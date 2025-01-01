В Якутии слепили из навоза символ 2025 года

Глаза змеи, которую покрасят в янтарный цвет, сделаны изо льда

01 января 2025, 15:30, ИА Амител

Фигура змеи из навоза / Фото: РИА Новости со ссылкой на соцсети

В якутском селе Уолба из коровьего навоза слепили символ 2025 года – змею, сообщает РИА Новости.

Как рассказал скульптор Михаил Боппосов, лепить из коровьего навоза символы года – это семейная традиция. У него два родных брата – Иван и Иннокентий, который в декабре 2023 года слепил дракона.

"Навоз в деревне – полезное сырье для удобрения овощей или утепления коровника. И строительный материал, получается", – отметил Боппосов.

Как уточняет SakhaDay.ru, змею слепил Иван. Глаза змеи, которую покрасят в янтарный цвет, сделаны изо льда.

Напомним, 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре это очень мудрое, но невероятно опасное животное. Ранее amic.ru рассказал, как встретить год, чтобы обрести удачу.