В Башкирии учитель физики смотрел порно на уроке вместе с детьми

Мужчина забыл выключить проектор

07 марта 2025, 21:18, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал Shot / t.me/shot_shot

В Башкирии учитель физики включил на уроке порно. Он забыл выключить проектор, поэтому видео 18+ вместе с педагогом смотрел весь седьмой класс.

Как пишет Shot, все случилось 5 марта в селе Ташкиново города Нефтекамска.

Педагога вызвали к директору. Увольнять мужчину не хотят, так как в сельской школе заменить его некем. Впрочем, на собрании решат, что делать дальше.

Ранее в Барнауле пассажир автобуса № 53 смотрел порно рядом с ребенком.