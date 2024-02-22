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Дмитрий Медведев высказался о смерти пилота, угнавшего российский вертолет

Экс-президент не сожалеет о гибели Максима Кузьминова

22 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.

"Собаке – собачья смерть", – сказал политик в интервью.

В августе 2023 года Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана и после приземления попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами ВСУ.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября 2023 года. На церемонии прощания стало известно, что его наградили орденом Мужества посмертно.

19 февраля 2024-го СМИ сообщили, что Кузьминова нашли убитым в Испании. Его смерть подтвердила украинская сторона.

Дмитрий Медведев СВО

Комментарии 7

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Гость

08:47:13 22-02-2024

Медведев мне всё больше и больше нравится)

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Гость

10:33:51 22-02-2024

Гость (08:47:13 22-02-2024) Медведев мне всё больше и больше нравится)... Может потом опять опять возглавит, ему еще 59

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Гость

08:54:10 22-02-2024

Они не были в курсе его плана и после приземления попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами ВСУ.-------------------Не врите ленивые, их застрелил сам Кузьминов еще в вертолете,

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Гость

09:49:03 22-02-2024

Гость (08:54:10 22-02-2024) Они не были в курсе его плана и после приземления попыталис... Есть хроника, где вооруженные укронацисты выводят всех троих из вертолета. Если не ленивый, можешь эту хронику найти. И перестать писать ерунду.

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Гость

12:27:06 22-02-2024

А чё маленького не двинули в президенты? Забыли про Митю?

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горожанка

13:08:14 22-02-2024

Гость (12:27:06 22-02-2024) А чё маленького не двинули в президенты? Забыли про Митю?...
его время еще не настало.

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Гость

13:33:01 22-02-2024

горожанка (13:08:14 22-02-2024)
его время еще не настало.... Вы откуда в гаражах всё знаете ?

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