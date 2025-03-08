Российский учитель объяснил, почему смотрел порно на уроке семиклассников
Откровенные кадры появились на экране случайно
08 марта 2025, 21:35, ИА Амител
Кадр из видео: телеграм-канал Baza
Учитель из Башкирии, смотревший порно на уроке, объяснил это случайностью, сообщает Baza.
Источник издания рассказал, что в управлении образования администрации Нефтекамска поговорили с педагогом. Мужчина сказал, что нажимал на ссылку электронного журнала, но на экране появились откровенные кадры.
Сотрудники школы при этом полагают, что во всем виноваты семиклассники: якобы они все подстроили.
У учителя изъяли ноутбук, чтобы посмотреть историю посещений сайтов. В школе мужчина работает 40 лет и его там очень ценят, отмечает Baza.
21:42:48 08-03-2025
Ага, оправдался, сидит смотрит мерзости и улыбается.
07:30:57 09-03-2025
Гость (21:42:48 08-03-2025) Ага, оправдался, сидит смотрит мерзости и улыбается.... яжемать?
12:00:20 09-03-2025
Гость (07:30:57 09-03-2025) яжемать? ... Не виноват- так оправдают, дайте родителям повозмущаться.
08:10:26 09-03-2025
Гость (21:42:48 08-03-2025) Ага, оправдался, сидит смотрит мерзости и улыбается....
Мерзость - это ты. И те, кто обхаивают учителей.
09:56:35 09-03-2025
Гость (08:10:26 09-03-2025) Мерзость - это ты. И те, кто обхаивают учителей. ... Какой же "учитель" научил тебя быть Хамом и любить порно, и одобрять Непотребное?!
11:01:13 09-03-2025
Гость (08:10:26 09-03-2025) Мерзость - это ты. И те, кто обхаивают учителей. ... А кто здесь "охаивает учителей"? Конкретный факт и всё. Пусть сами повод не дают. Даже священников "охаивают", если они делают проступки.
21:54:01 08-03-2025
На всю страну раздули.
16:21:42 09-03-2025
Олег (21:54:01 08-03-2025) На всю страну раздули.... Почитайте комментарии во все стране. Они не такие категоричные как у местных брошенок!
22:05:16 08-03-2025
А что могли ученики такое подстроить? Как, в его ноутбуке? А то я на него бочку качу...
11:47:59 09-03-2025
Гость (22:05:16 08-03-2025) А что могли ученики такое подстроить? Как, в его ноутбуке? А... Легко. Например ссылку подменить на плохую или даже залезть через сеть.
14:58:03 09-03-2025
Гость (11:47:59 09-03-2025) Легко. Например ссылку подменить на плохую или даже залезть ... Тогда надо судить за то, что детям доступны эти ресурсы. Кто виноват? Не детей надо обвинять.
15:35:55 09-03-2025
Гость (14:58:03 09-03-2025) Тогда надо судить за то, что детям доступны эти ресурсы. Кто... Сегодняшние дети еще вас научат про интернет и про доступность.
22:32:42 08-03-2025
Человек в школе отработал 40, значит ему уже лет 65, какое ему порно, оно ему уже давно не интересно, это точно ученики подстроили.
09:52:24 09-03-2025
Гость (22:32:42 08-03-2025) Человек в школе отработал 40, значит ему уже лет 65, какое е... Ага, возраст, вон Петросян с Кончаловским пример.
14:47:39 09-03-2025
Гость (09:52:24 09-03-2025) Ага, возраст, вон Петросян с Кончаловским пример.... Только при чем здесь порно)
10:07:36 09-03-2025
Гость (22:32:42 08-03-2025) Человек в школе отработал 40, значит ему уже лет 65, какое е... Посмотри во сколько лет родился ребенок у Клина Иствуда.
10:24:29 09-03-2025
Гость (22:32:42 08-03-2025) Человек в школе отработал 40, значит ему уже лет 65, какое е... Не скажи. У нас на даче дед - сосед 85 лет, а всё за девушками подглядывает. А я и не знала, ныряю себе в бассейне голышом(там кусты от него закрывают), а он в сарайку зашёл, взгромоздился на что - то и смотрит в верхнее окошечко. Я выскочила из бассейна, оторвала огурец и пульнула деду в это окошечко. Там загремело что - то, дед навернулся, видимо. Выходит из сарайки, ковыляет еле - еле
05:27:29 10-03-2025
Гость (10:24:29 09-03-2025) Не скажи. У нас на даче дед - сосед 85 лет, а всё за д... огурец под рукой оказался... точно с грядки?
22:47:12 08-03-2025
Халява у мужика - включил проектор и все понятно
Наши учителя нам объясняли на плакатах, на уроках биологии
Вообще нужно снимать такие видеоуроки - биологичка и физиком, химичка с математиком
Когда это будут демонстрировать знакомые люди - тогда ученики быстрее будут усваивать материал
23:10:59 08-03-2025
Если неизвестно виноват или нет, то зачем неверно информацию дают и лицо показывают?
06:54:03 09-03-2025
С таким интеллигентным лицом, если и посмотрел, то только из спортивного интереса, так сказать восполнить пробел в дедовском мировоззрении. Убеждён, что представитель старой гвардии сделал это с добрым сердцем, а не с целью растлить нашу чистую молодёжь.
09:07:51 09-03-2025
Гость (06:54:03 09-03-2025) С таким интеллигентным лицом, если и посмотрел, то только из... Точно! Он так и про онлифанс школьницам расскажет и покажет и научит и вообще. Добрые ж намерения...
16:16:46 09-03-2025
Гость (10:24:29 09-03-2025) Не скажи. У нас на даче дед - сосед 85 лет, а всё за д... зачем пуляла огурец? пусть смотрит старичок..ему хоть глазом взглянуть перед смертью.