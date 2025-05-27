Российский лидер высказался об иностранных IT-сервисах и отечественном производстве

27 мая 2025, 08:56, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

26 мая президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями деловых округов. В ней приняли участие руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет и замещают ушедшие из России бренды. Об этом сообщает kremlin.ru.

Главные заявления президента РФ:

Россию буквально вынудили начать СВО, а теперь пытаются сделать страну виноватой. При этом российский лидер подчеркнул, что кровавый госпереворот в 2014 году организовала не Москва.

Обеспечение нацбезопасности России зависит от использования отечественного ПО.

Россия "должна не жадничать" и закупать свою продукцию по важным направлениям, даже если она чуть дороже.

Нужно закрыть все лазейки, которые позволяют заменять отечественное оборудование импортным.

Надо "душить" иностранные IT-сервисы, которые заявили об уходе, но покинули российский рынок не до конца.

Через зарубежные маркетплейсы можно завозить что угодно и в любом количестве: на это надо обратить внимание.

Российские компании уже многое сделали для преодоления западных санкций, но останавливаться на этом нельзя.

Россия не просто успешно преодолевает любые трудности, но и становится сильнее благодаря им.