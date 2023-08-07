В Бийске подросток и его мама помешали мошенникам заполучить 100 тысяч рублей

Ребенка "наняли" курьером и попросили отправить деньги, полученные от таксиста, на счет. Однако вместо этого вместе со своей матерью они обратились в полицию

07 августа 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске подросток и его мама предотвратили мошенничество. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, молодой человек нашел себе временную работу курьера – его работодатель оказался аферистом.

Накануне бийчанин создал свое резюме на одном из популярных сайтов для поиска работы. На объявление откликнулся некий работодатель, который предложил устроиться курьером. На следующий день подросток поинтересовался наличием заказов и ему написали адрес, с которого следует забрать посылку.

Мать решила помочь своему сыну и вместе они поехали выполнять заказ. Они забрали пакет у водителя такси. После этого мальчику позвонили и сказали, что в пакете должен быть конверт с деньгами. Его попросили пересчитать их и положить на указанный счет.

В конверте находилось 100 тысяч рублей. В этот момент мама и сын поняли, что происходит что-то противозаконное, и обратились в полицию.

"О том, что данные деньги похищены, мать с сыном узнали уже от сотрудников полиции. Полицейские рассказали, что накануне в Советском районе 58-летняя женщина попала в руки мошенников, действовавших по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Именно она по указанию звонивших передала таксисту 100 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили личность таксиста. Он рассказал, что ему поступил заказ забрать пакет в селе Половинка Советского района и привезти в Бийск. Однако мальчик и его мама нарушили планы злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Врио начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, полковник полиции Марк Левин принял решение о представлении подростка к поощрению.