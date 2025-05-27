"Россию вынудили начать СВО". О чем говорил Путин с представителями деловых округов 26 мая
Российский лидер высказался об иностранных IT-сервисах и отечественном производстве
27 мая 2025, 08:56, ИА Амител
26 мая президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями деловых округов. В ней приняли участие руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет и замещают ушедшие из России бренды. Об этом сообщает kremlin.ru.
Главные заявления президента РФ:
- Россию буквально вынудили начать СВО, а теперь пытаются сделать страну виноватой. При этом российский лидер подчеркнул, что кровавый госпереворот в 2014 году организовала не Москва.
- Обеспечение нацбезопасности России зависит от использования отечественного ПО.
- Россия "должна не жадничать" и закупать свою продукцию по важным направлениям, даже если она чуть дороже.
- Нужно закрыть все лазейки, которые позволяют заменять отечественное оборудование импортным.
- Надо "душить" иностранные IT-сервисы, которые заявили об уходе, но покинули российский рынок не до конца.
- Через зарубежные маркетплейсы можно завозить что угодно и в любом количестве: на это надо обратить внимание.
- Российские компании уже многое сделали для преодоления западных санкций, но останавливаться на этом нельзя.
- Россия не просто успешно преодолевает любые трудности, но и становится сильнее благодаря им.
"Россия всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложностей делает нас сильнее. Вот это как раз тот самый случай. Происходит это благодаря таланту наших людей, нашего народа, трудолюбию и организаторскому таланту предпринимательского сообщества", – отметил Владимир Путин, обсуждая с предпринимателями влияние санкций.
09:10:38 27-05-2025
Да уж
Не ужели 80 с чем-то процентов читают это и думают, точно Владимир Владимирович всё так и есть
09:11:06 27-05-2025
Ух! Полегчало...
09:35:57 27-05-2025
Письма будем писать на бумаге
14:51:43 27-05-2025
Гость (09:35:57 27-05-2025) Письма будем писать на бумаге... Почта в убытках, долго ждать придется.
09:53:21 27-05-2025
Ох уж эти нарративчики... А если генерала Ивашова послушать - то что он говорил в до начала СВО... Авторитетный очень человек. По делам-в том числе...
09:57:14 27-05-2025
А щас вынуждают к переговорам ?
10:06:29 27-05-2025
еще за неофразеологизм "деловые округа"?
10:41:51 27-05-2025
представляю в каком состоянии предприниматели вышли от туда.
это вот предприниматели, у которых все относительно неплохо.
какими выражениями оперируют предприниматели по скромнее, которые в такие залы не заходят - можно только догадываться.
ну а хотя чего догадываться, думаю, что у каждого пару тройку знакомых найдется, которые во все красках могут поведать про перспективные перспективы, которые нам только на пользу.
13:20:46 27-05-2025
Верните воинов живыми, заканчивайте
14:31:42 27-05-2025
Гость (13:20:46 27-05-2025) Верните воинов живыми, заканчивайте ... Сейчас вынуждают делать обратное