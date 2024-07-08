Российскому летчику обещали 3 млн долларов за угон бомбардировщика Ту-22М3 на Украину
К операции причастны спецслужбы стран НАТО
08 июля 2024, 13:50, ИА Амител
Украинская разведка намеревалась за деньги и гражданство Италии завербовать российского военного летчика, чтобы он угнал стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России, сообщает "Коммерсант".
С летчиком связался неизвестный и представился сотрудником украинских спецслужб. Военный сразу рассказал обо всем своему командованию.
"Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", – отметил летчик.
В ФСБ рассказали, что летчику предложили 3 млн долларов и обещали гражданство Италии. Оперативники установили, что к подготовке и реализации операции причастны спецслужбы стран НАТО.
13:54:01 08-07-2024
обещали 3 млн долларов -- а че не 300, все равно ведь ничего бы не дали
14:05:21 08-07-2024
Враг не дремлет.
15:18:30 08-07-2024
А откуда у них телефон данного гражданина? Мне ведь они не позвонили с таким предложением?
19:37:59 08-07-2024
Гость (15:18:30 08-07-2024) А откуда у них телефон данного гражданина? Мне ведь они не п... А ты бы согласился?
09:28:03 09-07-2024
Гость (19:37:59 08-07-2024) А ты бы согласился?... Я имела ввиду, что откуда узнали телефон человека, у которого есть возможность совершить данное преступление. Идет утечка информации. А вы сразу минусить. Шире надо смотреть на данную ситуацию.
17:25:42 08-07-2024
связался неизвестный --- мошенник
19:02:06 08-07-2024
Если не разводка то хохлы лоханулись)
19:37:17 08-07-2024
Один уже побывал в Италии. Правда, не долго. И этого бы нашли, если бы повелся.