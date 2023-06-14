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Российское подсолнечное масло рекордно подешевело на международном рынке

Пальмовое масло, которое считается менее качественным, стоит дороже

14 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Средняя цена на подсолнечное масло из России на международном рынке упала на 18% и составляет 710-740 долларов за тонну. Об этом сообщает "Коммерсант".

Эксперты рассказали, что даже тонна пальмового масла в среднем стоит на 19 долларов дороже, несмотря на то, что подсолнечное масло считается продуктом лучшего качества.

Нынешний уровень цен на российское масло является минимальным с 2020 года.

Отмечается, что на снижение цены мог повлиять хороший урожай сои в Бразилии, подсолнечника в России, а также изменение стоимости нефти.

цены

Комментарии 11

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Пузырек

09:23:32 14-06-2023

Получается меньше 60 рублей за литр. А у нас в магазинах по 150.

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гость

09:31:28 14-06-2023

Пузырек (09:23:32 14-06-2023) Получается меньше 60 рублей за литр. А у нас в магазинах по ... так вы внимательно прочитайте название статьи-где там написано про местные цены?

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Гость

09:47:52 14-06-2023

Пузырек (09:23:32 14-06-2023) Получается меньше 60 рублей за литр. А у нас в магазинах по ... Дак у нас в магазинах шняга импортозамещательская, а там стандарты международные. По стандартам всегда легче делать. А импортозамещение- это творческое изделие.

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Пузырек

16:54:36 14-06-2023

Гость (09:47:52 14-06-2023) Дак у нас в магазинах шняга импортозамещательская, а там ста... Был далек от темя,теперь разобрался

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Гость

09:42:43 14-06-2023

Это всё манипуляции рынком(

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Гость

09:53:32 14-06-2023

Пальмовое масло всегда было дорогим. Дешевым является техническое пальмовое масло, которое не добросовестные могут применять в пищевке

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Гость

10:33:41 14-06-2023

Предлагаю Редакцыйи сделать новый формат вёрстки новостей: сначала комменты, где все умнейшие и образованнейшие люди рассказывают нам, босякам, как оно на самом деле, а ниже- сама новость. Что скажете, ммм?

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Гость

17:15:56 14-06-2023

Гость (10:33:41 14-06-2023) Предлагаю Редакцыйи сделать новый формат вёрстки новостей: с... Да ладно вам! Так до чтения самой статьи дело не дойдёт...

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Гость

11:13:14 14-06-2023

Сейчас вообще практически все конфеты и печенья на пальмовом. Может пора опять переходить на свое? Не только полезней, но уже и выгодней

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Гость

20:52:35 14-06-2023

Значит для нас цена взлетит. Дабы компенсировать убытки.

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Гость

18:49:34 15-06-2023

Зато у нас подорожает и скоро. Путин как всегда за.

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