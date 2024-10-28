Российский суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом

Продукция оказалась контрафактной

28 октября 2024, 11:42, ИА Амител

Судебные принадлежности / Фото: pxhere.com

Предпринимательницу из Волгодонска Ростовской области привлекли к ответственности за продажу контрафактных носков и трусов. Как сообщает Rostovgazeta, "паль" продавалась под западными брендами Under Armour, Puma и Philipp Plein.

Факт продажи выявили полицейские, которые провели проверку в торговой точке этим летом. В продаже оказались более 120 пар носков и трусов от Puma, а также по две-три пары носков Under Armour и трусов Philipp Plein. В результате МВД обратилось в областной Арбитражный суд.

Разбирательства показали, что ИП никто не давал разрешение на использование товарных знаков. Женщине сделали предупреждение, а все трусы с носками по решению суда уничтожили.

Отметим, что бренд Under Armour принадлежит американскому производителю и поставщику спортивной одежды и экипировки. Бренды Puma и Philipp Plein – немецким корпорациям.