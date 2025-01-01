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В Якутии слепили из навоза символ 2025 года

Глаза змеи, которую покрасят в янтарный цвет, сделаны изо льда

01 января 2025, 15:30, ИА Амител

Фигура змеи из навоза / Фото: РИА Новости со ссылкой на соцсети
Фигура змеи из навоза / Фото: РИА Новости со ссылкой на соцсети

В якутском селе Уолба из коровьего навоза слепили символ 2025 года – змею, сообщает РИА Новости.

Как рассказал скульптор Михаил Боппосов, лепить из коровьего навоза символы года – это семейная традиция. У него два родных брата – Иван и Иннокентий, который в декабре 2023 года слепил дракона.

"Навоз в деревне – полезное сырье для удобрения овощей или утепления коровника. И строительный материал, получается", – отметил Боппосов.

Как уточняет SakhaDay.ru, змею слепил Иван. Глаза змеи, которую покрасят в янтарный цвет, сделаны изо льда.

Напомним, 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре это очень мудрое, но невероятно опасное животное. Ранее amic.ru рассказал, как встретить год, чтобы обрести удачу.

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Комментарии 6

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Гость

16:03:12 01-01-2025

Когда дерма в избытке, лепи да лепи.

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Кхм...

01:38:37 02-01-2025

Гость (16:03:12 01-01-2025) Когда дерма в избытке, лепи да лепи.... Кроме него там ничего нету.
А Вопросов - известный скульптор- ...овнодел.
😆

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Гость

16:51:21 01-01-2025

Из чего скульптура - такой и год будет...

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Wert

17:14:36 01-01-2025

Это вам не Лувр с Моной Лизой

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Бугага

06:29:27 02-01-2025

Гуано-искусство?)

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Гость

14:47:44 03-01-2025

Из дерьма и палок- рулит.

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