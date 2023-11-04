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Россию пригласили на заседание ОБСЕ

В прошлом году Москву на мероприятие не приглашали

04 ноября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россию пригласили на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко.

"Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча", – отметил он.

Мероприятие состоится с 30 ноября по 1 декабря в Северной Македонии. В ежегодной встрече поучаствуют главы МИД 57 стран – участниц ОБСЕ.

В прошлом году Польша отказала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании.

Россия Геополитика Политика европа

Комментарии 3

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Гость

15:42:23 04-11-2023

Радость то какая!

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Гость

02:41:31 05-11-2023

Куда их хрен несет. Получить какую то мерзость в виде ультиматума. Какая мразь толкает на это Россию.

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Гость

11:36:49 05-11-2023

ПОД "НЕЙТРАЛЬНЫМ"ФЛАГОМ И В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ...а зачем туда ехать?

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