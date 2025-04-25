Российского генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии
Его также лишили звания и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей
25 апреля 2025, 08:47, ИА Амител
Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией ВС России, к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
"Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления <...> назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – огласил решение судья Дмитрий Летуновский.
Фигуранта также лишили звания генерал-майора и назначили ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Попова пообещал обжаловать приговор.
Дело против Попова рассматривают с конца сентября 2024 года в закрытом режиме. По версии следствия, в 2023 году он похитил более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на ЛБС. Как считает Следственный комитет, за свои "услуги" генерал получил чуть более миллиона рублей.
Попова обвинили по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог".
Фигурант вину не признал.
09:00:53 25-04-2025
Вот из-за таких у нас вторая армия, а не первая
09:22:17 25-04-2025
Гость (09:00:53 25-04-2025) Вот из-за таких у нас вторая армия, а не первая... Точно вторая ?
10:08:45 25-04-2025
Гость (09:00:53 25-04-2025) Вот из-за таких у нас вторая армия, а не первая...
А чья армия первая? Да, и где рейтинг армий вы нашли? Кто его составлял?
09:07:36 25-04-2025
Вот же мошенник какой, ещё и улыбается, наглец. Ничего, зона его перевоспитает.
Хотя мало дали, конечно. За такие преступления в наше непростое время надо лет двадцать давать.
09:26:08 25-04-2025
2343 (09:07:36 25-04-2025) Вот же мошенник какой, ещё и улыбается, наглец. Ничего, зона...
там может посерьезнее дело было, которое не афишируют. а это просто легче было доказать. а за сотрудничество со следствием срок скостили. не нужно все эти моменты воспринимать буквально, мы не узнаем, что на самом деле за всем этим кроется.
09:21:41 25-04-2025
Просто нужно нейтрализовать.
09:37:47 25-04-2025
мужик в магазине стырил 140 яиц-тож срок впаяли нехилый...
09:49:50 25-04-2025
А чуваку, который яйца украл на 1700 руб. 7 лет дали. Генерал через год по УДО выйдет.
10:22:50 25-04-2025
а за 14 упаковок яиц - семь лет. Справедливо. Ибо сила не в каких-то там армиях, а в яйцах
10:23:40 25-04-2025
>>По версии следствия, в 2023 году он похитил более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката... предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на ЛБС. Как считает Следственный комитет, за свои "услуги" генерал получил чуть более миллиона рублей.
Зачем ему 1,7 тыс.тонн металлопроката, как он их похитил? В карманах вынес? и куда дел? И тут же появляются "услуги". Так похитил или услужил? Мутно как-то, а когда мутно значит кто-то что-то замутил.
10:26:25 25-04-2025
Ну хоть срок дали. А могли просто к Шойгу замом пристроить.
10:32:15 25-04-2025
Пригожева за оскорбление паркетных генералов взорвали, Попову даже суд организовали... не убили... пока...
10:53:48 25-04-2025
Судей с их купленными дипломами судить некому. А генералу- выстоять и выжить. Понятно было, что посадят
11:00:05 25-04-2025
он защитил страну от контрнаступа укров в 23м. его армия остановила так разрекламированную армию хохлов вооруженных абрамсами, леопардами и т.п. но посмел высказаться о высшем генералитете. за это поплатился.
16:38:54 25-04-2025
Странный суд - администрация Запорожской области не признала убытков. Весь металл до сих пор в наличии, т.е. самого факта кражи нет. Мужик пострадал за свои политические взгляды и за поддержку Вагнера.
23:45:20 28-04-2025
Лет 20 таким нужно давать...