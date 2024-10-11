СМИ: Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма
11 октября 2024, 08:48, ИА Амител
Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что Лазарева* на протяжении долгого времени проживает за пределами Российской Федерации – она уехала в Испанию еще в 2016 году.
Телеведущая попала в список иностранных агентов 22 июля 2022 года. Позднее она заявила в социальных сетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В июле суд заочно арестовал Лазареву*: ей грозит до семи лет лишения свободы.
* Признана в РФ иноагентом
10:13:54 11-10-2024
Идиоты
11:51:49 11-10-2024
Гость (10:13:54 11-10-2024) Идиоты... Терроризм оправдывают. Твари
11:54:39 11-10-2024
уголовное дело об оправдании терроризма --- при том что она убежала в Израиль. Если бы она там терроризм по отношению к евреям оправдала, они ее уже бы пристрелили
12:48:51 11-10-2024
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