньги.
12:08:51 28-10-2024
Ну да, покупать в Волгодонске в палатке трусы Филип Плейн по цене 200 рублей - это выбор любого любителя лакшери) хосспади, скорее всего эта предпринимательница просто продавала трусы, а что на них нарисовано было - ей поровну. Она может эту контору Филипп Плейн и не знает даже. Узнала бы она, что оригинальные труселя по 200-300 баксов - офигела бы)
12:32:47 28-10-2024
на авито в основной торгуют трусами да кроссовками палёными
12:42:34 28-10-2024
Короче-трусы трусами, а товарный знак напечатали в Турции что бы покупателя приманить. Вся эта лейбная тема печатается в подвалах Турции и Китая и к пендосне никакого отношения не имеет. Полицейским нужна была галочка.
12:59:23 28-10-2024
Только бы разрушать, уничтожать, запрещать. Создать бы что-то попробовали.
13:39:29 28-10-2024
Да уж, смешные запреты! А кто пальму будет пресекать?????????????????? Вот действительно надобность! пока народ не угробили массово!!!!!
13:49:14 28-10-2024
Гость (13:39:29 28-10-2024) Да уж, смешные запреты! А кто пальму будет пресекать???????... В Барнауле массовые пальмовые джунгли? Не видел.
14:49:03 28-10-2024
А мне вот интересно. По закону защищен американский бренд. Ну и наверное ее обяжут выплатить компенсацию владельцам этого бренда за причиненный ущерб да?
они значит танки фашистам а мы суды в их пользу устраиваем? кто завел дело то?
16:56:32 28-10-2024
Гость (14:49:03 28-10-2024) А мне вот интересно. По закону защищен американский бренд. Н... конечно пятая колона.