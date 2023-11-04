Россию пригласили на заседание ОБСЕ

В прошлом году Москву на мероприятие не приглашали

04 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россию пригласили на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко.

"Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча", – отметил он.

Мероприятие состоится с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии. В ежегодной встрече поучаствуют главы МИД 57 стран – участниц ОБСЕ.

В прошлом году Польша отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании.