Российский врач спрятал от жены почти семь миллионов в подъезде, а их украли

Ссора с женой и недоверие к банкам привели мужчину к потере всех средств

11 августа 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-нейрохирург из Нижнего Новгорода потерял почти семь миллионов, спрятав их в подъезде. Об этом сообщает Ni Mash.

Мужчина очень сильно разругался с женой и ушел из дома. С собой прихватил все финансы, на случай, если любимая решит отомстить. Деньги засунул в электрощиток, заночевал у друга, а утром не обнаружил своих сбережений.

За помощью в поисках пропавшей налички и ее похитителей врач обратился к полицейским.

Ранее сообщалось, что подросток с мамой в Бийске помешали мошенникам получить деньги.