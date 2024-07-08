Российскому летчику обещали 3 млн долларов за угон бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

К операции причастны спецслужбы стран НАТО

08 июля 2024, 13:50, ИА Амител

Украинская разведка намеревалась за деньги и гражданство Италии завербовать российского военного летчика, чтобы он угнал стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России, сообщает "Коммерсант".

С летчиком связался неизвестный и представился сотрудником украинских спецслужб. Военный сразу рассказал обо всем своему командованию.

"Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", – отметил летчик.

В ФСБ рассказали, что летчику предложили 3 млн долларов и обещали гражданство Италии. Оперативники установили, что к подготовке и реализации операции причастны спецслужбы стран НАТО.