Актер отдал мошенникам 5,8 млн рублей, предназначенные для лечения рака
Он копил деньги на случай рецидива
22 ноября 2024, 15:30, ИА Амител
Актер из сериала "Глухарь" Николай Трифилов отдал мошенникам 5,8 млн рублей, которые он копил на лечение рака кишечника, сообщает Mash.
Николай Трифилов борется с онкозаболеванием с 2014 года. После долгого лечения и множества курсов химиотерапии ему удалось добиться ремиссии. Актер откладывал деньги на случай рецидива.
В ноябре артист стал жертвой мошенников, которые испугали его и предложили перевести средства на другой, "безопасный" счет. Звонили Трифилову якобы из ФСБ.
"Связи с Украиной, взлом банка, донаты ВСУ и уголовное дело. Решение: перевод денег на "безопасный счет". Артист поверил", – пишет источник.
Сотрудники банка узнали актера и остановили, рассказав, что он разговаривал с аферистам. Трифилов не поверил и пошел в другой банк – ситуация повторилась. Однако с третьего раза ему все-таки "удалось" лишиться своих денег.
Николай Трифилов отдал средства мошеннику и лишь потом осознал, в какую ситуацию он попал. Актер написал заявление в полицию. На фоне сильного стресса у него вырос шанс получить рецидив.
15:37:55 22-11-2024
Сотрудники банка узнали актера -- учитывая, что там малолетние девицы, а этот актер из какого-то "Глухаря", который я даже не видел никогда, меня это впечатлило.
19:45:07 22-11-2024
пока не будет адекватного поиска преступников с адекватным наказанием наказанием-это не закончиться не когда
11:20:21 23-11-2024
гость (19:45:07 22-11-2024) пока не будет адекватного поиска преступников с адекватным н... Правильно писать "не закончится никогда"