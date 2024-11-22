Актер отдал мошенникам 5,8 млн рублей, предназначенные для лечения рака

Он копил деньги на случай рецидива

22 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Николай Трифилов / Фото: кадр из сериала "Глухарь"

Актер из сериала "Глухарь" Николай Трифилов отдал мошенникам 5,8 млн рублей, которые он копил на лечение рака кишечника, сообщает Mash.

Николай Трифилов борется с онкозаболеванием с 2014 года. После долгого лечения и множества курсов химиотерапии ему удалось добиться ремиссии. Актер откладывал деньги на случай рецидива.

В ноябре артист стал жертвой мошенников, которые испугали его и предложили перевести средства на другой, "безопасный" счет. Звонили Трифилову якобы из ФСБ.

"Связи с Украиной, взлом банка, донаты ВСУ и уголовное дело. Решение: перевод денег на "безопасный счет". Артист поверил", – пишет источник.

Сотрудники банка узнали актера и остановили, рассказав, что он разговаривал с аферистам. Трифилов не поверил и пошел в другой банк – ситуация повторилась. Однако с третьего раза ему все-таки "удалось" лишиться своих денег.

Николай Трифилов отдал средства мошеннику и лишь потом осознал, в какую ситуацию он попал. Актер написал заявление в полицию. На фоне сильного стресса у него вырос шанс получить рецидив.