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Российскому бизнесу интересны заключенные

Больше 26 тысяч осужденных работают на предприятиях и в организациях

10 августа 2023, 12:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Во ФСИН отметили, что представители бизнеса заинтересованы в привлечении к работе заключенных. Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что в данный момент больше 26 тысяч осужденных к принудительным работам заняты в 1700 организациях. Еще несколько тысяч заключенных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, работают в коммерческих организациях.

Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что предпринимателей хотят обязать индексировать зарплаты сотрудникам.

Работа

Комментарии 5

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уруру

13:07:13 10-08-2023

Хочу на работу в алроса. Умею граНить.

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Гость

13:09:26 10-08-2023

"...работают в коммерческих организациях" В основном в службе безопасности "Сбербанка" и следователями "министерства внутренних дел" в звании капитан.

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Гость

13:45:24 10-08-2023

Учителя и врачи с их нищенскими запрплатами никому не интересны.

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я

14:29:35 10-08-2023

у них совсем не нищенские, особенно у врачей сейчас

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Врачи грачи

15:00:18 10-08-2023

мне лично вот за последние 4 года НИ РАЗУ НИ РАЗУ по делу не помогли, делали анализы писали заключение, помогли ничем. Само прошло что не прошло стало хронизмом

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