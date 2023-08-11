Российский врач спрятал от жены почти семь миллионов в подъезде, а их украли
Ссора с женой и недоверие к банкам привели мужчину к потере всех средств
11 августа 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-нейрохирург из Нижнего Новгорода потерял почти семь миллионов, спрятав их в подъезде. Об этом сообщает Ni Mash.
Мужчина очень сильно разругался с женой и ушел из дома. С собой прихватил все финансы, на случай, если любимая решит отомстить. Деньги засунул в электрощиток, заночевал у друга, а утром не обнаружил своих сбережений.
За помощью в поисках пропавшей налички и ее похитителей врач обратился к полицейским.
Ранее сообщалось, что подросток с мамой в Бийске помешали мошенникам получить деньги.
14:16:54 11-08-2023
Глупый врач - не доверяет банкам
14:45:41 11-08-2023
Почти в сейф спрятал)), теперь надо искать кто взял, это кража.
14:56:16 11-08-2023
сам себя перехетрил
15:54:14 11-08-2023
Еще щиток наверное на его площадке, а жена в глазок смотрела. И кто же тогда взял. Тогда и кражи не будет, это семейный бюджет
16:48:14 11-08-2023
Гость (15:54:14 11-08-2023) Еще щиток наверное на его площадке, а жена в глазок смотрела... Жена и взяла, 99%. Молчала для драматизма и из мести. А теперь страшно сознаться.
16:46:51 11-08-2023
мозги хирурга самые дорогие- ими не пользовались
18:35:00 11-08-2023
на планете Земля ничего нельзя украсть, можно только переместить!
22:34:23 11-08-2023
Зачем в щиток клал, когда можно было взять с собой. Друг наверное ненадежный попался.
16:28:08 14-08-2023
видимо так достались..