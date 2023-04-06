Мужчина пришёл забрать платье жены с Wildberries и впал в истерику
Он так сильно был недоволен просьбой посмотреть одежду, что накричал на супругу и ушёл
06 апреля 2023, 18:55, ИА Амител
В социальных сетях распространяется запись с камеры видеонаблюдения в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries. На видео мужчина, которого супруга попросила забрать заказанное платье.
"Это самый громкий крик души, пронзающий сердце каждого мужика, который пришёл в пункт выдачи Wildberries забрать заказики своей жены. Включайте звук и чувствуйте эту безысходную боль", – подписали видеозапись авторы канала Shot.
Город, в котором произошёл выплеск эмоций, попросили не указывать, чтобы огорчённая супруга не устроила мужу дома акт возмездия.
19:27:16 06-04-2023
Ущербный человек, разговаривает междометиями.
19:38:10 06-04-2023
Высокие отношения
21:32:20 06-04-2023
Какие высокие отношения!!!
21:56:13 06-04-2023
Гость (21:32:20 06-04-2023) Какие высокие отношения!!!... Стопудово вместе более 25 лет душа в душу, и оба двое половинки друг дружки.
22:56:43 06-04-2023
Вот не понять не могу, ЗАЧЕМ за таких утырков замуж выходят?
06:55:34 07-04-2023
Устал мужик после работы
07:19:45 07-04-2023
Часто в такой же ситуации нахожусь, но мужика не одобряю. Мы для них живем, для жен и детей, а ФИФА дома подождет. Даже баня с пивом подождет. Потом поймет, но будет поздно
10:08:16 07-04-2023
Зачем женщины вообще позволяют своим мужчинам разговаривать в своем присутствии матом, а уж тем более в свой адрес такое терпеть. Это же конченый уб..к, ему плевать и на девушку в центре выдачи заказов! Это должен был быть последний разговор жены с мужем, только развод и бежать от таких без оглядки. если есть дети, то тем более, это же модель поведения, которая будет заложена хоть в девочку, хоть в мальчика. Вот же КОЗ..Л!