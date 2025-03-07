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В Башкирии учитель физики смотрел порно на уроке вместе с детьми

Мужчина забыл выключить проектор

07 марта 2025, 21:18, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал Shot / t.me/shot_shot
Кадр из видео: телеграм-канал Shot / t.me/shot_shot

В Башкирии учитель физики включил на уроке порно. Он забыл выключить проектор, поэтому видео 18+ вместе с педагогом смотрел весь седьмой класс.

Как пишет Shot, все случилось 5 марта в селе Ташкиново города Нефтекамска.

Педагога вызвали к директору. Увольнять мужчину не хотят, так как в сельской школе заменить его некем. Впрочем, на собрании решат, что делать дальше.

Ранее в Барнауле пассажир автобуса № 53 смотрел порно рядом с ребенком.

дети школы

Комментарии 25

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Гость

21:31:17 07-03-2025

Дед конечно впух
Он уже Трои дня смотрит этот сериал и всё ждёт когда они поженятся.
А эта крысаа втихушку снимает старого на телефон и ссыт с перепугу себе на коленки., ради лайка.
Кто эту мразь вырастил?

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Гость

21:38:50 07-03-2025

Школьные годы веселые , эбонитовые палочки, сила трения

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алик

21:53:10 07-03-2025

ну прям таки порно, по любому какая нибудь сопля не захотела учится получила пару и выдумала в отместку историю о просмотре педагогом порно.

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Гость

22:18:30 07-03-2025

Вот вам ещё одно подтверждение того, кто "учит" наших детей! Полная безнравственность, равнодушие, позорище! За что им ещё добавляют зарплату?! Тьфу...

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Гость

08:34:52 08-03-2025

Гость (22:18:30 07-03-2025) Вот вам ещё одно подтверждение того, кто "учит" наших детей!...
Учи сама дома. А чему ты научишь? Пить, курит, материться, да по чужим постелям скакать?

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Гость

09:13:31 08-03-2025

Гость (08:34:52 08-03-2025) Учи сама дома. А чему ты научишь? Пить, курит, материтьс... По себе не суди других людей.

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Гость

10:14:29 08-03-2025

Гость (09:13:31 08-03-2025) По себе не суди других людей....
Да никто никого не судит. Просто такие моралисты так и делают.

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Гость

12:15:42 08-03-2025

Гость (10:14:29 08-03-2025) Да никто никого не судит. Просто такие моралисты так и д... Опять по себе судишь 😊

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Гость

16:35:17 08-03-2025

Гость (12:15:42 08-03-2025) Опять по себе судишь 😊...
А быдло способно только обхаивать учителей и врачей. Тех, кто дал им жизнь и научил этой жизни.

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Гость

18:49:41 08-03-2025

Гость (16:35:17 08-03-2025) А быдло способно только обхаивать учителей и врачей. Тех... Нет, никого никто не обхаивает, ошибаешься, хам, оскорбляешь людей! Просто представители этих, когда-то уважаемых профессий, позволяют себе непотребное. Возмущение вызывают.

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Гость

20:03:40 08-03-2025

Гость (18:49:41 08-03-2025) Нет, никого никто не обхаивает, ошибаешься, хам, оскорбляешь...
Зря себя человеком называешь. Зря.

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Гость

21:08:35 08-03-2025

Гость (20:03:40 08-03-2025) Зря себя человеком называешь. Зря. ... Только нелюдь может одобрять такую мерзость. Жаль детей, что рядом такие пед-ики находятся.

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Гость

08:12:52 09-03-2025

Гость (21:08:35 08-03-2025) Только нелюдь может одобрять такую мерзость. Жаль детей, что...
Всех обгавкала? Никак успокоиться не можешь? Некому вчера поздравить было?

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Гость

23:08:19 07-03-2025

Учащиеся, полагаю, против не были.

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кыска

23:14:49 07-03-2025

к а р а у л !!!

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ДМВ

23:44:34 07-03-2025

Это не проектор, а мультимедийный экран.

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Элен без ребят

19:23:06 08-03-2025

ДМВ (23:44:34 07-03-2025) Это не проектор, а мультимедийный экран.... это в корне меняет ситуацию, да

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ДМВ

00:48:51 09-03-2025

Элен без ребят (19:23:06 08-03-2025) это в корне меняет ситуацию, да... меняет несколько больше, нежели ваш комментарий.

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Вальтер

00:32:17 08-03-2025

Демографии все прислуживают

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Гость

05:35:53 08-03-2025

Другой заголовок: Беспредельная загруженность педагогов в Башкирии лишила их личной жизни.

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Гость

09:52:14 08-03-2025

В очередной раз убедился в культурном уровне местных комментаторов. Мне одно интересно - вы в каких гетто живете, что у вас так понятие «белое - черное» исказился? Есть добро, и есть зло. Определения понятные. Но у вас они извращены. Вы кто вообще?

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Гость

10:35:54 08-03-2025

Ещё требуют уважения, ха, сами изгадили всё. Растлители малолетних.

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Гость

12:18:01 08-03-2025

Что естественно, то не безобразно.

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Гость

12:23:52 08-03-2025

"Скотам- скотское"- это про любителей порно. Спасите наши души!

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Сигма бой

22:47:53 24-03-2025

Если случайно, то сразу бы ноут закрыл или с сайта вышел.

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