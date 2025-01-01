В Якутии слепили из навоза символ 2025 года
Глаза змеи, которую покрасят в янтарный цвет, сделаны изо льда
01 января 2025, 15:30, ИА Амител
В якутском селе Уолба из коровьего навоза слепили символ 2025 года – змею, сообщает РИА Новости.
Как рассказал скульптор Михаил Боппосов, лепить из коровьего навоза символы года – это семейная традиция. У него два родных брата – Иван и Иннокентий, который в декабре 2023 года слепил дракона.
"Навоз в деревне – полезное сырье для удобрения овощей или утепления коровника. И строительный материал, получается", – отметил Боппосов.
Как уточняет SakhaDay.ru, змею слепил Иван. Глаза змеи, которую покрасят в янтарный цвет, сделаны изо льда.
Напомним, 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре это очень мудрое, но невероятно опасное животное. Ранее amic.ru рассказал, как встретить год, чтобы обрести удачу.
16:03:12 01-01-2025
Когда дерма в избытке, лепи да лепи.
01:38:37 02-01-2025
Гость (16:03:12 01-01-2025) Когда дерма в избытке, лепи да лепи.... Кроме него там ничего нету.
А Вопросов - известный скульптор- ...овнодел.
😆
16:51:21 01-01-2025
Из чего скульптура - такой и год будет...
17:14:36 01-01-2025
Это вам не Лувр с Моной Лизой
06:29:27 02-01-2025
Гуано-искусство?)
14:47:44 03-01-2025
Из дерьма и палок- рулит.