НОВОСТИПолитика

"Россию вынудили начать СВО". О чем говорил Путин с представителями деловых округов 26 мая

Российский лидер высказался об иностранных IT-сервисах и отечественном производстве

27 мая 2025, 08:56, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

 26 мая президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями деловых округов. В ней приняли участие руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет и замещают ушедшие из России бренды. Об этом сообщает kremlin.ru.

Главные заявления президента РФ:

  • Россию буквально вынудили начать СВО, а теперь пытаются сделать страну виноватой. При этом российский лидер подчеркнул, что кровавый госпереворот в 2014 году организовала не Москва.
  • Обеспечение нацбезопасности России зависит от использования отечественного ПО.
  • Россия "должна не жадничать" и закупать свою продукцию по важным направлениям, даже если она чуть дороже.
  • Нужно закрыть все лазейки, которые позволяют заменять отечественное оборудование импортным.
  • Надо "душить" иностранные IT-сервисы, которые заявили об уходе, но покинули российский рынок не до конца.
  • Через зарубежные маркетплейсы можно завозить что угодно и в любом количестве: на это надо обратить внимание.
  • Российские компании уже многое сделали для преодоления западных санкций, но останавливаться на этом нельзя.
  • Россия не просто успешно преодолевает любые трудности, но и становится сильнее благодаря им.

"Россия всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложностей делает нас сильнее. Вот это как раз тот самый случай. Происходит это благодаря таланту наших людей, нашего народа, трудолюбию и организаторскому таланту предпринимательского сообщества", – отметил Владимир Путин, обсуждая с предпринимателями влияние санкций.

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России

Глава государства считает, что к западным IT-компаниям следует применять аналогичные меры
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин Россия Политика

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

09:10:38 27-05-2025

Да уж
Не ужели 80 с чем-то процентов читают это и думают, точно Владимир Владимирович всё так и есть

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:06 27-05-2025

Ух! Полегчало...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:57 27-05-2025

Письма будем писать на бумаге

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:43 27-05-2025

Гость (09:35:57 27-05-2025) Письма будем писать на бумаге... Почта в убытках, долго ждать придется.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:21 27-05-2025

Ох уж эти нарративчики... А если генерала Ивашова послушать - то что он говорил в до начала СВО... Авторитетный очень человек. По делам-в том числе...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:14 27-05-2025

А щас вынуждают к переговорам ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Это что

10:06:29 27-05-2025

еще за неофразеологизм "деловые округа"?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:51 27-05-2025

представляю в каком состоянии предприниматели вышли от туда.
это вот предприниматели, у которых все относительно неплохо.
какими выражениями оперируют предприниматели по скромнее, которые в такие залы не заходят - можно только догадываться.
ну а хотя чего догадываться, думаю, что у каждого пару тройку знакомых найдется, которые во все красках могут поведать про перспективные перспективы, которые нам только на пользу.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:46 27-05-2025

Верните воинов живыми, заканчивайте

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:42 27-05-2025

Гость (13:20:46 27-05-2025) Верните воинов живыми, заканчивайте ... Сейчас вынуждают делать обратное

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров