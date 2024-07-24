Росстат: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
Также выросло число домохозяйств, которые в состоянии удовлетворить все свои потребности
24 июля 2024, 13:00, ИА Амител
В 2023 году в России впервые с 2004-го не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду. В 2022-м таких было 0,1%, а с момента начала ведения этой статистики 20 лет назад – 4,4%.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств для удовлетворения всех потребностей, выросло до 3,4% с 2,7% годом ранее. Выше было только в 2019-м – 3,5%.
Также в 2023 году до 36,6% (+2 п.п. за год) увеличилось количество семей, имеющих достаточно денег на еду и одежду, но не на покупку машины или квартиры.
Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, снизилась с 49,7% до 48,7%, а количество семей, испытывающих трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ, уменьшилось с 12,9 до 11,2%.
Около 0,1% семей затруднились оценить свое финансовое положение.
13:10:18 24-07-2024
Ага, все в кредитах на еду, поэтому и не осталось. Вот придёт время платить...
13:32:16 24-07-2024
Гость (13:10:18 24-07-2024) Ага, все в кредитах на еду, поэтому и не осталось. Вот придё... Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду. Очень хочу взглянуть.
14:55:31 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... Зайдите в любой супермаркет, большинство у касс рассчитываются кредитными картами. БОЛЬШИНСТВО!
15:01:15 24-07-2024
Гость (14:55:31 24-07-2024) Зайдите в любой супермаркет, большинство у касс рассчитывают... Есть несколько вопросов. 1-й Зачем вы пялите свои глазенки на чужие карточки? Надеетесь увидеть ПИН-код и потом в темном уголке отжать? Как вы отличаете дебетовую карту от кредитной, если вы на первый вопрос ответите, что не пялите свои глазенки?
16:29:45 24-07-2024
Гость (15:01:15 24-07-2024) Есть несколько вопросов. 1-й Зачем вы пялите свои глазенки н... )))))! У меня есть кредитные карты, знаю, как выглядят. По дизайну можно определить. Так что не переживайте, с биноклем ваш пин-код никто не отслеживает. Хотя, судя по комментарию, вы пользуетесь исключительно наличкой и не в курсе правил. Сейчас повышен порог для введения кода, ежедневные покупки делаются без него.
16:45:39 24-07-2024
Гость (16:29:45 24-07-2024) )))))! У меня есть кредитные карты, знаю, как выглядят. По д... Вы полностью не угадали, более чем полностью... Более 95% моих оплат приходится на карту дебетовку. Хотя она сейчас начала "глючить" (наверное от старости) и иногда приходится ПИН-код набирать вместо простого прикладывания.
17:35:08 24-07-2024
Гость (16:45:39 24-07-2024) Вы полностью не угадали, более чем полностью... Более 95% мо... А вот пользовался бы кредитной, то покупал сегодня, а платил через 120 дней. Или с рассрочкой на 10 месяцев. Смотря какой банк и какие условия. Учитывая инфляцию, есть смысл. Подумай!))) Заодно перестанешь мучиться со старой картой))).
17:50:07 24-07-2024
Гость (17:35:08 24-07-2024) А вот пользовался бы кредитной, то покупал сегодня, а платил... Давай я тебя отправлю в пешее путешествие с легким эротическим уклоном?)))
17:55:45 24-07-2024
Гость (17:50:07 24-07-2024) Давай я тебя отправлю в пешее путешествие с легким эротическ... Это приглашение? А ты мужчина?
18:07:41 24-07-2024
Гость (17:55:45 24-07-2024) Это приглашение? А ты мужчина?... Это не приглашение, это посыл. Кстати не сильно и завуалированный. Напряги межушный ганглий, глядишь и поймешь куда отправлен.
P.s. Не трудись отвечать. Я больше в этой ветке не появлюсь. Надоело читать глупых людей.
15:37:57 24-07-2024
Гость (14:55:31 24-07-2024) Зайдите в любой супермаркет, большинство у касс рассчитывают... Сейчас большинству перечисляют зпл и пенсию на карты и они дебетовые, но есть и кредитовые с беспроцентным периодом кредитования.
17:07:08 24-07-2024
Гость (14:55:31 24-07-2024) Зайдите в любой супермаркет, большинство у касс рассчитывают... Вы по-ходу немного необразованный. Видимо, для вас любая пластиковая карта это кредитная карта) Это не так. У меня порядка десятка пластиковых карт, но ни одна из них не кредитная, они все дебетовые. Это означает, что я не беру у банка деньги в долг, а расплачиваюсь собственными средствами, размещенными на счетах в банках.
21:14:07 24-07-2024
Гость (17:07:08 24-07-2024) Вы по-ходу немного необразованный. Видимо, для вас любая пла... Вас таких немного...
14:55:42 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... очень много людей живут на деньги с кредитных карт и тратят их на еду.
14:57:36 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... Много кто кредитками каждый день пользуется. Поэтому все покупки у таких в кредит, включая хлебушек. Кто-то укладывается в беспроцентный период. А кто-то по полной тянет процентную лямку.
15:48:53 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... А Вы поезжайте в замкадье, куда-нибудь в мелкий городок, или поселок, там расскажите местным, как хорошо они живут. Особенно пенсионерыам на 12-15 тыс. и работягам на 20 тыс. Правда, поосторожнее, берегите "лицо", а то могут "отблагодарить" не только словами )))
17:09:34 24-07-2024
Гость (15:48:53 24-07-2024) А Вы поезжайте в замкадье, куда-нибудь в мелкий городок, или... Ты дурак? Я живу в Барнауле, уж куда как Замкадье, самое глухое и провинциальное Замкадье. И что-то нет тут желающих мне лицо портить. Обратку никто не отменял.
16:03:53 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... таких полно! многие пользуются кредитками.
18:10:15 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... Есть такое уже давно
19:54:57 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... Я частенько покупая хлеб, расплачиваюсь кредиткой. Ибо не дотягиваю до пенсии.
21:11:42 24-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... Я.
17:24:21 25-07-2024
Гость (13:32:16 24-07-2024) Просьба к вам: покажите мне человека, взявшего кредит на еду... Полстраны
13:11:17 24-07-2024
Лично опросите пенсионеров, вот вам будет статистика.
13:17:30 24-07-2024
Александр (13:11:17 24-07-2024) Лично опросите пенсионеров, вот вам будет статистика.... Если только тратят на себя, то хватает. Если помогают деньгами детям, внукам, то конечно там пенсий ни на что не хватит
13:20:08 24-07-2024
Александр (13:11:17 24-07-2024) Лично опросите пенсионеров, вот вам будет статистика.... большинству пенсионеров как раз хватает, на скромную конечно, но хватает. им, как правило, не нужны новые тачки и гаджеты, есть свое жилье и не нужно заносить деньги в банк итд.
смотрю по своим знакомым: тяжелее всего одиноким мамам подростков.
14:02:25 24-07-2024
Элен без ребят (13:20:08 24-07-2024) большинству пенсионеров как раз хватает, на скромную конечно... Да пенсам вообще ничего не надо. Пусть дохнут сразу, как отработали по 40 лет. Вам только надо, а работать не хотся. Каким детям - внукам помогать с пенсии в 20тыс ? Вы "ку - ку" что ли?
17:46:42 25-07-2024
Гость (14:02:25 24-07-2024) Да пенсам вообще ничего не надо. Пусть дохнут сразу, ка... а я разве написала, что ничего не надо? просто люди привыкли жить экономно и со своих небольших пенсий еще и внукам помогают. смотрю на соседок: одна кормит 6 котеек уличных три раза в день, вторая переводит больным деткам и нашим парням на фронт.
пенсии по 18-20 тыс. у каждой. значит хватает? просто отказываются от ненужных покупок (десятая помада, шестые кроссы итд, к которым привыкли более молодые люди, не берут кредиты.
плюс у многих есть дачи и свободное время ковыряться на грядках. вот доживете до пенсии и поймете, что ваши хотелки сильно уменьшатся.
19:57:46 24-07-2024
Элен без ребят (13:20:08 24-07-2024) большинству пенсионеров как раз хватает, на скромную конечно... Шо, если я пенс, мне уже ничего не надо? Желаю Вам поскорее выйти на эту нищету.
13:14:16 24-07-2024
Это же надо так цинично врать Росстату ?
У народа не хватает денег ни на ЖКХ , ни на ипотеки и кредиты. При таких ценах на продукты питания и на еду не хватит . Вопрос тогда логичный , почему же растет закредитованность населения , невозвраты взятых кредитов и ипотек , если так стали хорошо жить ?
Смешно . Верить Росстату , ЦИК, ВЦИОМ в оф нельзя от слова совсем
13:35:57 24-07-2024
Сергей (13:14:16 24-07-2024) Это же надо так цинично врать Росстату ?У народа не хват... Потребительский спрос растёт, отсюда растёт и кредитование. Человеку вечно нужно больше. И второе: какая разница - на кредитные деньги он покупает, или на свои отложенные. Человек в любом случае должен погасить кредит. Если не погасит, с него взыщут в судебном порядке или через банкротство. При этом экономике ущерба не будет - банки резервируют все кредитные объемы живыми деньгами.
13:19:59 24-07-2024
Вымерли все что ли?
13:36:33 24-07-2024
Гость (13:19:59 24-07-2024) Вымерли все что ли?... Ага, и ты тоже.
13:38:19 24-07-2024
Гость (13:19:59 24-07-2024) Вымерли все что ли?... Судя по заголовку к статье, да!)))
13:24:16 24-07-2024
У нас дочь ,мать-одиночка родила нам внука , пособие получает 16000. Пенсионерам бабушке и дедушке приходится работать чтобы помочь дочке с внуком. За квартиру, свет, кап.ремонт оплати и что останется от пособия в 16000
13:37:59 24-07-2024
Алла (13:24:16 24-07-2024) У нас дочь ,мать-одиночка родила нам внука , пособие получае... Не работает дочь? Ну прикольно. А вы не слышали такую фразу: нету денег - нету песен?
13:53:42 24-07-2024
Гость (13:37:59 24-07-2024) Не работает дочь? Ну прикольно. А вы не слышали такую фразу:... Только мужчина может задать такой вопрос. Женщина, когда родит, сразу должна на работу выйти?
17:11:07 24-07-2024
Гость (13:53:42 24-07-2024) Только мужчина может задать такой вопрос. Женщина, когда род... А с чего вы решили, что речь про только что родившую?
13:55:48 24-07-2024
Гость (13:37:59 24-07-2024) Не работает дочь? Ну прикольно. А вы не слышали такую фразу:... Очень прикольно, ага. Садиков не хватает, непонятно, что там у ребенка со здоровьем, да и в принципе непонятно, сколько тому ребенку, и может ли мать выйти на работу. Но вы уже сделали выводы и назначили виноватых. Собственно, ничего нового - рожайте, рожайте, рожайте,вы должны поднимать демографию, а когда родили - а нафига вы рожали, кому вы со своим выродком нужны? Не баян, а классика.
13:53:25 24-07-2024
Алла (13:24:16 24-07-2024) У нас дочь ,мать-одиночка родила нам внука , пособие получае... Как рожать или брать кредиты - так никто не указ, а как за это платить - так родители и государство обязаны впрягаться. Удобно.
13:24:58 24-07-2024
Что такое еда?
13:38:59 24-07-2024
Да (13:24:58 24-07-2024) Что такое еда? ... В интернете же не забанили? Как то здесь же комментарий смог оставить? Так посмотри.
13:36:50 24-07-2024
Я на пенсии уже 7 лет, всю жизнь проработал официально, пенсия 14 тыс., ветеран труда - плюс 800 руб. ветеранские, приходится работать еще, чтобы как-то жить. Если уйду с работы - пенсия будет максимум около 20 тыс. - и как на них прожить, когда на лекарства уходит почти 10 тыс. плюс квартплата?
14:00:57 24-07-2024
Гость (13:36:50 24-07-2024) Я на пенсии уже 7 лет, всю жизнь проработал официально, пенс... Пенсия чуток выше. На жратву не хватает. А еще жкх да и одежонку кой какую надоть...
14:15:55 24-07-2024
Гость (13:36:50 24-07-2024) Я на пенсии уже 7 лет, всю жизнь проработал официально, пенс... Пенсии маленькие, спорить не стану. Это сейчас люди не полагаются на пенсию, а готовятся к ней самостоятельно. А раньше все надеялись, что государство обеспечит.
14:30:07 24-07-2024
Гость (13:36:50 24-07-2024) Я на пенсии уже 7 лет, всю жизнь проработал официально, пенс...
Хохо. А вы знаете что в Европе хуже. Молодые не могут пролечить зубы - цены в Нидерландах на стоматологию дикие. Мед страховки только на экстренные случаи. Без рецепта в аптеках не продают ничего. От зубной боли за бешенные деньги на консультации прописывают Парацетомол. Более серьезные обезболы у них уже считаются чуть ли наркотой. Бензин бешенные деньги - все пересаживаются на маленькие машинки, а у нас посмотрите весь город на крузаках и на паркетниках ездит. Они стонут и загнивают
14:30:50 24-07-2024
Гость (13:36:50 24-07-2024) Я на пенсии уже 7 лет, всю жизнь проработал официально, пенс... И кем же проработали всю жизнь ?
16:02:53 24-07-2024
Гость (14:30:50 24-07-2024) И кем же проработали всю жизнь ?... тот же вопрос.
мне кажется гражданин что-то осознанно путает.
моя мама всю жизнь проработала на заводе за копеечную ЗП, сейчас Ветеран Труда- пенсия 20 тр, но никак не 14.
16:25:39 24-07-2024
Элен без ребят (16:02:53 24-07-2024) тот же вопрос. мне кажется гражданин что-то осознанно пу... На пенсии 9 лет, пенсия 23.5, ветеранские 0,8, компенсация ЖКХ, в зависимости от месяца, в среднем 1.5 . в месяц, у супруги также., но сказать что это много не могу, хотя на хлеб с маслом и тонкий слой икры хватает))
13:43:30 24-07-2024
Самая большая ложь - статистика...
13:56:49 24-07-2024
С 13500 на еду и коммуналку хватает и все.А про еду,это смотря на какую еду.Все растет картошка и та в цене подскочила.Лапша ролтон тоже еда,так ,что да,хватает.Грустно.
15:09:21 24-07-2024
Гость (13:56:49 24-07-2024) С 13500 на еду и коммуналку хватает и все.А про еду,это смот... Простите за повторяющийся вопрос. Вы сколько лет и где и как отработали? Мне до пенсии еще 17 лет, но в прошлом году от ПФ пришло оповещение, что на тот день моя пенсия составляла 16700. Никаких допвзносов не делал. Сумма чисто из отчислений с ЗП и работы фонда.
15:26:08 24-07-2024
Гость (15:09:21 24-07-2024) Простите за повторяющийся вопрос. Вы сколько лет и где и как... Вы опять "ку - ку"? Да советский стаж вообще не защитался, а российского наработали 10 - 15 лет, отсюда и отчисления маленькие
15:33:56 24-07-2024
Гость (15:26:08 24-07-2024) Вы опять "ку - ку"? Да советский стаж вообще не защитал... Советский стаж засчитывается, не вводите людей в заблуждение.
15:37:48 24-07-2024
Гость (15:26:08 24-07-2024) Вы опять "ку - ку"? Да советский стаж вообще не защитал... Странные вы.... Про стаж и где/когда/кем работал не было ни слова, а я "ку-ку"? У моей мамы советский стаж в основном. Да, на пенсии продолжала работать на основном месте и еще преподавала параллельно по профилю работы. Пенсия более 40 тысяч. Внукам подарки делает и на НГ и на ДР иногда и просто на карманные расходы подкидывает "если выпросят"..
15:46:57 24-07-2024
Гость (15:37:48 24-07-2024)кем работал не было ни слова, а я "ку-ку"?.. Да не распинайтесь вы перед такими. Реально не хотят говорить кем работали. и пусть. Сочиняют на ходу что мол 50 лет стажа и пенсия в 10 тр.
16:43:58 24-07-2024
Гость (15:37:48 24-07-2024) Странные вы.... Про стаж и где/когда/кем работал не было ни ... Вчера мужчина писал коммент, что у него пенсия 40тр, а у жены 14,5, хотя вместе работали на Севере. Но вышли на пенсию с разницей в 5 лет, им посчитали по-разному. Размер пенсии (по аналогии с выборами) зависит от того, как посчитают, а не сколько вы работали, какую зарплату получали! При одинаковых вводных может быть очень разный результат!
16:58:46 24-07-2024
Гость (16:43:58 24-07-2024) Вчера мужчина писал коммент, что у него пенсия 40тр, а у жен... Откуда, вас, таких наивных, берут то??? Интернет все стерпит. "Мужчина" вчерашний, приложил выписки по карте своей и "жены"? Приложил скрины трудовой книжки? Нет. Но вы ему уже поверили... Завтра напишет его "жена" и скажет, что он все наврал. Вы тоже поверите?
17:28:47 24-07-2024
Гость (16:58:46 24-07-2024) Откуда, вас, таких наивных, берут то??? Интернет все стерпит... Почему верю написавшему? Потому что знаю, какие пенсии у моих ровесников, у коллег. Очень, очень разные. При примерно равных условиях: зарплата, стаж. Да и правила начисления постоянно меняются, поэтому если человек вышел на пенсию годом раньше, когда не считали отчисления в 2000х, у него пенсия значительно больше, чем у последующих пенсов.
17:16:16 24-07-2024
Гость (15:37:48 24-07-2024) Странные вы.... Про стаж и где/когда/кем работал не было ни ... Не у всех же здоровье конское, как у вашей мамы, чтоб на пенсии ещё работать. Преподавала в полузабытьи. Я знаю как бабки преподают сидят и дремлют, а дети сам.работу пишут. И это единичный случай с вашей мамой. Основная масса людей не в силах на пенсии работать по специальности, если трудная работа была. Не надо всех подгонять под вашу маму. И врёте вы про 40тыс. Моя бабушка майор - милиции на пенсии, вот у неё 40тыс.
15:52:10 24-07-2024
Гость (15:09:21 24-07-2024) Простите за повторяющийся вопрос. Вы сколько лет и где и как... А Вы считаете это высокая пенсия? Смешно...
16:14:16 24-07-2024
Гость (15:52:10 24-07-2024) А Вы считаете это высокая пенсия? Смешно...... В каком слове из моего комментария вы увидели, что я считаю это высокой пенсией? Сами придумали, сами обиделись? (с) Это была лишь простая констатация факта, что при моем выходе на пенсию в прошлом или этом году, мне светила бы такая сумма. А она больше чем 13,5 тысяч не так ли? И кроме ролтона я себе мог бы иногда позволять и сыра кусок и колбасы (без сои) нарезку, про дошик я даже не говорю. Он бы у меня на любом праздничном столе был. И не главным блюдом.
14:11:11 24-07-2024
А продукты то у нас какие? Молоко из воды, колбаса из сои и туалетной бумаги под названием "плати больше , живи меньше".
Может быть на эти продукты и хватает денег, но на качественные, точно нет и на здоровье тоже.
14:42:06 24-07-2024
Эта контора под названием Росстат, всё врет. По принципу ни слова правды.
Что им скажут, то ипредоставят.
У нас и пенсионеры за два года жить стали сразу лет на 10 больше.Одно слово "статистика".
15:07:15 24-07-2024
Они сидя в кабинете это считали, хватает или не хватает? Да более 80 ℅ не хватает до зарплаты или пенсии. Если сидеть на воде и хлебе дешевом, после всех оплат, может и хватит.
17:15:37 24-07-2024
Роза-Мария (15:07:15 24-07-2024) Они сидя в кабинете это считали, хватает или не хватает? Да ... Ты, Роза-Мария, как насчитала 80%? Вот просто объясни из какого места ты их достала? Ковыряясь в носу?
15:19:01 24-07-2024
У пенсионеров вылазит уйма болячек, на оплату "лечения" которых и уходит значительная часть пенсии. А зубы рушатся. И не все они ветераны, которые имеют право на бесплатное протезирование, очередь на которое полтора года. Вот где траты!
15:27:55 24-07-2024
есть ложь, есть наглая ложь а есть статистика...
15:39:24 24-07-2024
Гость (15:09:21 24-07-2024) Простите за повторяющийся вопрос. Вы сколько лет и где и как... Через 17 лет, ты вообще будешь без пенсии, вспомни как ты здесь хвастался 16 тысячами.)))
15:50:22 24-07-2024
Гость (15:39:24 24-07-2024) Через 17 лет, ты вообще будешь без пенсии, вспомни как ты зд... Чюдо, ты за меня не переживай. Я на пенсию от страны вообще не рассчитываю. Я написал только факты подтвержденные. А что будет через 10-12-15-17 лет никто не знает.Ты может быть и не доживешь... Но мои дети обеспечены уже сейчас.
15:40:34 24-07-2024
Ну что за бред.какой они интересно опрос проводили и где? Если у чиновников,то конечно же им хватает. У них и пенсии за облачные и можно жить и не тужить,а вот на 15000 тыс или на 10000 тыс. Ну просто не возможно. Оплаты жилищные,аптеки и т.д. и на еду остается только на хлеб и молоко. Или еще проще перейти на зелень.
16:57:37 24-07-2024
Гость (15:40:34 24-07-2024) Ну что за бред.какой они интересно опрос проводили и где? Ес... Надоела оголтелая пропаганда нашего руководства страны, обман во всем, я знаю конкрктные семьи где постоянно не хватает денежных средст на еду. Я сам помогаю финансами хоть пенстонер инвалид. Кругом брехня.🥶
15:51:12 24-07-2024
Стандарты развитых стран
Богатые,средний класс- расходы на еду от доходов не более 15%
Бедные 15-45%
Нищие 45-60%
Крайне нищие -более 60%.
16:55:14 24-07-2024
Но мои дети обеспечены уже сейчас.----- в этом вся фишка, что сейчас))) а через пару лет?)) А через 17?😞
17:24:06 24-07-2024
Гость (16:55:14 24-07-2024) Но мои дети обеспечены уже сейчас.----- в этом вся фишка, чт... Наворовать успел?
17:59:18 24-07-2024
Гость (17:24:06 24-07-2024) Наворовать успел?... Вопрос уровня имбицила... Не отвечай. Пусть у тебя в головушке что то более умное придумается.
13:39:19 25-07-2024
Гость (17:24:06 24-07-2024) Наворовать успел?... судя по тому, как он "топит" за власть во всех новостях, допущен к кормушке.
17:25:13 24-07-2024
Гость (16:55:14 24-07-2024) Но мои дети обеспечены уже сейчас.----- в этом вся фишка, чт... О чем вы сейчас спрашиваете? Какие 17 лет? Какие 2 года? Горизонт планирования съежился до месяца-двух. Завтра вообще может ядерная война наступить.
17:23:24 24-07-2024
Тут только одни пенсионеры собрались? Почему всё в пенсии упёрлось? Я работаю в Барнео, в компании со списочным составом более 200 человек. Все на автомобилях, все их как-то заправляют, ездят в отпуска, учат детей на платном, одеваются, позволяют себе праздники. Про их еду нужно говорить? Так объясните мне - у кого что-то не так? У этих людей, или у вас? Вы кто все такие? Вы все пенсионеры здесь? Или тут собрание охранников/сторожей/уборщиц? Нет, скорее всего мне начнут рассказывать, что они учителя или врачи. Так я скажу вам - я знаю зарплату учителей моего ребенка в школе, это 40-50 тысяч в месяц. Не меньше. Возможно есть учителя вообще без стажа и с минимальными часами учебными. Вероятно у них меньше. Но в старшей школе у всех озвученная мной зарплата.
17:43:53 24-07-2024
Гость (17:23:24 24-07-2024)Я работаю в Барнео, в компании со списочным составом более 200 человек. Все на автомобилях, все их как-то заправляют, ездят в отпуска, учат детей на платном, одеваются, позволяют себе праздники. Про их еду нужно говорить? Вот! Вы сами прговорились: "все на автомобилях, ВСЕ ИХ КАК-ТО ЗАПРАВЛЯЮТ"; далее по списку. А как "КАК-ТО"? По уши в кредитах ваши сотрудники, вот как!
10:01:23 25-07-2024
Гость (17:43:53 24-07-2024) Вот! Вы сами прговорились: "все на автомобилях, ВСЕ ИХ КАК-Т... Как-то - это оборот речи. Он подчеркивает то обстоятельство, что эти автомобили не стоят, а ездят. И кредиты, возможно, у людей есть, в частности, знаю про нескольких ипотечников. Но они эти кредиты сами оплачивают, из своих зарплат.
17:51:21 24-07-2024
Гость (17:23:24 24-07-2024) Тут только одни пенсионеры собрались? Почему всё в пенсии уп... Не нравится ему, ЧТО пенсионеры пишут! Да в Барнауле 2/3 жителей пенсионеры. Через пенсов федеральные деньги из ПФР перетекают в экономику края, в организации торговли и услуг, потом в карманы работающих жителей, в вашу контору в том числе!
17:59:44 24-07-2024
Гость (17:51:21 24-07-2024) Не нравится ему, ЧТО пенсионеры пишут! Да в Барнауле 2/3 жит... Поэтому надо краевым отделениям пенсфонда назначать землякам нормальные пенсии!
10:03:55 25-07-2024
Гость (17:51:21 24-07-2024) Не нравится ему, ЧТО пенсионеры пишут! Да в Барнауле 2/3 жит... Откуда статистика в 2/3 населения-пенсов в Барнауле? Вот откуда вы эти цифры берете? По народным приметам? Согласно официальных данных в Барнауле 58% - трудоспособного населения, то есть НЕ пенсы.
17:50:08 24-07-2024
Итог ваших диспутов - голодных нет , но и сытых мало.
И еще необходимо срочно очень срочно повысить пенсионерам по старости прожиточный минимум - иначи с таким ростом цен уже будет не до голода а просто труба.
17:57:51 24-07-2024
Гость (17:16:16 24-07-2024) Моя бабушка майор - милиции на пенсии, вот у неё 40тыс.Моя мама имеет почетное звание РФ. Есть и нагрудный знак и бумага за подписью Ельцина. Но вы же все равно не поверите. А озвучивать его я не стану. Но в одном вы правы. Так же как и с вашей бабушкой, майором милиции, - это единичные случаи. Надо было учиться, работать... За сим прощаюсь. Пора домой добираться через "новое кольцо" на Змейке..., да и лень уже стало.
18:59:43 24-07-2024
Гость (17:57:51 24-07-2024) Моя мама имеет почетное звание РФ. Есть и нагрудный знак и б... Я закончила Политех в 1994г, мы выпускники не нужны были никому((( я пошла торговать.
18:22:51 24-07-2024
Вы че там Курите.
18:38:47 24-07-2024
У меня мама живёт от пенсии до пенсии . 13 тыс. Это хватает на хлеб конечно. А когда надо счётчики поменять... А когда на море поехать хочется... А когда холодильник сломается... Что делать ? Тут конечно! Росстат свистит! И свистит хорошо! А ремонт делать надо? А на даче свет подключать надо? Или сложить руки и ждать пенсионерам смерти? Плевал я на такую статистику. Пусть те кто получает пенсию 40 т. Лапы путину лижут. А раскол у нас в обществе очень сильный.
18:42:32 24-07-2024
Они Рублёвку посчитали!!!
19:01:36 24-07-2024
На еду хватает, на коммуналку -нет
19:38:17 24-07-2024
Шапка статьи интересная- " стало меньше... " вопрос напрашивается, а что? Поумирали ?
Ну и как всегда в таких обсуждениях два непонимающих друг друга лагеря, одни типа такие успешные, всё на мази, всё есть ничего не надо, другие, коих большинство, пишут свою правду, да не хватает, и тут же эти , типа успешные, да кем вы работали, учится надо было и т.д. и т.п. Короче, кость белая, кровь голубая... Господа успешные! Ну не все работают там, где вы и не надо с таким сарказмом говорить про дворников и охранников, вы бы из своих офисов бы не вылезли из-за грязи, которую сами же и создали и тех людей которые обслуживают ваши же офисы, к них совсем не большая з. п. и пенсия будет небольшая, но без этих людей, о которых вы столь пренебрежительно отзываетесь вся жизнь , и ваша в том числе превратилась бы в квест и добраться домой по " змейке" вы просто бы не смогли. Так что отбросьте гордыню, посмотрите по сторонам, кругом люди, которым повезло может меньше вашего и на вас могут смотреть люди, которым повезло больше вашего и для них вы никто, только мешаетесь, собираясь по вечерам в пробках. Будьте скромнее.
19:45:20 24-07-2024
А вы не задавались вопросом, почему прожиточный минимум пенсионеров ниже прожиточного минимума работающего гражданина? Да потому что пенсионеров, получающих социальную доплату до прожиточного минимума очень много и если поднять прожиточный минимум пенсионера до прожиточного минимума работающего надо очень много денег с бюджета. А чиновникам это надо? А что можно купить на прожиточный минимум пенсионера?
Кто то здесь хвалился, что у него уже 17 тыс. пенсии накопилось а до пенсии еще много лет работать. Пенсионные законы меняются очень часто, а поправки к ним каждый год а то и более, так что ваша будущая пенсия может превратиться в пустышку в любой момент. А сейчас стаж 40 лет ничего не значит т.к. кто ушел и уходит на пенсию сейчас, много работали в СССР, а 90 е годы закрылась основная часть Советских предприятий и основная часть не знала документы подтверждающие стаж и зарплату в архив. Я допустим отработал в Советское время почти 20 лет и все они пропали, а по нынешним законам надо справки по зарплате на пять лет подряд, без справки по зарплате ничего не докажете, таковы законы. Очень много работников с моего предприятия, которые уходили на пенсию в начале 2000 годов. Все они при стаже почти в 40 лет на одном предприятии, получили минимальную пенсию. И таких по стране очень много, только с моего предприятия несколько сотен
20:40:28 24-07-2024
2/3 населения берут кредиты на еду, не на кредитку, а реально на повседневные нужды. У нас по сути нет пособий по безработице. Еще 2-3 года назад, чтобы просто накормить семью при потере работы необходимо было взять кредит, тк поиски работы могли растянуться на несколько месяцев или приходилось идти на работу с явно заниженной зарплатой. Сейчас с работой проще , но кредиты взяты на 5 лет. И что после кредитов и ипотеки потом остается???!!!
и здесь говорили о качестве еды - да на одни макароны без мяса на целый месяц хватает всем, но это разве полноценная еда? Поднимите рекомендации медиков о полезной и здоровой пище - и тогда будет хватать на треть еды.
Бюджет средней семьи на Алтае -30-40% кредиты и ипотека, 30-40% еда (если так можно ее назвать), и 20-40% - на все остальное квартплата, одежда, проезд, лекарства и т.д.
22:56:00 24-07-2024
Мне лично и моей семье на еду хватает. Но уверен, что большинству нет. Люди не знают и не понимают это состояние, когда хватает денег на еду (речь о простой еде, без излишеств). У человека должен быть завтрак, обед и ужин. В 90-е у меня был только ужи, который я готовил сам из картошки. Обедать и завтракать мне было не на что. Я работал в здании, на первом этаже которого находилась дешевая столовая, но я весь день терпел, потому что не было денег. И я до сих пор знаю много студентов и взрослых, которые не могут днем сходить в обычную столовую - едят булки, приносят с собой еде из дома и т.д. Не верю я в истории, что мол дома вкуснее и поэтому я беру из дома, а не идут в столовую. Причем у моих родителей пенсия по 26-27 тысяч и им нормально. Они весь день сидят дома и едят. Но вот, если в семье 2-3 ребенка и один из них студент в другом городе, то он точно голодает днем. Не хватает семьям с детьми прокормить детей.
11:55:31 25-07-2024
Давайте проще посчитаем. Вырастить ОДНОГО ребенка, одеть обуть, дать НЕОБХОДИМОЕ, подготовить к поступлению в вуз. Уже сумма астрономическая. Обучение в универе или институте в среднем 350 000-700 000 руб. год. Плюс позже магистратура. Добавить проживание, проедание, одевание... Барнаул и похожие деревни во внимание не беру. Хорошо, если ребенок способный к обучению и закончил школу с золотой медалью и поступил на бюджет и получил красный диплом...Таких единицы. Вот и получается, то, что мы имеем. Печально.
01:52:06 27-07-2024
Гость (13:36:50 24-07-2024) Я на пенсии уже 7 лет, всю жизнь проработал официально, пенс... У вас 20тр это неплохо , у меня 36л стаж а пенсия 12,300р , здоровья нет инвалидность не дают , коленные суставы поменяли и группу не дают работать не могу здоровья нет ВОТ И ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ ,