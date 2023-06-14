Российское подсолнечное масло рекордно подешевело на международном рынке

Пальмовое масло, которое считается менее качественным, стоит дороже

14 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Средняя цена на подсолнечное масло из России на международном рынке упала на 18% и составляет 710-740 долларов за тонну. Об этом сообщает "Коммерсант".

Эксперты рассказали, что даже тонна пальмового масла в среднем стоит на 19 долларов дороже, несмотря на то, что подсолнечное масло считается продуктом лучшего качества.

Нынешний уровень цен на российское масло является минимальным с 2020 года.

Отмечается, что на снижение цены мог повлиять хороший урожай сои в Бразилии, подсолнечника в России, а также изменение стоимости нефти.