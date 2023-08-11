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Российский врач спрятал от жены почти семь миллионов в подъезде, а их украли

Ссора с женой и недоверие к банкам привели мужчину к потере всех средств

11 августа 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-нейрохирург из Нижнего Новгорода потерял почти семь миллионов, спрятав их в подъезде. Об этом сообщает Ni Mash.

Мужчина очень сильно разругался с женой и ушел из дома. С собой прихватил все финансы, на случай, если любимая решит отомстить. Деньги засунул в электрощиток, заночевал у друга, а утром не обнаружил своих сбережений.

За помощью в поисках пропавшей налички и ее похитителей врач обратился к полицейским.

Ранее сообщалось, что подросток с мамой в Бийске помешали мошенникам получить деньги.

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

14:16:54 11-08-2023

Глупый врач - не доверяет банкам

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Гость

14:45:41 11-08-2023

Почти в сейф спрятал)), теперь надо искать кто взял, это кража.

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Гость

14:56:16 11-08-2023

сам себя перехетрил

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Гость

15:54:14 11-08-2023

Еще щиток наверное на его площадке, а жена в глазок смотрела. И кто же тогда взял. Тогда и кражи не будет, это семейный бюджет

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Гость

16:48:14 11-08-2023

Гость (15:54:14 11-08-2023) Еще щиток наверное на его площадке, а жена в глазок смотрела... Жена и взяла, 99%. Молчала для драматизма и из мести. А теперь страшно сознаться.

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Гость

16:46:51 11-08-2023

мозги хирурга самые дорогие- ими не пользовались

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Гость

18:35:00 11-08-2023

на планете Земля ничего нельзя украсть, можно только переместить!

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Гость

22:34:23 11-08-2023

Зачем в щиток клал, когда можно было взять с собой. Друг наверное ненадежный попался.

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Гость

16:28:08 14-08-2023

видимо так достались..

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