В Якутии крепнут морозы

01 января 2025, 16:00, ИА Амител

Морозы в Якутии / t.me/weather_from_chief

В одном из сел Якутии столбики термометров 1 января опустились почти до -59 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Самым холодным местом нашей страны и планеты в целом сегодня стало село Тегюльтя, расположенное в Амгинском улусе Якутии, там минимум составил -58,7 градуса", – отметил Леус.

Он подчеркнул, что минувшей ночью минимальная температура воздуха на полюсе холода, в Оймяконе, опустилась до -56 градусов – холоднее этой зимой там еще не было.