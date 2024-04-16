Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Отмечается, что с "учетом обстоятельств" президента России Владимира Путина не пригласят, однако РФ все равно будет представлена

16 апреля 2024, 22:34, ИА Амител

Самолеты времен Второй мировой войны / Фото: unsplash.com

Россию пригласили на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на организаторов мероприятия, компанию Mission Libération.

Отмечается, что с "учетом обстоятельств" президента России Владимира Путина не пригласят, однако РФ все равно будет представлена, чтобы "почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года".

Ранее радио Europe 1 также заявила, что делегация РФ сможет принять участие в церемонии, если Москва примет приглашение Парижа. СМИ отметило, что без присутствия России трудно обойтись даже с учетом геополитической ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал, что Путина могут пригласить, однако при изменении ситуации на Украине.