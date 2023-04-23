Российского оператора выдвинут на получение премии "Эмми"

Она работала над несколькими эпизодами сериала "Одни из нас"

23 апреля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания HBO выдвинет на получение премии "Эмми" российского оператора Ксению Середу и её коллегу по съёмкам Эбена Болтера. Вместе они работали над экранизацией игры "Одни из нас".

По информации журнала Variety, Середа может получить награду за съёмку первого эпизода сериала под названием "Когда ты потерялся в темноте". Девушка также работала над вторым и седьмым эпизодами.

Полный список номинантов объявят 12 июля.

Ранее автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о том, для чего она взялась за сериальную адаптацию своей работы.