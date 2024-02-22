Дмитрий Медведев высказался о смерти пилота, угнавшего российский вертолет
Экс-президент не сожалеет о гибели Максима Кузьминова
22 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.
"Собаке – собачья смерть", – сказал политик в интервью.
В августе 2023 года Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана и после приземления попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами ВСУ.
Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября 2023 года. На церемонии прощания стало известно, что его наградили орденом Мужества посмертно.
19 февраля 2024-го СМИ сообщили, что Кузьминова нашли убитым в Испании. Его смерть подтвердила украинская сторона.
08:47:13 22-02-2024
Медведев мне всё больше и больше нравится)
10:33:51 22-02-2024
Гость (08:47:13 22-02-2024) Медведев мне всё больше и больше нравится)... Может потом опять опять возглавит, ему еще 59
08:54:10 22-02-2024
Они не были в курсе его плана и после приземления попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами ВСУ.-------------------Не врите ленивые, их застрелил сам Кузьминов еще в вертолете,
09:49:03 22-02-2024
Гость (08:54:10 22-02-2024) Они не были в курсе его плана и после приземления попыталис... Есть хроника, где вооруженные укронацисты выводят всех троих из вертолета. Если не ленивый, можешь эту хронику найти. И перестать писать ерунду.
12:27:06 22-02-2024
А чё маленького не двинули в президенты? Забыли про Митю?
13:08:14 22-02-2024
Гость (12:27:06 22-02-2024) А чё маленького не двинули в президенты? Забыли про Митю?...
его время еще не настало.
13:33:01 22-02-2024
горожанка (13:08:14 22-02-2024)
его время еще не настало.... Вы откуда в гаражах всё знаете ?