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Мужчина пришёл забрать платье жены с Wildberries и впал в истерику

Он так сильно был недоволен просьбой посмотреть одежду, что накричал на супругу и ушёл

06 апреля 2023, 18:55, ИА Амител

В социальных сетях распространяется запись с камеры видеонаблюдения в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries. На видео мужчина, которого супруга попросила забрать заказанное платье. 

"Это самый громкий крик души, пронзающий сердце каждого мужика, который пришёл в пункт выдачи Wildberries забрать заказики своей жены. Включайте звук и чувствуйте эту безысходную боль", – подписали видеозапись авторы канала Shot.

Город, в котором произошёл выплеск эмоций, попросили не указывать, чтобы огорчённая супруга не устроила мужу дома акт возмездия.

Комментарии 8

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Гость

19:27:16 06-04-2023

Ущербный человек, разговаривает междометиями.

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гость

19:38:10 06-04-2023

Высокие отношения

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Гость

21:32:20 06-04-2023

Какие высокие отношения!!!

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Гость

21:56:13 06-04-2023

Гость (21:32:20 06-04-2023) Какие высокие отношения!!!... Стопудово вместе более 25 лет душа в душу, и оба двое половинки друг дружки.

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Гость

22:56:43 06-04-2023

Вот не понять не могу, ЗАЧЕМ за таких утырков замуж выходят?

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Гость

06:55:34 07-04-2023

Устал мужик после работы

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Гость

07:19:45 07-04-2023

Часто в такой же ситуации нахожусь, но мужика не одобряю. Мы для них живем, для жен и детей, а ФИФА дома подождет. Даже баня с пивом подождет. Потом поймет, но будет поздно

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Анна

10:08:16 07-04-2023

Зачем женщины вообще позволяют своим мужчинам разговаривать в своем присутствии матом, а уж тем более в свой адрес такое терпеть. Это же конченый уб..к, ему плевать и на девушку в центре выдачи заказов! Это должен был быть последний разговор жены с мужем, только развод и бежать от таких без оглядки. если есть дети, то тем более, это же модель поведения, которая будет заложена хоть в девочку, хоть в мальчика. Вот же КОЗ..Л!

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