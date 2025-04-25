Российского генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии

Его также лишили звания и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей

25 апреля 2025, 08:47, ИА Амител

Иван Попов на судебном заседании / Фото: Shot

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией ВС России, к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Попова Ивана Ивановича признать виновным в совершении преступления <...> назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – огласил решение судья Дмитрий Летуновский.

Фигуранта также лишили звания генерал-майора и назначили ему штраф в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Попова пообещал обжаловать приговор.

Дело против Попова рассматривают с конца сентября 2024 года в закрытом режиме. По версии следствия, в 2023 году он похитил более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы стоимостью более 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на ЛБС. Как считает Следственный комитет, за свои "услуги" генерал получил чуть более миллиона рублей.

Попова обвинили по статьям "Особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Служебный подлог".

Фигурант вину не признал.