НОВОСТИПроисшествия

Российскому летчику обещали 3 млн долларов за угон бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

К операции причастны спецслужбы стран НАТО

08 июля 2024, 13:50, ИА Амител

Украинская разведка намеревалась за деньги и гражданство Италии завербовать российского военного летчика, чтобы он угнал стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России, сообщает "Коммерсант".

С летчиком связался неизвестный и представился сотрудником украинских спецслужб. Военный сразу рассказал обо всем своему командованию.

"Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия", – отметил летчик.

В ФСБ рассказали, что летчику предложили 3 млн долларов и обещали гражданство Италии. Оперативники установили, что к подготовке и реализации операции причастны спецслужбы стран НАТО.

украина ФСБ оружие

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:54:01 08-07-2024

обещали 3 млн долларов -- а че не 300, все равно ведь ничего бы не дали

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:21 08-07-2024

Враг не дремлет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:30 08-07-2024

А откуда у них телефон данного гражданина? Мне ведь они не позвонили с таким предложением?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:59 08-07-2024

Гость (15:18:30 08-07-2024) А откуда у них телефон данного гражданина? Мне ведь они не п... А ты бы согласился?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:03 09-07-2024

Гость (19:37:59 08-07-2024) А ты бы согласился?... Я имела ввиду, что откуда узнали телефон человека, у которого есть возможность совершить данное преступление. Идет утечка информации. А вы сразу минусить. Шире надо смотреть на данную ситуацию.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:42 08-07-2024

связался неизвестный --- мошенник

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Полито

19:02:06 08-07-2024

Если не разводка то хохлы лоханулись)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:37:17 08-07-2024

Один уже побывал в Италии. Правда, не долго. И этого бы нашли, если бы повелся.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров