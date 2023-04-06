Мужчина пришёл забрать платье жены с Wildberries и впал в истерику

Он так сильно был недоволен просьбой посмотреть одежду, что накричал на супругу и ушёл

06 апреля 2023, 18:55, ИА Амител

В социальных сетях распространяется запись с камеры видеонаблюдения в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries. На видео мужчина, которого супруга попросила забрать заказанное платье.

"Это самый громкий крик души, пронзающий сердце каждого мужика, который пришёл в пункт выдачи Wildberries забрать заказики своей жены. Включайте звук и чувствуйте эту безысходную боль", – подписали видеозапись авторы канала Shot.

Город, в котором произошёл выплеск эмоций, попросили не указывать, чтобы огорчённая супруга не устроила мужу дома акт возмездия.