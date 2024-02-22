Дмитрий Медведев высказался о смерти пилота, угнавшего российский вертолет

Экс-президент не сожалеет о гибели Максима Кузьминова

22 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.

"Собаке – собачья смерть", – сказал политик в интервью.

В августе 2023 года Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана и после приземления попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами ВСУ.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября 2023 года. На церемонии прощания стало известно, что его наградили орденом Мужества посмертно.

19 февраля 2024-го СМИ сообщили, что Кузьминова нашли убитым в Испании. Его смерть подтвердила украинская сторона.