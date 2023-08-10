Российскому бизнесу интересны заключенные

Больше 26 тысяч осужденных работают на предприятиях и в организациях

10 августа 2023, 12:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Во ФСИН отметили, что представители бизнеса заинтересованы в привлечении к работе заключенных. Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что в данный момент больше 26 тысяч осужденных к принудительным работам заняты в 1700 организациях. Еще несколько тысяч заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, работают в коммерческих организациях.

Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты сотрудникам.