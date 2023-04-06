Российский треш-стример на трансляции избил дочь и заявил, что он педофил

Блогера уже нашли и отправили в отделение полиции

06 апреля 2023, 19:15, ИА Амител

Кадр из видео

Треш-блогер из Кохмы Ивановской области Дмитрий Серов обрёл неожиданную популярность в социальных сетях после одного из своих эфиров. На камеру он избил ребёнка и назвал себя педофилом, сообщает Mash.

На ролике, распространяемом в соцсетях, Серов с микрофоном несколько раз бьёт девочку, предположительно, свою дочь. Также на камеру он показывал, как совершает насилие над детьми.

Сотрудники МВД уже отчитались о задержании блогера. Правоохранители проверяют его контент на предмет правонарушений.