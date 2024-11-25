Российскую онковакцину могут начать применять в 2025 году

Новые лекарства параллельно проходят испытания

25 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Вакцина / Фото: pxhere.com/ru/photo/856923

Трехлетний цикл исследований для создания новых вакцин от онкозаболеваний фактически завершен, ФМБА рассчитывает начать применять ее со следующего года. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Параллельно проводятся исследования вакцин от меланомы, рака кожи и глиобластомы, пишет ТАСС.

Руководитель агентства рассказала, что кластер из четырех центров ФМБА разработал технологию верификации мутаций и выделения пептидных фрагментов, являющихся сигналом для иммунной системы.

Специалисты также разработали технологию синтеза пептидов для активации иммунной системы и создания вакцин. В эксперименте с аденокарциномой кишечника у животных было выявлено сокращение объемов опухоли на 75-80%, что позволило сохранить им жизнь.