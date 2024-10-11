СМИ: Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

11 октября 2024, 08:48, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что Лазарева* на протяжении долгого времени проживает за пределами Российской Федерации – она уехала в Испанию еще в 2016 году.

Телеведущая попала в список иностранных агентов 22 июля 2022 года. Позднее она заявила в социальных сетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В июле суд заочно арестовал Лазареву*: ей грозит до семи лет лишения свободы.

* Признана в РФ иноагентом