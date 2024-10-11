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СМИ: Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

В отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

11 октября 2024, 08:48, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что Лазарева* на протяжении долгого времени проживает за пределами Российской Федерации – она уехала в Испанию еще в 2016 году.

Телеведущая попала в список иностранных агентов 22 июля 2022 года. Позднее она заявила в социальных сетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В июле суд заочно арестовал Лазареву*: ей грозит до семи лет лишения свободы.

* Признана в РФ иноагентом

Розыск иноагенты

Комментарии 4

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Гость

10:13:54 11-10-2024

Идиоты

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Гость

11:51:49 11-10-2024

Гость (10:13:54 11-10-2024) Идиоты... Терроризм оправдывают. Твари

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Гость

11:54:39 11-10-2024

уголовное дело об оправдании терроризма --- при том что она убежала в Израиль. Если бы она там терроризм по отношению к евреям оправдала, они ее уже бы пристрелили

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Гость

12:48:51 11-10-2024

Разрешите спросить? Ледорубы закончились?

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