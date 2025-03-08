Российский учитель объяснил, почему смотрел порно на уроке семиклассников

Откровенные кадры появились на экране случайно

08 марта 2025, 21:35, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал Baza

Учитель из Башкирии, смотревший порно на уроке, объяснил это случайностью, сообщает Baza.

Источник издания рассказал, что в управлении образования администрации Нефтекамска поговорили с педагогом. Мужчина сказал, что нажимал на ссылку электронного журнала, но на экране появились откровенные кадры.

Сотрудники школы при этом полагают, что во всем виноваты семиклассники: якобы они все подстроили.

У учителя изъяли ноутбук, чтобы посмотреть историю посещений сайтов. В школе мужчина работает 40 лет и его там очень ценят, отмечает Baza.