Российскому бизнесу интересны заключенные
Больше 26 тысяч осужденных работают на предприятиях и в организациях
10 августа 2023, 12:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Во ФСИН отметили, что представители бизнеса заинтересованы в привлечении к работе заключенных. Об этом сообщают "Ведомости".
Отмечается, что в данный момент больше 26 тысяч осужденных к принудительным работам заняты в 1700 организациях. Еще несколько тысяч заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, работают в коммерческих организациях.
Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты сотрудникам.
13:07:13 10-08-2023
Хочу на работу в алроса. Умею граНить.
13:09:26 10-08-2023
"...работают в коммерческих организациях" В основном в службе безопасности "Сбербанка" и следователями "министерства внутренних дел" в звании капитан.
13:45:24 10-08-2023
Учителя и врачи с их нищенскими запрплатами никому не интересны.
14:29:35 10-08-2023
у них совсем не нищенские, особенно у врачей сейчас
15:00:18 10-08-2023
мне лично вот за последние 4 года НИ РАЗУ НИ РАЗУ по делу не помогли, делали анализы писали заключение, помогли ничем. Само прошло что не прошло стало хронизмом