Российский театр объявил месяц Вагнера
Главным мероприятием станет премьера оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры"
08 июля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мариинский театр Санкт-Петербурга объявил месяц Рихарда Вагнера в честь его 210-летия, свидетельствует программа театра.
Главным мероприятием станет премьера оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры".
Также в расписании числятся оперы "Тангейзер", "Тристан и Изольда", "Парсифаль" и произведения из тетралогии "Кольцо нибелунга".
Рихард Вагнер (1813-1883) – немецкий композитор, дирижер. Крупнейший реформатор оперы, оказавший значительное влияние на европейскую музыкальную культуру, особенно немецкую, в особенности на развитие оперных и симфонических жанров.
23:09:40 08-07-2023
Однако...