Российский театр объявил месяц Вагнера

Главным мероприятием станет премьера оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры"

08 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мариинский театр Санкт-Петербурга объявил месяц Рихарда Вагнера в честь его 210-летия, свидетельствует программа театра.

Главным мероприятием станет премьера оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры".

Также в расписании числятся оперы "Тангейзер", "Тристан и Изольда", "Парсифаль" и произведения из тетралогии "Кольцо нибелунга".

Рихард Вагнер (1813-1883) – немецкий композитор, дирижер. Крупнейший реформатор оперы, оказавший значительное влияние на европейскую музыкальную культуру, особенно немецкую, в особенности на развитие оперных и симфонических жанров.