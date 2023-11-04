Россию пригласили на заседание ОБСЕ
В прошлом году Москву на мероприятие не приглашали
04 ноября 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россию пригласили на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко.
"Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча", – отметил он.
Мероприятие состоится с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии. В ежегодной встрече поучаствуют главы МИД 57 стран – участниц ОБСЕ.
В прошлом году Польша отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании.
15:42:23 04-11-2023
Радость то какая!
02:41:31 05-11-2023
Куда их хрен несет. Получить какую то мерзость в виде ультиматума. Какая мразь толкает на это Россию.
11:36:49 05-11-2023
ПОД "НЕЙТРАЛЬНЫМ"ФЛАГОМ И В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ...а зачем туда ехать?