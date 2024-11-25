Российскую онковакцину могут начать применять в 2025 году
Новые лекарства параллельно проходят испытания
25 ноября 2024, 19:40, ИА Амител
Трехлетний цикл исследований для создания новых вакцин от онкозаболеваний фактически завершен, ФМБА рассчитывает начать применять ее со следующего года. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Параллельно проводятся исследования вакцин от меланомы, рака кожи и глиобластомы, пишет ТАСС.
Руководитель агентства рассказала, что кластер из четырех центров ФМБА разработал технологию верификации мутаций и выделения пептидных фрагментов, являющихся сигналом для иммунной системы.
Специалисты также разработали технологию синтеза пептидов для активации иммунной системы и создания вакцин. В эксперименте с аденокарциномой кишечника у животных было выявлено сокращение объемов опухоли на 75-80%, что позволило сохранить им жизнь.
20:08:55 25-11-2024
Смешное заявление? Если вакцина от рака, значит рак это заразное заболевание? Типа венерического заболевания? Может тогда лечить надо как венерическое заболевание?
13:20:20 26-11-2024
Влад (20:08:55 25-11-2024) Смешное заявление? Если вакцина от рака, значит рак это зара... ну посмейтесь. ВПЧ, например, передается половым путем и вызывает рак, если что.
21:24:19 25-11-2024
а почему не в этом? люди ждут!! на все согласны