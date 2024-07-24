Росстат: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Также выросло число домохозяйств, которые в состоянии удовлетворить все свои потребности

24 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Тележка в магазине / Фото: unsplash.com

В 2023 году в России впервые с 2004-го не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду. В 2022-м таких было 0,1%, а с момента начала ведения этой статистики 20 лет назад – 4,4%.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, выросло до 3,4% с 2,7% годом ранее. Выше было только в 2019-м – 3,5%.

Также в 2023 году до 36,6% (+2 п.п. за год) увеличилось количество семей, имеющих достаточно денег на еду и одежду, но не на покупку машины или квартиры.

Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, снизилась с 49,7% до 48,7%, а количество семей, испытывающих трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ, уменьшилось с 12,9 до 11,2%.

Около 0,1% семей затруднились оценить свое финансовое положение.